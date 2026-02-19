西本智実プロデュース 総合芸術コンサート「人類の音楽史絵巻」 ― 小中高校生無料招待を実施中 ―

株式会社キョードーメディアス

いよいよ来月3月20日、大宮ソニックシティ大ホールにて、世界的指揮者・西本智実がプロデュースする壮大な総合芸術コンサート「人類の音楽史絵巻」（全4章）が幕を開ける。（主催：公益財団法人埼玉県産業文化センター）

本公演は、人類最古の楽曲として知られる《セイキロスの墓碑銘（スコリオン）》を起点に、紀元前1世紀から現代まで、約2千年にわたる音楽の歩みを一日で体感する前代未聞のプロジェクト。西本智実指揮イルミナートフィルハーモニーオーケストラ・合唱団・バレエ・映像入りで総勢200人がステージに登場し、圧巻のスケールで描き出す。舞台には、日本を代表する女優・佐久間良子（本年第49回日本アカデミー賞「会長功労賞」受賞）が出演。佐久間良子作詩「ブナの森の物語」の朗読が空間を森の息吹へと導き、音楽・朗読・映像・舞踊が融合した壮麗な“音楽史の絵巻物”が誕生する。そして、音楽の背景など分かりやすく解説するのは、ステージ上の画面に登場する“マルガリータ王女”（映像）。コンサートの来場者を人類の音楽2千年の旅へ案内する。（特別動画を公開中）全4幕で展開される本作は、音楽史の多様性と人類の創造性を浮かび上がらせ、東西の枠を超えた新たな総合芸術の誕生を予感させる壮大な舞台となる。現在、小中高校生を対象に無料招待を実施中。

◇小中高校生 無料招待を実施中

本公演は、令和7年度 文化庁「劇場・音楽堂等における子供舞台芸術鑑賞体験支援事業」採択事業として実施。

現在、小学生・中学生・高校生を対象に無料招待を受付中。世界の音楽史を壮大にたどる総合芸術コンサートを、この機会にぜひご体験ください。（枚数の上限に達し次第、申込みを終了致します）

※受付サイト：https://forms.gle/hm8KjiYC1naSjCFNA

◇特別動画公開中：https://www.youtube.com/watch?v=nSf_iTgIHY4

◇公演オフィシャルサイト：https://classics-festival.com/rc/performance/20260322/

総合芸術コンサート「人類の音楽史絵巻」（全4章）[公演概要]

◇開催日時：2026年3月22日（日）開場14：00、開演15：00

◇開催会場：大宮ソニックシティ・大ホール

◇主催： 公益財団法人埼玉県産業文化センター

◇共催： 株式会社オフィスTEN、RENAISSANCE CALASSICS（DAF株式会社）

◇後援： 埼玉県、埼玉県教育委員会、さいたま市、さいたま市教育委員会、朝日新聞社

◇チケット：S席12,000円｜A席10,000円｜B席8,000円｜車椅子席2,000円（税込み・全席指定）

◇[脚本・指揮]西本智実

◇[作詩・朗読]佐久間良子

◇[チェンバロ] 曽根麻也子 [ピアノ] 深見まどか [ソプラノ] 周防彩子[お箏] 山名玲璃

◇[管弦楽] イルミナートフィルハーモニーオーケストラ

◇[舞踊] イルミナートバレエ

◇[合唱] イルミナート合唱団

◇[ナビゲーター] マルガリータ王女（声優：前田友希）

◆お問い合わせ：

パシフィック・コンサート・マネジメント03-3552-3831（平日10時～18時）

◇＜構成・曲目＞

プロローグ

ラヴェル 作曲 ピアノによる 「なき王女のためのパヴァーヌ」 より

ラヴェル 作曲 オーケストラ版 「なき王女のためのパヴァーヌ」

第１章

「古代からルネサンス、日本の音楽／世界で一番古い楽曲」

古代に生きたセイキロスが、愛する人にのこした 歌に込められた思いを再現。

グレゴリオ聖歌、関白 豊臣秀吉が聴いた西洋音楽もよみがえらせます。

[約紀元前200年] 香月修 編曲 「セイキロス」「世界で一番古い音楽を聴いてみよう❗」

ラバヌス・マウルス・マグネンティウス 編纂 「Veni Creator Spiritus」

「千々の悲しみ、皇帝の歌」「日本でも歌われていた!? ヨーロッパ中世の音楽❗」

八橋検校 作 「六段の調べ」、萩森英明 編曲 「六段の調べはそよぐ」

第２章

「バロックから古典派へ／言葉と音楽が手をつなぐ」

ヴィヴァルディの『四季』やベートーヴェンで、音楽が語る情景物語を体験！

ヴィヴァルディ 作曲 『和声と創意の試み』 より 第1曲 「春」 第1楽章、第2曲 「夏」 第3楽章

モーツァルト 作曲 オペラ 『魔笛』 より 夜の女王のアリア 「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」

ベートーヴェン 作曲 交響曲第5番(運命)第1楽章

第３章

「ロマン派と国民楽派」

ロマン派や国民楽派音楽で、人の想いを音楽が語ります。

スメタナ 作曲 連作交響詩 『我が祖国』 より 第2曲 「モルダウ(ヴルタヴァ)」

リヒャルト シュトラウス 作曲 『ツァラトゥストラはこう語った』 より

“Sonnenaufgang 日の出”

ラフマニノフ 作曲 ピアノ協奏曲第2番第1楽章

第４章

「バレエ、オペラで各国の音楽、そして共創へ／未来へつなげる、地球の音」

『アイーダ』 『白鳥の湖』 『春の海』…全出演者と共鳴する『ボレロ』

人類は音や音楽で世界とつながってきました。ソニックの空間で共創しましょう！

チャイコフスキー 作曲 バレエ 『白鳥の湖』 より 「ハンガリーの踊り」

チャイコフスキー 作曲 バレエ 『くるみ割り人形』 より 「アラビアの踊り」

チャイコフスキー 作曲 バレエ 『くるみ割り人形』 より 「中国の踊り」

チャイコフスキー 作曲 バレエ 『白鳥の湖』 より 「スペインの踊り」

宮城道雄 作曲 「春の海」

ラヴェル 作曲 「ボレロ」

ヴェルディ 作曲 オペラ 『アイーダ』 より 「凱旋行進曲」

「サッカーの試合でも大人気❗凱旋行進曲はオペラの名曲❗」

エピローグ

ドビュッシー 作曲 「夢想」・佐久間良子 作詩「ブナの森の物語」

