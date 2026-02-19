《「ブレンディ(R)」 毎日の腸活コーヒー》シリーズから手軽に飲み始めやすい〈袋60g〉を新発売、〈スティックブラック14本〉は機能訴求を強化したパッケージで登場！

味の素AGF株式会社

味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、機能性表示食品《「ブレンディ(R)」 毎日の腸活コーヒー》シリーズから、〈袋60g〉を2026年3月2日（月）より全国で新発売、〈スティックブラック14本〉をリニューアルし、全国で順次発売します。

《「ブレンディ(R)」 毎日の腸活コーヒー》は、ビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能がある事が報告されている“コーヒー豆マンノオリゴ糖”を配合した機能性表示食品です。コーヒー豆由来の成分なので、「ブレンディ(R)」のおいしさはそのままに、水や牛乳にもサッと溶けやすい点が特長のインスタントコーヒーです。

これまで、コーヒーで腸活が実践できるという日常生活への取り入れやすさとそのおいしさが高く評価され、“カラダを内側から整えたい”という生活者ニーズにお応えすることで販売も好調に推移しています※。一方で“まずは少量で自分に合っているか試したい”“外出先でも飲用したい”と感じている方も多くいらっしゃることがわかりました。 腸活に興味がある方にとって生活に気軽に取り入れやすい容量の《「ブレンディ(R)」 毎日の腸活コーヒー袋60g》を新発売します。また1杯分の計量が不要でサッと作ることができ、持ち運びにも便利な個包装タイプ〈スティックブラック14本〉は機能訴求を強化したパッケージにリニューアルし発売します。

《「ブレンディ(R)」 インスタントコーヒー》は1986年の発売以来、多くのお客様にご愛顧いただいてきました。 “信頼できるブランド”との評価もいただいており、価値を実感された方にはリピート購入いただいています。

味の素AGFは、普段飲んでいるコーヒーを《「ブレンディ(R)」 毎日の腸活コーヒー》に置き換えていただくだけで、おいしさはそのままに、手軽に“腸活”を実践いただけることを、引き続きお客様に伝えていきます。

※味の素AGF調べ

1. 商品概要：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/153_1_6a8b8a9963143a73814a7870afaf872e.jpg?v=202602191151 ]

2. 商品特長：

１.２.いつもの「ブレンディ(R)」の味わいはそのままに、腸内環境を良好に保つコーヒー豆マンノオリゴ糖入りの機能性表示食品です。飲用シーンや生活スタイルに合わせて袋タイプやスティックタイプなど形状をお選びいただけます。

■コーヒー豆マンノオリゴ糖とは

コーヒー抽出後に残る成分には、“脂質”“たんぱく質”など様々な成分があり、その中に含まれる“マンナン”という成分を原料に、抽出・精製したオリゴ糖が“コーヒー豆マンノオリゴ糖”です。コーヒー由来成分のオリゴ糖のため味は変わらず、コーヒー本来のおいしさや香りがそのまま楽しめます。

■コーヒー豆マンノオリゴ糖が腸に”作用する”仕組み

コーヒー豆マンノオリゴ糖は胃や小腸ではほとんど消化されずに大腸にまで届き、ビフィズス菌など善玉菌のためのエサになります。善玉菌が増えることで腸内環境が変わり、腸の動きが活発になることからお通じの改善が期待できます。

3. 価格：オープン価格

4. 発売日：１.２.2026年3月2日（月） ※２.については順次切り替え予定

5. 発売地域：１.２.全国

6. 商品に関する一般のお客様からのお問合せ先：お客様相談室 Tel 0120-17-8651

7. 届出番号：１.G442、２.H582

8. 機能性表示：

本品にはコーヒー豆マンノオリゴ糖が含まれます。コーヒー豆マンノオリゴ糖にはビフィズス菌を増やして腸内環境を良好に保つ機能がある事が報告されています。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・医薬品ではありません。

・本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦（妊娠を計画している者を含む。）及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。

・疾病に罹患している者は医師に、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に摂取について相談してください。

・体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。

・本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

■商品紹介

《「ブレンディ(R)」 インスタントコーヒー》シリーズ

コーヒー豆をじっくり焙煎し、高温高圧でギュッと抽出。焙煎香とコーヒー豆が持つ甘い香りを引き出し、カフェオレにぴったりな味わいを完成させました。牛乳以外の豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどの植物性ミルクとも相性が良く、自宅でも簡単にカフェの気分が楽しめます。《「ブレンディ(R)」 毎日の腸活コーヒー》は「ブレンディ(R)」のおいしさはそのままに、水や牛乳にもサッと溶けやすい点が特長のインスタントコーヒーです。

「ブレンディ(R)」ブランドサイト :https://agf.ajinomoto.co.jp/brand/blendy/instant/「ブレンディ(R)」 毎日の腸活コーヒー :https://agf.ajinomoto.co.jp/brand/blendy/chokatsu-coffee/