「ほっともっと」お得な4日間！『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』MyHottoMotto会員様限定、500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーンを開催！
株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年1月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)
「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、毎月25日より月末まで『HOTTO MOTTO WEEK』を開催しております。今回は特別企画として、2月25日(水)から2月28日(土)の期間、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催いたします。期間中は、「チャージポイント２倍キャンペーン」や公式SNS(X、Instagram)で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに加え、チャージした方の中から抽選で「500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」を実施いたします。
さらに2月24日(火)には、人気インフルエンサーが新商品や人気商品を食レポ形式で紹介する「ほっともっとインスタライブ」を実施いたします。
■特別企画！「500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」
期間中に公式アプリからのエントリー＆現金チャージした方の中から、抽選で500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーをプレゼントいたします。
賞品：チャージ金額と同等のほっともっと電子マネー
当選人数：500名様
期間：2月25日(水)～2月28日(土)
※キャンペーンの参加には、公式アプリからエントリーが必要です。
※キャンペーンの参加について、チャージ金額は問いません。
※チャージ蓄積上限は20,000円です。
▼ほっともっと公式アプリのダウンロードはこちら
https://yappli.plus/hottomotto
▼My HottoMotto会員サービスの詳細はこちら
https://www.hottomotto.com/pointservice/
■『チャージポイント2倍キャンペーン』
現金チャージ時に貯まるポイントが、期間中2倍になるキャンペーンを毎月実施しております。
期間：2月25日(水)～2月28日(土)
(チャージ例)
・1,000円チャージ：通常付与率1％(10pt)→2％(20pt)
・3,000円チャージ：通常付与率2％(60pt)→4％(120pt)
・5,000円チャージ：通常付与率3％(150pt)→6％(300pt)
■『X/Instagramキャンペーン』
「X」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」
賞品：Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール 空気清浄機 HP12 WG
当選人数：2名様
期間：2月25日(水)～2月28日(土)
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール 空気清浄機 HP12 WG
※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。
※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
「Instagram」
１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー
２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」
賞品：星野リゾート宿泊ギフト券100,000円分
当選人数：2名様
期間：2月25日(水)～2月28日(土)
星野リゾート宿泊ギフト券100,000円分
※当選者の方へのみ、2026年3月2日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。
※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。
※星野リゾート宿泊ギフト券に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
https://hoshinoresorts.com/jp/gift/#/
・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)
https://x.com/hottomotto_com
・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
■本キャンペーンに関するお問い合わせ先
ほっともっとお客様センター
https://www.hottomotto.com/contact/
電話対応時間 10:00～17:30
■「ほっともっと」インスタライブ
内容：人気インフルエンサーが「ほっともっと」の新商品や人気商品を食レポ形式で紹介
日程：2月24日(火)
配信時間：19時より配信開始
出演者：あきち (@denbo.0)
https://www.instagram.com/denbo.0/
ライブ配信はインフルエンサーのアカウントと、ほっともっと公式アカウントで配信いたします。
・ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)
https://www.instagram.com/hottomotto_official/
※内容は予告なく変更する場合がございます
■出演者プロフィール
出演者：あきち
ASMRとカラフルな世界観のお菓子で笑顔を届ける、総フォロワー162万人のクリエイター。
毎日お菓子を通して、楽しいとワクワクをお届け中。
Instagram：https://www.instagram.com/denbo.0/
YouTube：https://www.youtube.com/@akichi.asmr.i
■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！
「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。
・ネット注文サイト
URL：https://www.hottomotto.com/netorder/