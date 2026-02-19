「ほっともっと」お得な4日間！『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』MyHottoMotto会員様限定、500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーンを開催！

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年1月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)



「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、毎月25日より月末まで『HOTTO MOTTO WEEK』を開催しております。今回は特別企画として、2月25日(水)から2月28日(土)の期間、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催いたします。期間中は、「チャージポイント２倍キャンペーン」や公式SNS(X、Instagram)で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに加え、チャージした方の中から抽選で「500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」を実施いたします。


さらに2月24日(火)には、人気インフルエンサーが新商品や人気商品を食レポ形式で紹介する「ほっともっとインスタライブ」を実施いたします。




■特別企画！「500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」


期間中に公式アプリからのエントリー＆現金チャージした方の中から、抽選で500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーをプレゼントいたします。




賞品：チャージ金額と同等のほっともっと電子マネー


当選人数：500名様


期間：2月25日(水)～2月28日(土)



※キャンペーンの参加には、公式アプリからエントリーが必要です。


※キャンペーンの参加について、チャージ金額は問いません。


※チャージ蓄積上限は20,000円です。




▼ほっともっと公式アプリのダウンロードはこちら


https://yappli.plus/hottomotto



▼My HottoMotto会員サービスの詳細はこちら


https://www.hottomotto.com/pointservice/




■『チャージポイント2倍キャンペーン』




現金チャージ時に貯まるポイントが、期間中2倍になるキャンペーンを毎月実施しております。



期間：2月25日(水)～2月28日(土)



(チャージ例)


・1,000円チャージ：通常付与率1％(10pt)→2％(20pt)


・3,000円チャージ：通常付与率2％(60pt)→4％(120pt)


・5,000円チャージ：通常付与率3％(150pt)→6％(300pt)




■『X/Instagramキャンペーン』


「X」


１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー


２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」



賞品：Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール 空気清浄機 HP12 WG


当選人数：2名様


期間：2月25日(水)～2月28日(土)




Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール 空気清浄機 HP12 WG


※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。


※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。




「Instagram」


１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー


２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」



賞品：星野リゾート宿泊ギフト券100,000円分


当選人数：2名様


期間：2月25日(水)～2月28日(土)




星野リゾート宿泊ギフト券100,000円分


※当選者の方へのみ、2026年3月2日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。


※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。


※星野リゾート宿泊ギフト券に関して、詳しくはこちらをご確認ください。


https://hoshinoresorts.com/jp/gift/#/




・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)


https://x.com/hottomotto_com



・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)


https://www.instagram.com/hottomotto_official/




■本キャンペーンに関するお問い合わせ先


ほっともっとお客様センター


https://www.hottomotto.com/contact/


電話対応時間 10:00～17:30





■「ほっともっと」インスタライブ


内容：人気インフルエンサーが「ほっともっと」の新商品や人気商品を食レポ形式で紹介


日程：2月24日(火)


配信時間：19時より配信開始


出演者：あきち (@denbo.0)


https://www.instagram.com/denbo.0/



ライブ配信はインフルエンサーのアカウントと、ほっともっと公式アカウントで配信いたします。


・ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)


https://www.instagram.com/hottomotto_official/



※内容は予告なく変更する場合がございます




■出演者プロフィール




出演者：あきち



ASMRとカラフルな世界観のお菓子で笑顔を届ける、総フォロワー162万人のクリエイター。


毎日お菓子を通して、楽しいとワクワクをお届け中。



Instagram：https://www.instagram.com/denbo.0/　



YouTube：https://www.youtube.com/@akichi.asmr.i





■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！


「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。



・ネット注文サイト


URL：https://www.hottomotto.com/netorder/