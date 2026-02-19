「ほっともっと」お得な4日間！『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』MyHottoMotto会員様限定、500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーンを開催！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年1月末現在、2,425店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS(X・Instagram)でも新商品情報を配信しております。(#ほっともっと)



「ほっともっと」では、公式SNS(X・Instagram)において、毎月25日より月末まで『HOTTO MOTTO WEEK』を開催しております。今回は特別企画として、2月25日(水)から2月28日(土)の期間、『SUPER HOTTO MOTTO WEEK』を開催いたします。期間中は、「チャージポイント２倍キャンペーン」や公式SNS(X、Instagram)で豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンに加え、チャージした方の中から抽選で「500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」を実施いたします。

さらに2月24日(火)には、人気インフルエンサーが新商品や人気商品を食レポ形式で紹介する「ほっともっとインスタライブ」を実施いたします。

■特別企画！「500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーが当たるキャンペーン」

期間中に公式アプリからのエントリー＆現金チャージした方の中から、抽選で500名様にチャージ金額と同等のほっともっと電子マネーをプレゼントいたします。

賞品：チャージ金額と同等のほっともっと電子マネー

当選人数：500名様

期間：2月25日(水)～2月28日(土)

※キャンペーンの参加には、公式アプリからエントリーが必要です。

※キャンペーンの参加について、チャージ金額は問いません。

※チャージ蓄積上限は20,000円です。

▼ほっともっと公式アプリのダウンロードはこちら

https://yappli.plus/hottomotto

▼My HottoMotto会員サービスの詳細はこちら

https://www.hottomotto.com/pointservice/

■『チャージポイント2倍キャンペーン』

現金チャージ時に貯まるポイントが、期間中2倍になるキャンペーンを毎月実施しております。

期間：2月25日(水)～2月28日(土)

(チャージ例)

・1,000円チャージ：通常付与率1％(10pt)→2％(20pt)

・3,000円チャージ：通常付与率2％(60pt)→4％(120pt)

・5,000円チャージ：通常付与率3％(150pt)→6％(300pt)

■『X/Instagramキャンペーン』

「X」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_com)をフォロー

２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」

賞品：Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール 空気清浄機 HP12 WG

当選人数：2名様

期間：2月25日(水)～2月28日(土)

Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx ホット+クール 空気清浄機 HP12 WG

※当選者の方へのみ、その場でDMをお送りします。

※期間中、毎日10:00にキャンペーンの投稿が行われますので、何度でもご応募可能です。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿に対し、「リポスト」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

「Instagram」

１.ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)をフォロー

２.ほっともっと公式アカウントからのキャンペーン投稿を「いいね」

賞品：星野リゾート宿泊ギフト券100,000円分

当選人数：2名様

期間：2月25日(水)～2月28日(土)

星野リゾート宿泊ギフト券100,000円分

※当選者の方へのみ、2026年3月2日(月)以降「ほっともっと」公式InstagramよりDMをお送りいたします。

※ご応募には、公式アカウントのフォローと対象投稿の「いいね」が必須となります。どちらか１つでは応募無効になりますのでご注意ください。

※星野リゾート宿泊ギフト券に関して、詳しくはこちらをご確認ください。

https://hoshinoresorts.com/jp/gift/#/

・ほっともっと公式X(@hottomotto_com)

https://x.com/hottomotto_com



・ほっともっと公式Instagram(@hottomotto_official)

https://www.instagram.com/hottomotto_official/

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

ほっともっとお客様センター

https://www.hottomotto.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30

■「ほっともっと」インスタライブ

内容：人気インフルエンサーが「ほっともっと」の新商品や人気商品を食レポ形式で紹介

日程：2月24日(火)

配信時間：19時より配信開始

出演者：あきち (@denbo.0)

https://www.instagram.com/denbo.0/

ライブ配信はインフルエンサーのアカウントと、ほっともっと公式アカウントで配信いたします。

・ほっともっと公式アカウント(@hottomotto_official)

https://www.instagram.com/hottomotto_official/

※内容は予告なく変更する場合がございます

■出演者プロフィール

出演者：あきち

ASMRとカラフルな世界観のお菓子で笑顔を届ける、総フォロワー162万人のクリエイター。

毎日お菓子を通して、楽しいとワクワクをお届け中。



Instagram：https://www.instagram.com/denbo.0/

YouTube：https://www.youtube.com/@akichi.asmr.i

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューのご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/