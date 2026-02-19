伊藤桃々《美ボディ際立つ》色気あふれるランジェリー姿で登場。
ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々がプロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、女性の強さと色気を追求した新作ランジェリーを、2026年2月19日(木)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。
公式ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem02191
ルージュのようにひと塗りで魅力引き立てる
color：ルージュレッド
高級感あふれるインケミレースを贅沢に使用した、エレガントなデザイン。
肌がほんのり透けるセンシュアルな表情に、きらめくラメ刺繍をあしらった、ディテールまで抜かりない一着です。
透け感のあるレッドのカップは、唇の上に重ねたルージュのような艶めきを演出。
視線を惹きつける、情熱的でドラマティックな佇まいに仕上げました。
フルバックショーツセット
Tバックショーツセット
color：ルージュレッド
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,980(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem02192
女王のような気品あふれる気高さまとう
color：レーヌブラック
気品あふれる“女王”のような佇まいを表現した、ブラックデザイン。
立体感のあるフラワー刺繍がドラマティックな陰影を描き、存在感を際立たせます。
中央にはきらりと輝くビジューをあしらい、視線を引き寄せるアクセントに。
凛とした強さとセンシュアルな魅力を兼ね備えた、格別な一着です。
フルバックショーツセット
Tバックショーツセット
color：レーヌブラック
size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75
ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)
EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)
price：\4,980(税込)
商品ページはこちら :
https://d-rw.com/pr-rosem02193
POINT紹介
自分へのご褒美にも、大切な瞬間にもふさわしい特別な一着です。
Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中
【Rosem公式サイト】 ：https://d-rw.com/pr-rosem02191
【Rosem公式Instagram】https://www.instagram.com/rosem.official/
【Rosem公式LINE】https://lin.ee/c6Vxcp6
プロデューサー情報
伊藤桃々
伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、
その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。
2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。
さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。
現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。
そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/__peachstagram__/)）にて
【Instagram】 ：https://www.instagram.com/__peachstagram__/
【TikTok】 ：https://www.tiktok.com/@peachmomo106
【X】 ：https://x.com/pp_m1216
【YouTube】 ：https://youtube.com/@momopeachpe
fast step株式会社
本社：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 10階
問い合わせ先 info@d-rw.com 担当：カスタマーサポート