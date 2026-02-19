伊藤桃々《美ボディ際立つ》色気あふれるランジェリー姿で登場。

fast step株式会社

ランジェリー通販サイトを運営するfast step株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：有友純一郎）は、モデル・タレントとしてZ世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々がプロデュースのランジェリーブランド「Rosem（ロゼム）」より、女性の強さと色気を追求した新作ランジェリーを、2026年2月19日(木)19時より公式オンラインストアにて販売開始いたします。

ルージュのようにひと塗りで魅力引き立てる

公式ページはこちら :https://d-rw.com/pr-rosem02191color：ルージュレッド

高級感あふれるインケミレースを贅沢に使用した、エレガントなデザイン。

肌がほんのり透けるセンシュアルな表情に、きらめくラメ刺繍をあしらった、ディテールまで抜かりない一着です。

透け感のあるレッドのカップは、唇の上に重ねたルージュのような艶めきを演出。

視線を惹きつける、情熱的でドラマティックな佇まいに仕上げました。

フルバックショーツセットTバックショーツセット

color：ルージュレッド

size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)

EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)

price：\4,980(税込)

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-rosem02192

女王のような気品あふれる気高さまとう

color：レーヌブラック

気品あふれる“女王”のような佇まいを表現した、ブラックデザイン。

立体感のあるフラワー刺繍がドラマティックな陰影を描き、存在感を際立たせます。

中央にはきらりと輝くビジューをあしらい、視線を引き寄せるアクセントに。

凛とした強さとセンシュアルな魅力を兼ね備えた、格別な一着です。

フルバックショーツセットTバックショーツセット

color：レーヌブラック

size：ブラ A～Gカップ / アンダーバスト65～75

ショーツ ショーツM(ヒップ：87-95cm)

EFG75のみLサイズ(ヒップ：92-100cm)

price：\4,980(税込)

商品ページはこちら :https://d-rw.com/pr-rosem02193

POINT紹介

自分へのご褒美にも、大切な瞬間にもふさわしい特別な一着です。

Rosem公式LINEアカウント・Rosem公式Instagramにて情報発信中

【Rosem公式サイト】 ：https://d-rw.com/pr-rosem02191

【Rosem公式Instagram】https://www.instagram.com/rosem.official/

【Rosem公式LINE】https://lin.ee/c6Vxcp6

プロデューサー情報

伊藤桃々

伊藤桃々（2000年12月16日生まれ、静岡県出身）は、Abemaの番組『オオカミくんには騙されない』への出演をきっかけに注目を集め、

その後、雑誌『egg』や『小悪魔ageha』の専属モデルとして活躍。

2025年夏にはAbemaの番組『シャッフルアイランドseason6』に参加。

さらに、自身のアパレルブランド「Cheri mi」を立ち上げたほか、カラーコンタクトやシャンプー・トリートメントなどのプロデュースも手がけている。

現在、SNSの総フォロワーは160万人を超え、多くの女性たちから支持を集めている。

そのほか最新情報は、公式Instagram（@__peachstagram__(https://www.instagram.com/__peachstagram__/)）にて

【Instagram】 ：https://www.instagram.com/__peachstagram__/

【TikTok】 ：https://www.tiktok.com/@peachmomo106

【X】 ：https://x.com/pp_m1216

【YouTube】 ：https://youtube.com/@momopeachpe

fast step株式会社

本社：〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10番1号 GINZA SIX 10階

問い合わせ先 info@d-rw.com 担当：カスタマーサポート