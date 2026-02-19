ストリートバッグブランド「EDGELINK」実熊瑠琉 ＆ 紗和の2026 年春夏ビジュアル公開！

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：森下宏明）のストリートバッグブランド「EDGELINK（エッジリンク）」は、実熊瑠琉（みくまるる）さんと紗和（さわ）さんを起用した2026年春夏ビジュアルを公開しました。EDGELINKの人気スーツケース“クルーズボックス”の新作に合わせ、カラフルでポップなスタイルから落ち着いたナチュラルな雰囲気を表現した本ビジュアルは、公式インスタグラムやオンラインストア、EDGELINK取扱い店舗にてご覧いただけます。

「EDGELINK」は、時代の空気感を映し出し、ジャンルにとらわれないスーツケースやバッグを展開するストリートバッグブランドです。本ビジュアルには、ナチュラルで等身大の魅力を持ち、Z世代を中心に高い人気を集める実熊瑠琉さんと紗和さんを起用しました。青空に映える軽やかでポップなカットから、落ち着いた自然体なカットまで、二人の多彩な魅力を通して、EDGELINKが提案する春夏コレクションの世界観を表現します。

公式YouTube・Instagramにて、メイキング動画や画像をご覧いただけます。

・https://youtu.be/bV7b1nAaUs4

・https://www.instagram.com/edgelink.tokyo/

クルーズボックス

（33L / 23,980円 52L / 25,080円 64L / 29,480円 101L / 30,580円）

旅先での使いやすさを追求した、利便性の高いスーツケース。

移動中もスムーズに荷物を出し入れできる「フロントポケット」は、遠征時のグッズ収納にも便利です。さらに、不意な走行を防ぐ「キャスターストッパー」や、両手をフリーにしたい時に荷物を掛けられる「サイドフック」を搭載しています。細部にはロゴ入りデザインをあしらい、EDGELINKらしい個性を演出します。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/pages/cruzbox_2026ss

クルーズボックス グリント

（33L / 23,980円 52L / 25,080円 64L / 29,480円 101L / 30,580円）

EDGELINKの人気スーツケース「クルーズボックス」の機能性とサイズ展開を継承した、新モデル「クルーズボックスグリント」。表面は鏡面加工を施し、光沢感と奥行きのある艶を感じさせます。

旅先での使いやすさを追求した、利便性の高いスーツケースです。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/pages/cruzbox_2026ss

マイクロギャラクシー

（全型 / 6,490円）

Z世代の“かわいい” を詰め込んだ、コンパクトかつ軽量なバッグシリーズ。

カラフルな4色展開で、コーデのアクセントとして活用します。

商品ページ：https://edgelink.tokyo/collections/micro-galaxy

【About 実熊瑠琉】

2005年3月17日生まれ。兵庫県出身。

Lemino地上波ドラマやTVCMに出演するなど、タレント・モデル・女優として多方面で活躍中。

超十代レギュラーメンバーとして活躍し、Z 世代の男女からの人気を集めている。

Instagram：

https://www.instagram.com/ruru_mikuma

【About 紗和】

2009年2月28日生まれ。埼玉県出身。

ABEMA「今日、好きになりました。」ニュージーランド編/チュンチョン編/卒業編2026に出演。TikTokでバズった「seju顔」の立役者。

週刊少年サンデーの表紙やMVに出演し、美人すぎると話題に！

Instagram：

https://www.instagram.com/28_sawa

【About EDGELINK】

TOKYOをアイデンティティとして、今の時代の空気感を映し出すストリートバッグブランド。

年齢・性別・国籍などで区別せず、お互いの個性を尊重し、さまざまな人が認め合い繋がり合うダイバーシティなストリートカルチャーの素晴らしさと、エッジを使って繰り出すトリックにトライし、失敗しても称え合い、励まし合い、認め合うアーバンスポーツの魅力を軸に、ジャンルにとらわれないオリジナルアイテムを展開。

公式オンラインストア：https://edgelink.tokyo/

Instagram：https://www.instagram.com/edgelink.tokyo/