猫トイレから空気清浄機まで、ペットとの暮らしを家電で快適化！米国発ペット家電ブランド「PetSnowy」をSB C&Sが大手家電量販店で展開

世界の最新IoTプロダクトやスマート家電を取りそろえるSB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、猫と飼い主に寄り添うスマートペット用品メーカーPetSnowy Co.（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Edison Deng）が手掛けるブランド「PetSnowy（ペットスノーイー）」の取り扱いを開始し、日本国内における正規販売代理店として大手家電量販店などでの販売ネットワークを拡大していきます。

この協業によりSB C&Sは、全自動で多層消臭システムを搭載した「SNOW＋（スノー）全自動猫トイレ」や、卓越した乾燥効率の「SNOW＋SMILE（スノースマイル）ペットドライヤーハウス」、革新的な消臭システムの「PetSnowyペット用空気清浄機」などを2026年2月27日から、ビックカメラやヤマダデンキ、ヨドバシカメラ（いずれも一部店舗を除く）および各量販店のECサイトで販売を開始します。販売の開始に先立ち、各店舗では本日から順次予約の受け付けを開始します。

ペットとの暮らしを「家電」で支える時代へ

近年、ペットを家族の一員として迎え入れる家庭が増える中、日々のケアにおける負担軽減や、住環境の快適性向上へのニーズが高まっています。トイレ管理やニオイ対策、シャンプー後の乾燥など、飼い主が日常的に感じる課題に対し、「家電」というアプローチで解決を図るペット家電への注目が集まっています。PetSnowyは、こうしたニーズに応えるため、機能性とペットへの配慮を両立した製品を展開してきた米国発のペット家電ブランドです。

今回SB C&Sが正規販売代理店として取り扱いを開始することで、日本国内においても、より多くの生活者が安心してPetSnowy製品を選択できる環境作りに貢献していきます。

【SNOW＋ 全自動猫トイレ】

日々の猫のトイレ管理を自動化し、清潔な環境を維持。飼い主の手間を軽減するとともに、猫にとっても快適なトイレ空間を提供する全自動猫トイレです。清潔でフレッシュな空間を保つことを追求した「TiO2（二酸化チタン）光触媒」「UVライト」および「専用消臭パック」によるPetSnowy独自の三重脱臭システムを採用。毎回トイレ後に自動で掃除を開始し、トイレ掃除からゴミ袋の密封までを全自動で行います。また、独自開発の自動密封システムは、トレーを引くだけでゴミ袋を密封。ニオイの拡散を低減させると同時に、手を汚さずにごみを片付けることができます。

製品紹介動画

https://youtu.be/TLEjJJkWq7c

製品画像

主な特長

・トイレ掃除からゴミ袋の密封までを全自動

・光触媒を活用したPetSnowy独自の三重脱臭システム

・遠隔でも猫の健康管理ができる専用アプリ

・最大9kgの猫まで対応可能なトイレ空間

・10リットルと大容量のダストボックス

・取り外しが簡単なマグネット構造でメンテナンスも手軽にできる

・53dB未満※1の静音動作

・カラー：ブラウン、ホワイト、グレー

価格

オープン価格

（SB C&S希望小売価格：税込み6万1,880円）

【SNOW＋SMILE ペットドライヤーハウス】

低騒音設計と広い居室空間により、ペットのストレスに配慮したペットドライヤーハウスです。低風速時の騒音は約40dB※1（図書館レベル）の静音性を実現。居室空間は、ペットがリラックスできる80リットルの広々とした空間のため、2匹までの同時乾燥も可能です。PetSnowy独自の「底面デュアルクロスフローブラシレスファン」が、お腹や足裏、しっぽなど、通常のドライヤーでは乾かしにくい部分まで、ムラなくパワフルな風を届けます。マイナスイオンにより静電気を低減させ、うるおいを保ちながら、なめらかな毛に仕上がります。

製品画像

主な特長

・PetSnowy独自の「底面デュアルクロスフローブラシレスファン」により卓越した乾燥効率を実現

・風量は10段階、温度は30～42度の範囲で11段階調整が可能

・ペットのストレスに配慮した静音設計

・優れた通気性を実現した80リットルの広々空間で2匹までの同時乾燥も可能

・マイナスイオンによるなめらかな仕上がり

・専用アプリでペットごとに最適な乾燥設定を保存・管理

・アプリと赤外線リモコンどちらからでも操作が可能

価格

オープン価格

（SB C&S希望小売価格：税込み5万9,380円）

【PetSnowy ペット用空気清浄機】

ペット特有のニオイや毛、ハウスダストに対応。臭いの元となる物質を分解・消臭する革新的な「TiO2光触媒」と「UVCテクノロジー」、「高濃度マイナスイオン」により、室内空気をクリーンに保つペット用の空気清浄機です。運転音は18～64dB※1の静音設計でありながら、空間を漂うペットの毛やハウスダストをしっかりキャッチする吸着力を発揮します。

製品画像

主な特長

・革新的なTiO2消臭システムを搭載

・高濃度マイナスイオンによる空気浄化

・騒音レベル18～64dB※1の静音設計

・空気中のペットの毛やハウスダストをキャッチ

・外出先からでも操作可能な専用のスマホアプリ

価格

オープン価格

（SB C&S希望小売価格：税込み2万4,080円）

※1 PetSnowyによるテストの結果です。使用環境などにより異なる場合があります。

【PetSnowy公式販売店】

・ビックカメラ

・ビックカメラ・ドットコム： https://www.biccamera.com/bc/main/

・ヤマダデンキ

・ヤマダウェブコム： https://www.yamada-denkiweb.com/

・ヨドバシカメラ

・ヨドバシ・ドット・コム： https://www.yodobashi.com/

【製品に関するお問い合わせ】

PetSnowyカスタマーサポート

E-mail： jp-support@petsnowy.com

Tel：0476-378-508

※平日 午前9時～午後6時（2月26日までの間は午後5時まで）

PetSnowyについて

2020年に米国カリフォルニア州アーバインで設立された、猫と飼い主に寄り添うスマートペット用品メーカーです。メンバーは37年以上にわたるペット用品の開発経験を通して培った高い研究開発能力、優れたデザイン力、そして最先端技術を駆使して、猫と飼い主に寄り添い、ご家族の生活がより良いものになるようにと願って製品の開発を行っています。また、製品のコンセプト立案から設計、生産までを社内でカバーしています。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。