大塚製薬 東京マラソン2026に協賛　“人の可能性を信じる。”をテーマに国内外ランナーのコンディショニングをサポート

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：井上 眞、以下「大塚製薬」）は、3月1日（日）に開催される東京マラソン2026にオフィシャルパートナーとして協賛し、国内外から参加するランナーの目標達成に向けたコンディショニングをポカリスエットなどの製品でサポートします。当社の東京マラソンへの協賛は、第1回大会から19回連続となります。

ポカリスエットは、発汗によって失われた水分と電解質（イオン）をスムーズに補給する健康飲料として開発され、現在は世界20以上の国と地域で展開するグローバルブランドです。特にランニングやマラソン分野においては、アジアを中心に「ポカリスエットラン」を開催するなど、海外でもランナーの頑張る汗を応援しています。このたびの東京マラソン2026では、「人の可能性を信じる。」をテーマに、世界から集う約39,000人のランナーのコンディショニングをサポートします。また、大会当日は大塚グループの社員が給水ボランティアとして参加し、ランナーの完走を応援します。

海外で開催しているポカリスエットラン

■東京マラソンEXPO 2026 世界中から集う来場者に「人の可能性を信じる。」をテーマに発信

大会直前の2月26日（木）～2月28日（土）に東京ビッグサイトで開催される「東京マラソンEXPO 2026」の当社ブースでは、「人の可能性を信じる。」をテーマに様々なコンテンツを展開します。給水所を再現した「ポカリスエット給水体験」のほか、フォトスポットの設置や製品販売などを行います。また、ポカリスエットランを紹介する映像などを通じ、ポカリスエットのグローバル展開を世界中から集う来場者へ向けて発信します。

■当大会でのサポート製品

当大会では、エビデンスに基づき開発したニュートラシューティカルズ関連事業の各種製品を提供します。人間の体液（身体の水分）には、水分だけでなくナトリウムなどの電解質が含まれています。体液に近い組成を持つポカリスエットを、レース直前、コース上の給水所、レース直後に提供し、ランナーの効率的な水分・電解質補給をサポートします。当日はポカリスエットに加え、レース直前には持久系アミノ酸BCAAを手軽に摂れる「アミノバリュー サプリメントスタイル」および5大栄養素を手軽に摂れる「カロリーメイト ゼリー」、レース直後には体調管理とリカバリーサポートに役立つ「ボディメンテ ゼリー」を提供することで、目標達成に向けて取り組むランナーのコンディショニングをサポートします。また、約11,000人のボランティアに向けて「カロリーメイト ゼリー」を提供し、長時間にわたり大会を支える方々の体調管理にも貢献します。

当大会のサポート製品東京マラソン2025の給水

■「ボトルtoボトル」水平リサイクルの取り組みを実施

当社のペットボトル飲料製品の9割以上（本数ベース）が、リサイクルPET樹脂100％利用のペットボトル容器です。当大会当日には使用済みのペットボトルを回収して新たなペットボトルを作る「ボトルtoボトル」水平リサイクルの取り組みを実施します。給水所でランナーに提供した飲料のペットボトルを分別回収し、回収したペットボトルは再生ペットボトルの原料に処理・加工されます。その原料を用いて製造されたペットボトルは、当社をはじめ飲料メーカーの飲料容器として再び利用される予定です。東京マラソンにおける当取り組みは、2024年から継続して実施しています。

大塚製薬は、今後もOtsuka-people creating new products for better health worldwideの企業理念のもと、人々の健康維持・増進に貢献してまいります。