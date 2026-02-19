【DRIMAGE　プレスリリース】『アーケロン（Arkheron）』2月21日(土)公開のデモ版で登場！新エターナルセット2種登場

株式会社DRIMAGE JAPAN

-新エターナルセット「ツボ」、「ペネロペ」情報公開

-先行して0.16パッチノートも公開

-クリエイターサポートキットの募集も開始

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国・ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）およびDRIMAGE JAPAN（所在地：日本・東京、代表取締役：中西 啓太）は自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』に関して、全世界へ向けた本格的なコミュニケーションを開始します。

本日は、来る2月21日(土)に公開となるデモ版の気になる中身についての情報を公開します。

-新エターナルセット「ツボ」、「ペネロペ」情報公開

「アーケロン」は2026年2月24日（火）から3月3日（火）の1週間にわたり開催する『SteamNextフェス（以下、SNF）』を控え、先行展開を予定している「デモ版」の一部内容の情報を公開しました。

今回公開となった情報の目玉となるのは、「アーケロン」の手に汗握るバトルにおいて、重要な要素となる「エターナルセット」です。

これらの装備品は生前英雄だった者の「記憶」が元となっており、この記憶のこもった装備品を揃えることで、封じられた力を解放できます。

プレイヤーは、ゲーム内に登場する特殊な装備品を4セット全て集めることで「エターナル」へ変身することが可能となり、強力な5つ目の能力を解放できます。

しかし、異なるエターナルのアイテムを組み合わせることでも、独自のプレイスタイルを創造できます。

アーケロンでは、エターナルに変身することがゴールではなく、持っているアイテムで戦略的に戦うことが鍵となります。

今回のデモ版では、昨年9月に実施した「αプレイテスト」やその後の「コミュニティプレイテスト」では未登場だったエターナルセットが新たに2種登場します。

「アーケロン」ではバージョンごとに総勢10種のエターナルセットが実装されます。前回のテストで登場したエターナルセット10種のうち、2種が抜け、新たに「ツボ」と「ペネロペ」が登場となります。

新エターナルセット「ツボ」新エターナルセット「ペネロペ」公開動画はこちら :https://www.youtube.com/playlist?list=PLi64s5xW3BJHOV47bt4NwVZ6yTZM_0SUZ-先行して0.16パッチノートも公開

今回のデモ版に関する詳細な情報「0.16パッチノート」も公開となりました。

これまで「アーケロン」の各テストに参加経験のある方はもちろん、今回のデモ版から遊んでみようとお考えの方も、記載内容をご確認いただければ、より楽しく「アーケロン」を遊ぶことができます。

詳細はSteamストアページをご確認ください。

Steamストアページ :https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/-クリエイターサポートキットの募集も開始

さらに、「アーケロン」公式ホームページでは現在、「クリエイターサポートキット」を公開しております。

この「クリエイターサポートキット」は「アーケロン」を利用した動画配信などを検討されている方に向けた公式のサポート施策です。

「DEMO版」のプレイと共に、YouTube等でのプレイ動画配信をご検討の方はこちらをご一読いただき、楽しく「アーケロン」をプレイしてください。

クリエイターサポートキット :https://arkheron.drimage.com/ja/creator-support/

■アーケロン（Arkheron）について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XngYFRvUsg0 ]

「アーケロン」はBonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲームです。

生ける世界の感情的な記憶から構築された、暗くシュールな次元で、プレイヤーは他の仲間と共に3人一組になり、生き残りをかけた戦いに身を投じることになります。

この世界では「記憶」が強力な能力を持つ武器へと変容しています。選択した武器が、戦い方、適応力、そして他チームを出し抜く方法を形成します。

武器にまつわる技を駆使し、仲間たちと、この「アーケロン」の世界を生き抜いてください。

■関連URL

Steamストアページ :https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/公式ホームページ :https://arkheron.drimage.com/ja/

「アーケロン（Arkheron）」ストアページ

Steam：https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/

「アーケロン（Arkheron）」公式ホームページ ： https://arkheron.drimage.com/ja/

「アーケロン（Arkheron）」日本公式X ： https://x.com/ArkheronJP

「アーケロン（Arkheron）」日本公式YouTube ： https://www.youtube.com/@ArkheronJP

「アーケロン（Arkheron）」公式Discord ： https://discord.gg/arkheron

■Bonfire Studiosについて

カリフォルニア州オレンジ郡に本社を置くBonfire Studiosは、緊張感あふれる興奮と所属感の温かさを融合させたゲーム開発に特化した独立系ゲーム開発会社です。同社は、才能豊かなクリエイターが大きな夢を抱き、情熱を持って制作する小さなチームから偉大なゲームが生まれるという信念のもと設立されました。

Bonfireの設計哲学は、楽しく、深く、やりがいのあるゲームプレイ、自己表現を刺激する想像の世界、歓迎的で長く続くコミュニティ、そしてプレイヤーの生活の一部となる意味のある体験に焦点を当てています。

同社の最初のゲームは、現在開発のアルファ段階にあるダイナミックなチームベースのPvPゲーム「アーケロン」です。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「アーケロン」の日本国内事業を担当しております。



2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.