話題のヘアケアブランド「THE ANSWER」から、季節で異なる髪悩みに応える新ラインが登場　第一弾「THE ANSWER SEASONAL CARE SS」新発売

花王株式会社のヘアケアブランド「THE ANSWER（ジアンサー）」は、季節ごとに異なる髪悩みに着目した新ラインを展開します。第一弾として、春夏の髪悩みに向けた「THE ANSWER SEASONAL CARE SS（ジアンサー シーズナルケア SS）」を2026年4月4日に発売（2月26日より一部の取扱店で先行販売）します。

今後も、季節での湿度環境変化による髪悩みに対応した提案をしてまいります。

■発売背景

「THE ANSWER」は、“花王100年のヘアケア研究からたどり着いた、ヘアケアの答え*1”をブランドコンセプトに掲げ、2024年11月に誕生しました。主力アイテムのシャンプーには、世界初*2、花王が考える美髪５大必須成分*3（補修）を配合。さらに、シャンプー内に構築したラメラ層に、ケア成分を蓄える「ラメラプラットフォーム技術」を採用しました。仕上がりの良さに加え、まるで美容液のようなテクスチャーで「塗り洗い」をするというユニークな使い方が好評で、美容感度の高い“ヘアケア迷子”の方々を中心に支持を広げています。

こうした支持を背景に、「THE ANSWER」が次に着目したのが、季節によって大きく変化する髪悩みです。近年、気温や湿度の変動幅が拡大し、季節での湿度環境変化が髪の仕上がりや質感に影響を与えています。

髪は、約80～90％が「タンパク質」、約12～13％が「水分」、約1～8％が「脂質」などによって構成されています。今回、季節による湿度環境の変化が、髪内部の水分子の動きを変化させ、髪の状態に大きな影響を及ぼす点に着目しました。特に春夏は、高温多湿な環境により毛髪内部に過剰な水分が入り込みやすく、内部での水分子の動きが活発になることで、うねりや広がりなどの髪の不調が生じやすくなることがわかっています。こうした知見から、季節によって変化する髪悩みに対し、髪内部の水分子の状態に着目してケアすることが重要なカギであると考えました。

一方、花王が行ったヘアケア関心層400名を対象とした意識調査では、多くの方が「季節に応じたヘアケアは重要」と認識しているものの、実際に対策できていない人が約半数にのぼることが明らかになりました。その理由として、「どのように対策すればよいかわからない」といった声が多く、季節によって変化する髪悩みに対し、適切なアプローチが十分に浸透していない実態がうかがえます。

こうした背景を受けて、花王は、季節特有の髪悩みのカギである髪内部の水分子の動きに着目し、春夏の髪悩みに応える新商品「THE ANSWER SEASONAL CARE SS」を発売します。美髪5大必須成分*3（補修）に加え、高湿度下で髪内部の水分子の動きをおさえる成分として、新たに「マンニトール」（補修）を配合。湿度や汗の影響を受け、うねりやすく広がりやすい春夏の髪を、うるおいとまとまりのある、ツヤやかでなめらか、そしてしなやかな美しい髪へ導きます。

花王100年のヘアケア研究からたどり着いた「THE ANSWER」は今後も、季節ごとの湿度環境変化による髪悩みをはじめ、さまざまな髪悩みやその実態に向き合いながら“ヘアケア迷子”の方々一人ひとりに寄り添う“答え*1”を提案してまいります。

*1 花王内において

*2 加水分解ケラチン（羊毛）、ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン（花王独自成分）、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、オリーブ果実油の5成分の組み合わせ（Mintel社データベース内2024年3月当社調べ）

*3 加水分解ケラチン（羊毛）、セラミドα（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、リンゴ酸、ラノリン脂肪酸、脂肪酸グリセリドα（オリーブ果実油）

■商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1796_1_c5b84d67cae15826aa21780f8cf3bc34.jpg?v=202602191151 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

※店舗では、『ジアンサー シーズナルケア SS スーパーラメラシャンプー&トリートメント ペア』を販売します。

※花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）などのオンラインショップでは、シャンプー、トリートメントの単品、シャンプーのつめかえ品を販売します。

■商品特長

うねり・広がり・ベタつきなど季節の湿度変化を特に受けやすい髪に向けた「春夏のヘアケアの答え*1」として提案するシャンプーとトリートメントです。

●花王100年のヘアケア研究からたどり着いた、美髪５大必須成分*3（補修）配合

●1ｇの毛髪に、約10の21乗 個存在する水分子の状態に着目。

高湿度下で、髪内部の水の動きを抑えるマンニトール（補修）配合

ジアンサー シーズナルケア SS スーパーラメラシャンプー

うるおい、まとまり、ツヤめき、なめらかで、しなやかな美しい髪へ

●シャンプー内に構築したラメラ層に、ケア成分を蓄える花王独自の「ラメラプラットフォーム技術」採用

●「塗り洗い」でケア成分を含んだ泡が髪全体に行き渡る

●サルフェート・パラベン・合成着色料フリー、ノンシリコーン処方

●凛として洗練された ジャスミン＆マンダリンオレンジの香り

ジアンサー シーズナルケア SS ＥＸトリートメント

うるおい、まとまり、ツヤ美髪ブースト

●補修成分 セラミドα（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、脂肪酸グリセリドα（オリーブ果実油）、リンゴ酸 高濃度*4 配合

●髪を包み込む、糸を引くほど濃厚なテクスチャー

●凛として洗練された ジャスミン＆マンダリンオレンジの香り

*4 THE ANSWER洗い流すトリートメント内において

■発売日／地域

2026年4月4日／全国

※2月26日より花王公式オンラインショップ（My Kao Mall）、花王ヘアケア公式オンラインショップ（楽天・Qoo10）、3月1日より全国のロフト、@cosme SHOPPINGにて先行発売

※一部店舗では、取り扱いがない場合がございます

～花王、ヘアケアの事業変革を推進～新ブランド第二弾 「THE ANSWER（ジアンサー）」発売 ＜世界初＞花王100年のヘアケア研究からたどり着いた、美髪5大必須成分（補修）配合シャンプー・トリートメント(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20241003-001/)

【参考】ヘアケア関心層への意識調査 結果詳細

ヘアケア関心層の約75%が「季節によって髪の状態・悩みが変わる」と実感。

季節の変化による髪悩みは幅広い年代に共通する課題であることが顕在化。

「季節によって髪の状態・悩みが変わると感じたことはありますか？」の問いに、76.7％が「実感している」と回答。年代別では、20代71.1%、30代78.2%、40代78.4%、50代７８.2%と、世代問わずに多くの方が季節の変化による髪悩みを実感し、幅広い年代に共通する課題として認識されていることが分かりました。

「季節に応じたヘアケアは重要」と認識するも、実践できていない人は過半数に。

どう対処してよいか分からない“ヘアケア迷子”の存在が浮き彫りに。

「季節に応じて適切なヘアケアができていると思いますか？」の問いに、「あまりできていない」と回答した人は４９.3%、「できていない」と回答した人は11.5%と、合計60.8％の人が行動に移せていないことが判明しました。前述の回答結果と合わせると、認識と行動の間に大きなギャップが存在していることが浮き彫りに。行動に移せていない主な理由としては、「適切なアプローチ方法がわからない」が53.9％と過半数の人が、知識不足によって行動に移せていないことが分かりました。

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年7月22日～7月23日

調査対象：美容関心層（ヘアケアにお金をかけている人） n＝４００