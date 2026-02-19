スキャン不要で、範囲選択から補正までAIで完結「ピタリ四角 9」「ピタリ四角 9+OCR」2月19日（木）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：小嶋 智彰）は、2月19日（木）、弊社サイト上で、写真補正ソフト「ピタリ四角 9」（2,970円）、「ピタリ四角 9+OCR」(4,980円、いずれも税込、ダウンロード版)を発売いたします。

本製品は、撮影した書類や看板、絵画、ホワイトボードなどの歪みを整え、余計な部分を含まない四角い画像に仕上げるソフトです。スキャナーでは取り込めない大きなもの、厚みや曲面のあるものでも手軽に撮影するだけで、スキャンしたような四角い画像に補正できます。

本バージョンでは、AIによりビンラベルや見開き書籍などの湾曲した画像の取りこみがとても簡単になります。補正写真の枠をワンクリックで選定できる自動補正機能が強化しています。さらに、「超解像」機能搭載で画像編集時に2倍、4倍、8倍に高品質な拡大が可能です。

また、上位版の「ピタリ四角 9＋OCR」は、通常版の機能に加えて、補正後の画像に含まれる文字をテキスト化できるほか、そのまま検索できる透明テキスト付きPDFも作成できます。

「ピタリ四角 9」2,970円（税込）「ピタリ四角 9+OCR」4,980円（税込）

【 「ピタリ四角」シリーズとは 】

本シリーズは、画像の歪みを簡単に補正できるWindows用写真補正ソフトです。スマートフォンやデジタルカメラで斜めから撮影した書類、看板、ホワイトボード、絵画などを、まるで真正面から撮影したように四角形に補正します。スキャナー代わりに使えるだけでなく、スキャナーでは取りこめない大きなものや立体物も簡単にデジタル化できます。

【 共通の特長 】

■AIが範囲を自動検出 Power UP

四角形の四隅検出に特化した専用のAIエンジンを搭載。グラフィックカードを搭載した高性能なパソコンでなくても軽快に動作し、高精度に範囲を検出できます。

以下のタイプの画像すべて、本機能で対応できます。

・平面の画像

斜めから撮影して歪んだ書類や写真、絵画など平面の画像を簡単に四角形に補正します。

・湾曲した画像 Power UP

「ピタリ四角 9」では、これまでのバージョンでは手動で行なっていた範囲選択を、AIが自動で見つけます。操作がよりスムーズになり、補正までの流れが簡単になりました。

・見開き書籍 Power UP

「ピタリ四角 9」では、これまでのバージョンでは手動で行なっていた範囲選択も、AIが自動で検出します。ベジェ曲線で細かく調整する必要がなく、より簡単に補正できます。

・ポラロイド写真

周りに余白があるポラロイド写真の画像部分だけを自動で選択してフチのない画像に補正します。

■AI拡大美の「超解像」機能搭載 NEW

画像編集時に2倍、4倍、8倍に高品質な拡大が可能です。

【 上位版「ピタリ四角 9＋OCR」の特長 】

通常版の機能に加えて、補正した文字を含む画像を文字で検索ができるようにするなど、手軽なペーパーレス化にも役立ちます。ブックスキャナーをお持ちでない方も、書籍を撮ってデジタル化し、パソコンで保存できるため、特に書籍をスキャンして保存したい方におすすめです。

■検索可能なPDFを作成（OCR機能）

検索可能な透明テキスト付きPDFファイルを作成できます。画像中の文字をテキストデータ化し画像の上に透明な状態で配置。後からキーワードで検索したり、テキストをコピーして活用したいときに便利です。

■複数ページの一括処理

複数枚の画像をまとめて切り抜いて編集し、一つのPDFファイルとして保存できます。書籍の整理など、写真の数が多い場合でも簡単にできます。

■その他の便利機能

・色味を補正できるフィルター

白とび、黒潰れを軽減したり、強めにかけてアーティスティックな写真に加工できます。

・部分切り取り

新聞や雑誌の切り抜きのため、余計な部分を白い枠で隠せます。



・グリッド表示

補正画面に方眼を表示できます。四隅の縦横をきれいに調整するのに役立ちます。

・水平、垂直がわかる「十字カーソル」

カーソルに十字に伸びた線が表示されているので、水平・垂直が一目で分かります。

・撮影時に写り込んだ手指も自然に補修

四隅が隠れている部分や、撮影時に写り込んだ手指などを自然に補修できます。

・スマホの写真転送が簡単

パソコンとスマホが同一のLANやWi-Fi環境で接続されていれば、スマホから送りたい画像を開き、本製品の画面上に表示されるQRコードを読取り、タップするだけでパソコンへ直接転送できます。

製品概要

製品名、価格：「ピタリ四角 9」 2,970円（税込）

「ピタリ四角 9＋OCR」 4,980円（税込）

製品内容：写真補正ソフト

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/pitarishikaku/

動作環境

対応OS：Windows 11、Windows(R)10/8.1（64ビット版）

CPU、メモリ：各OSが推奨する容量

インストール容量：約200MB

制限事項：・ご使用にはインターネットによるライセンス認証が必要です

・本製品は、1ライセンスあたり3台のパソコンにインストールできます

・64ビット版OSのみ対応しています。32ビット版OSでは動作しません

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C) 株式会社ファンファーレ

お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html