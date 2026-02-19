クレヨン型のケースにサンリオキャラクターズをあしらった商品がPart1・2あわせて全10種登場！2026年2月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１」(全5種／1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2」(全5種／1回400円・税込)を2026年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。



■「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１」(全5種) 「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2」(全5種)について

クレヨン型のケースにサンリオキャラクターズをあしらった商品です。各5種で展開する本商品は、Part1の「ハローキティ」や「バッドばつ丸」、Part2は「マイメロディ」や「シナモロール」などさまざまなカラーの全10種がラインアップ。色鮮やかなカラー名や「おなまえ欄」などを本体にデザインし、おなじみのクレヨンを表現しました。集めて並べるとクレヨンセットのようで、どこか懐かしさを感じます。


クレヨンの先端の蓋を開けるとリップクリームやヘアピンなどの小物が収納可能で、持ち運びに便利なボールチェーン付きです。



■商品詳細

ハローキティ 表面

ハローキティ 裏面


バッドばつ丸 表面

バッドばつ丸 裏面


ポチャッコ 表面

ポチャッコ 裏面


けろけろけろっぴ 表面

けろけろけろっぴ 裏面


リトルツインスターズ 表面

リトルツインスターズ 裏面


使用イメージ


商品名　：サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１(全5種)


発売日　：2026年2月中旬より順次


価　格　：1回400円(税込)


対象年齢：15歳以上


サイズ　：約W24×H83mm


素　材　：PP・鉄


取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー




マイメロディ 表面

マイメロディ 裏面


シナモロール 表面

シナモロール 裏面


クロミ 表面

クロミ 裏面


ポムポムプリン 表面

ポムポムプリン 裏面


マロンクリーム 表面

マロンクリーム 裏面


使用イメージ


商品名　：サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2(全5種)


発売日　：2026年2月中旬より順次


価　格　：1回400円(税込)


対象年齢：15歳以上


サイズ　：約W24×H83mm


素　材　：PP・鉄


取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250



