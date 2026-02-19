クレヨン型のケースにサンリオキャラクターズをあしらった商品がPart1・2あわせて全10種登場！2026年2月中旬より全国のカプセルトイ自販機にて順次発売！

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１」(全5種／1回400円・税込)と「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2」(全5種／1回400円・税込)を2026年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１」(全5種) 「サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2」(全5種)について

クレヨン型のケースにサンリオキャラクターズをあしらった商品です。各5種で展開する本商品は、Part1の「ハローキティ」や「バッドばつ丸」、Part2は「マイメロディ」や「シナモロール」などさまざまなカラーの全10種がラインアップ。色鮮やかなカラー名や「おなまえ欄」などを本体にデザインし、おなじみのクレヨンを表現しました。集めて並べるとクレヨンセットのようで、どこか懐かしさを感じます。

クレヨンの先端の蓋を開けるとリップクリームやヘアピンなどの小物が収納可能で、持ち運びに便利なボールチェーン付きです。

■商品詳細ハローキティ 表面ハローキティ 裏面バッドばつ丸 表面バッドばつ丸 裏面ポチャッコ 表面ポチャッコ 裏面けろけろけろっぴ 表面けろけろけろっぴ 裏面リトルツインスターズ 表面リトルツインスターズ 裏面使用イメージ

商品名 ：サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart１(全5種)

発売日 ：2026年2月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W24×H83mm

素 材 ：PP・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

マイメロディ 表面マイメロディ 裏面シナモロール 表面シナモロール 裏面クロミ 表面クロミ 裏面ポムポムプリン 表面ポムポムプリン 裏面マロンクリーム 表面マロンクリーム 裏面使用イメージ

商品名 ：サンリオキャラクターズ いろいろクレヨンケースPart2(全5種)

発売日 ：2026年2月中旬より順次

価 格 ：1回400円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W24×H83mm

素 材 ：PP・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250

