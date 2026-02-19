Earth hacks、Carbon Credits Journal Forumに登壇　生活者を起点とした脱炭素の考え方と取り組み事例を紹介

Earth hacks株式会社

Earth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根澄人、以下「Earth hacks」）は、2026年2月3日（火）に開催された、Green Carbon株式会社主催の「Carbon Credits Journal Forum」に登壇しました。当日は、プロダクト開発部 部長の戸倉遼太郎が、「GXスタートアップ／GX採用」をテーマとするセッションに登壇し、日本における脱炭素の取り組みを生活者視点で捉える考え方や、生活者を起点としたアプローチについて紹介しました。

戸倉は、脱炭素に対する認知や関心は着実に高まっている一方で、具体的な行動変容には十分につながっていない現状について言及しました。その背景として、「どの商品・サービスを選べば環境負荷の低減につながるのか分かりづらい」といった生活者にとっての判断の難しさや、環境価値が伝わりきっていない状況があることを指摘しました。また、日本市場においては、「脱炭素」を前面に打ち出した訴求が必ずしも購買動機の形成に直結しない傾向がある点にも触れました。

その上で、Earth hacksでは、欲望や楽しさを入り口に設計することで、結果として脱炭素につながる行動を創出するアプローチについて、具体的な取り組み事例を紹介しました。

■フォーラム概要

イベント名：Carbon Credits Journal Forum

開催日：2026年2月3日（火）9:30～21:00

場所：東京国際フォーラム B7

登壇者：プロダクト開発部 部長 戸倉遼太郎

主催：Green Carbon株式会社

■Carbon Credits Journal Forumとは

Carbon Credits Journal Forumは、カーボンクレジットをはじめとする脱炭素領域をテーマに、制度動向や市場の潮流、企業・自治体・スタートアップによる最新の取り組みについて共有・議論することを目的としたフォーラムです。専門家や実務家が登壇し、脱炭素を巡る多様な視点や実践事例を通じて、今後の社会実装や事業展開の可能性を探る場として開催されています。

■プロダクト開発部 部長 戸倉遼太郎プロフィール

2014年に三井物産に入社。鉄鋼製品分野における戦略企画、物流、事業投資を担当し、事業成長と組織価値向上を担う。2022年よりエネルギーソリューション本部にて脱炭素やまちづくり領域の新規事業開発に従事し、博報堂との共創プロジェクトをはじめとした異業種連携を推進。2025年より、立ち上げ期から関わるEarth hacksに参画。生活者の「欲望」を起点とした行動変容デザインを軸に、官公庁や流通・小売事業者など多様なパートナーと協働し、デカボスコア事業のサービス拡大やZ世代との共創プログラムの開発を先導している。

■共創型プラットフォーム「Earth hacks」について

「Earth hacks」は、Z世代をはじめとする生活者と企業・自治体をつなぎ、脱炭素社会の実現に向けた共創型プラットフォームを運営しています。CO2排出量を従来品と比較し削減率（%）を表示する独自の「デカボスコア」を企業・団体に提供し、環境価値の高い商品の可視化と普及を推進。生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。また、企業と学生が実際のビジネス課題を通じて共創する「デカボチャレンジ」や、行政・自治体向けソリューション「Earth hacks for Local」など、多角的に脱炭素を加速する取り組みを展開しています。

ウェブサイト：https://co.earth-hacks.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/earthhacks.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@ehhm2022/featured