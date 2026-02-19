資生堂　国際女性デーにあわせジェンダー平等の参加型プログラムを開催

株式会社資生堂

資生堂は、国際女性デー（3月8日）に合わせて「Diversity Week for Gender 2026」を開催し、職場やキャリア開発におけるジェンダー平等をテーマとしたさまざまなプログラムを実施します。職場での女性活躍の知見を紹介するシンポジウムや、キャリアの再開を考える女性向けのワークショップ、広告表現やジェンダー課題の歴史を考えるパネルディスカッションなど、多様な視点から学び合う機会を提供します。

1.資生堂DE&Iラボ シンポジウム2026

ジェンダー平等の視点で考えるインクルージョン ～自分らしさを出せる職場づくり～

女性活躍・ジェンダー平等に長く取り組んできた資生堂は、2023年に社内研究組織の「資生堂DE&Iラボ」を発足しました。多様な価値観を持つ人が共に働く職場では、単に「多様性を受け入れる」だけでなく、その違いを組織の力として活かすことが求められます。「資生堂DE&Iラボ」は東京大学・山口慎太郎教授の研究チームと連携して、多様な人材の活躍がどのような成果につながるのかを検証し、知見を社内外へ発信してきました。

本シンポジウムでは、職場のインクルージョン（誰もが安心して働き、意見を出せる状態）を「帰属意識」と「独自性」という2つの軸で捉え、個人と組織の現在地を可視化します。資生堂の実例からは、部署や状況によっては、女性社員が「自分らしさを発揮しにくい」場面があることも浮かび上がってきました。その背景を紐解きながら、チーム運営に役立つ実践的なヒントを共有します。管理職の方や、女性活躍や多様なメンバーのマネジメントを担う人事スタッフにもおすすめの内容です。

■東京大学 山口教授からの知見提供

・多様性を成果につなげるインクルージョンとイノベーションの関係性

・職場のインクルージョンを測定する、Belongingness（帰属意識）とUniqueness（独自性）の視点

・インクルージョンの4象限マップでわかる組織の実像

■資生堂でのケーススタディ

・業務の期待値を共有し、一人ひとりの自律的な行動を促すコツ

・インクルージョンが高い職場の共通点はパフォーマンスマネジメント

・女性、外国籍社員、キャリア採用…多様な人材が自分らしさを発揮できる対話の場づくり

■dentsu DEI innovationsからの事例提供

・6社で取り組んだ営業職の女性活躍を推進する「働きやすさNEXTプロジェクト」

【日時】 2026年3月19日(木)14:00～15:30 【会場】 Zoomウェビナー

※アーカイブ配信予定あり ※英語の同時通訳あり

【登壇者】 山口慎太郎（東京大学大学院 経済学研究科 教授）、半澤絵里奈（dentsu DEI innovations 代表 DEIコンサルタント）、岡林薫（株式会社資生堂 経営革新部 サステナビリティ戦略推進室DE&Iグループマネージャー）

【参加費】 無料

【申込・詳細】 https://corp.shiseido.com/deilab/jp/news/20260218.html?rt_pr=tru40

資生堂DE&Iラボ シンポジウム2026 ポスター

2.資生堂と女性のキャリア支援団体との共催イベント

「キャリアブレイクから動き出す！メイク講座と自己理解で始まるわたしのストーリー」

パートナーの転勤、出産・育児、親の介護、体調の変化―自分ではコントロールしきれない事情をきっかけに女性が一時的に仕事から離れる「キャリアブレイク」は決してめずらしいものではありません。

キャリアブレイクは必ずしもブランク（空白時間）ではなく、キャリアを見直し、新しい可能性に気づく転機にもなります。

国際女性デーに合わせて、株式会社資生堂、ライフデザインの視点から人生とキャリアの節目に寄り添い支援する株式会社 coichigo（こいちご）、非営利団体 Mums@Work Asia の3者が「女性のキャリアを応援したい」という共通の思いのもとに連携し、キャリアブレイク中の女性に向けて、自分らしい次のステージに踏み出すためのワークショップを無償で開催します。

しばらく仕事から離れている方や、これからのキャリアをどう描いていこうか考え始めた女性たちを資生堂汐留オフィスにお招きし、当社が提供するなりたい自分に近づくためのメイク術を学べるビューティーアップセミナーと、coichigoが提供する「自分のストーリー」を整理する自己理解のワークショップを通じて、「自分らしさ」を引き出し、自信へとつなげる時間をともに過ごします。

ゆったりとしたメイクの時間で自分と向き合い、これまでとこれからのキャリアや人生を考えるひととき。

”私らしさ”を整えて、キャリアの再開に向けた、確かな一歩を踏み出してみませんか。

【日時】 3月3日(火)10:15～14:45 （10:00開場）

【会場】 資生堂汐留オフィス（GLOBAL VISION CENTER）（東京都港区東新橋1-6-2）

【内容】 資生堂によるビューティーアップセミナー（メイク・スキンケア）、coichigoによるセルフリフレクション（ご自身のこれまでを振り返る年表や価値観を整理して「自分のストーリー」を言葉にするワークショップと交流会）

【対象者】 しばらく仕事から離れている方、再就職を検討している方、キャリア開発に興味のある方

【定員】 40名

【参加費】 無料（要申込、抽選、ランチ付き）

【サポート】 託児サービスを無料でご利用いただけます（要事前申し込み、定員あり、Kangaroomプラス提供）

【共催】 株式会社資生堂、株式会社 coichigo、 Mums@Work Asia共催

【申込・詳細】 https://my.coichigo.com/landing/shiseido-event-2025-v2

昨年開催の様子

3.自治体主催の国際女性デー企画への資生堂社員出演

文京区 国際女性デー企画「ジェンダー平等のこれまでとこれから」

文京区・国連女性機関パートナーシップ10周年記念シンポジウムに、資生堂のDE&Iをリードする社員が出演します。

【日時】 2026年3月13日（金）18:00-20:35

【会場】 文京シビックホール・小ホール（東京都文京区春日1-16-21）

【参加費】 無料（要申込）

【定員】 250人（抽選・全席自由）

【対象】 文京区在住・在学・在勤の方

【内容】 第1部：文京区・国連女性機関パートナーシップ10周年記念シンポジウム

「自分らしく生きる ～こうあるべき、はない！～」

・UN Women日本事務所長 焼家直絵 氏による講演

・パネルディスカッションに株式会社資生堂 経営革新部サステナビリティ戦略推進室DE&Iグループ グループマネージャー岡林薫ら、民間企業・行政機関の4名が登壇

第2部：基調講演「男女平等はどこまできたか？」

・講師 上野千鶴子 氏（社会学者/東京大学名誉教授）

【主催】 文京区

【協力】 UN Women（国連女性機関）日本事務所

【詳細】 https://www.city.bunkyo.lg.jp/b005/p007765.html

《資生堂のダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE＆I）》

当社は企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD（美の力でよりよい世界を）」の実現には、多様な人材の力が不可欠であると考えています。ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE＆I）を経営戦略の柱と位置づけ、年間を通じて社内外で多様性について理解を深める取り組みを推進しています。中でも、ジェンダー平等はDE＆Iのファーストステップと考え、日本社会全体のジェンダー平等の実現を目指すリーディングカンパニーとして、これまでの取り組みをさらに進化させ、社会と連携しながら女性活躍のための支援活動に注力していきます。これからも、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指します。

資生堂DE＆Iラボ

https://corp.shiseido.com/deilab/jp/?rt_pr=tru40

資生堂のサステナビリティ 社会

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/society/?rt_pr=tru40

資生堂のサステナビリティ「ジェンダー平等」

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/society/gender-equality1/?rt_pr=tru40