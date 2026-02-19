メゾン マルジェラ フレグランスより「レプリカ レイジーサンデー モーニング ボディケア トラベルセット」が登場
レプリカ レイジーサンデー モーニング ボディケア トラベルセット
メゾン マルジェラ フレグランスは、2026年3月5日（木）より「レプリカ レイジーサンデー モーニング ボディケア トラベルセット」を発売いたします。
新たな始まりを迎え入れ、不安と期待が重なる季節。積み重ねた過去が未来を創るように、様々な香りの記憶をたどると、点と点がつながり、新たな未来が開かれる。
人生の各ページの記憶を香りで再現し、1つの旅路として彩る「レプリカ」フレグランスが、大切な人や自分の新しい出発を後押しします。
新生活でも、手軽に癒しのひと時を。
イタリア、フローレンスの清々しく晴れた日曜の朝、洗い立てのシーツがなめらかに肌を包み込むような、レイジーサンデー モーニングのやさしい香りが広がるトラベルセット。
大切な方の新しい出発にぴったりのギフトです。
キャンペーン期間ご購入特典
キャンペーン期間中（3月5日～）店頭にて税込25,000円以上お買い上げの方に「レプリカ オリジナル ポーチ」をプレゼントいたします。
※数量限定、無くなり次第終了
※ショッパー・ボックスを除く
レプリカ オリジナル ポーチ
ナンバリング リボン（ギフトラッピング）
マルジェラのナンバリングロゴリボンでのラッピングを3月5日（木）より店頭にて開始いたします。
白・黒・ピンク（ピンクのみ季節限定）の中からお選び頂けます。
製品概要レプリカ レイジーサンデー モーニング ボディケア トラベルセット
発売日：2026年3月5日（木）
価格 ：5,060円
＜内容＞
レプリカ ボディーローション レイジーサンデー モーニング 50ml
レプリカ シャワージェル レイジーサンデー モーニング 50ml
ミニポーチ（店舗限定）
取扱い店舗/サイト：
全国のメゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ストア
仙台 スキヤ
@cosme TOKYO
ZOZOCOSME
@cosme shopping
LINE GIFT
メゾン マルジェラ フレグランスについて
メゾン マルジェラは、1988年にベルギーのデザイナー、マルタン・マルジェラによってパリで設立されたフランスのファッションハウスです。メンズウェアとレディースウェアのシルエットを再定義する斬新でジェンダーレスなアプローチを取っています。
1994年、世界中から見出されたヴィンテージの洋服やアクセサリーを再現した「レプリカ」カプセルコレクションをスタートしました。「レプリカ」のコンセプトは時代を超えた普遍性にあり、オリジナルの信頼性と魅力は忠実に再現され、「レプリカ」ラベルには元の生産国や機能、年代が記されています。2012 年、このコンセプトに着想を得て「レプリカ」フレグランスが誕生しました。それぞれのシーンを再現した香りが人々の潜在意識に語りかけ、記憶やムードを呼び覚まします。
@maisonmargielafragrances #smellslikememories
