『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』2025年上演の2つの公演とのコラボイベントを開催！ 2026年2月27日(金)より開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化作品、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate-・『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-とのコラボレーションイベントを2026年2月27日(金)から4月5日(日)まで開催します。

本イベントでは、『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate-と『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-に登場するキャラクターのナンジャタウン限定カットを使用したオリジナルグッズやオリジナル景品が当たるミニゲーム「盛り上げて！ライブゲーム」、コラボ限定のデザート&フードなどがお楽しみいただけます。会場内では、公演で使用された衣裳や小道具のほか、舞台写真やナンジャタウン限定カットを使用したキャラクターパネルなどを展示します。

◆開催概要

・コラボ限定グッズの販売 ※ナンジャタウン限定カットを使用

・ミニゲーム「盛り上げて！ライブゲーム」 ※景品にはナンジャタウン限定カットを使用

・デザート＆フードの販売

・公演で使用された衣裳や小道具、舞台写真のパネル展示

・キャラクターパネルの展示 ※ナンジャタウン限定カットを使用

イベント特設サイト

https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/es_dc_bm/(https://event.bandainamco-am.co.jp/namja/es_dc_bm/)

◆オリジナルグッズ

ナンジャタウン限定カットを使用したグッズを販売します。



＜オリジナルグッズ 一例＞

ホログラムイラストシート(全7種)

価格：1個440円

※ランダム封入

ステッカーセット2枚入り(全7種)

価格：1個450円

※ランダム封入

ホログラムイラストシート(全6種)

価格：1個440円

※ランダム封入

ステッカーセット2枚入り(全6種)

価格：1個450円

※ランダム封入

後日登場 ※3月中登場予定

アクリルキーホルダー(全7種)

価格：各1,000円

アクリルクリップ(全7種)

価格：各880円

アクリルキーホルダー(全6種)

価格：各1,000円

アクリルクリップ(全6種)

価格：各880円

◆ミニゲーム「盛り上げて！ライブゲーム」

楽曲に合わせてペンライトを振りライブを盛り上げよう！応援ゲージが満タンになると抽選がスタート。結果に応じてA～C賞いずれかのオリジナル景品が1つもらえます。

※ミニゲームは公演毎に分かれており、景品や一部楽曲が異なります。

※楽曲はランダムで決定します。

価格：700円/1回

＜『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate- in NAMJATOWN ミニゲームオリジナル景品 一例＞

[左から]

A賞：アクリルスタンド(全7種)

B賞：ミニ色紙(全7種)

C賞：舞台写真イラストシート(全7種) ※ランダム配付

価格：700円/1回

＜『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment- in NAMJATOWN ミニゲームオリジナル景品 一例＞

[左から]

A賞：アクリルスタンド(全6種)

B賞：ミニ色紙(全6種)

C賞：舞台写真イラストシート(全6種) ※ランダム配付

◆デザート＆フード

公演やユニットなどをモチーフにしたデザート＆フードを販売します。

対象メニューにはメニューにひもづいた、好きな絵柄を選べるイラストシート(全16種) ※1が1枚付属します。

＜デザート＆フード 一例＞

～Desperate Checkmate～コーヒーゼリーパフェ

価格：1,350円

Knightsのサラダパスタプレート

価格：1,400円

英智とつむぎの「友達」ドリンク

価格：1,230円

～Blessing Moment～花束ラップサンド

価格：1,400円

Valkyrieのクロワッサンプレート

価格：1,350円

Ra*bitsのパステルドリンク

価格：1,230円

後日登場 ※3月中登場予定

アクリルコースター付きソフトドリンク

-Desperate Checkmate-(全7種)

価格：1,200円 ※ランダム配付

アクリルコースター付きソフトドリンク

-Blessing Moment-(全6種)

価格：1,200円 ※ランダム配付

※1「アクリルコースター付きソフトドリンク」に「イラストシート」は付属しません。

◆展示

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate-・『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-で使用された衣裳や小道具のほか、ナンジャタウン限定カットを使用した総勢13名のキャラクターパネルを展示します。

・展示内容一例

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate-公演にて使用されたレオ・泉・凛月・嵐・英智・つむぎのチェックメイト衣裳 ※司はユニット衣裳を展示いたします。

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment-公演にて使用されたValkyrie・Ra*bitsの返礼祭衣裳

◆『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Desperate Checkmate- in NAMJATOWN・

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』-Blessing Moment- in NAMJATOWN 開催情報

■東京・池袋会場

開催場所：NAMJATOWN(ナンジャタウン)

住 所：東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 2F

開催期間：2026年2月27日(金)～4月5日(日)

公式X：https://twitter.com/namjatown765

公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/

◆『あんさんぶるスターズ！』とは

2015年4月にリリースされた『あんさんぶるスターズ！』は、スマートフォン向けゲームアプリで、男性アイドルの育成に特化した「私立夢ノ咲学院」で繰り広げられるアイドルたちの成長や改革を描いている。

2020年3月からは『あんさんぶるスターズ！！』として、プレイスタイルで選べる2つのアプリ「Basic」「Music」にリニューアルし、現在2,000万ダウンロードを突破。2025年4月には10周年を迎え、総勢54名の個性豊かなアイドルたちによるストーリーが展開されている。

『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：

あんさんぶるスターズ！！(https://ensemble-stars.jp/)

◆『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』とは

スマートフォン向けゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！』の舞台化作品として、

2016年に初演『あんさんぶるスターズ！オン・ステージ』を上演以降、ゲーム内ストーリー・ライブ公演を展開している舞台シリーズ。アイドルたちの成長と改革を、舞台ならではのリアルな演出とライブパフォーマンスで描いている。

『あんさんぶるスターズ！THE STAGE』公式サイト：

あんさんぶるスターズ！THE STAGE ポータルサイト(https://ensemble-stage.jp/)



