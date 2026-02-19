【土屋鞄】上質なイタリアンレザーを日本の職人技で仕立てた「ウルバーノ」シリーズがモダンにアップデート。新定番カラー3色が登場。

株式会社土屋鞄製造所

(株)土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下当社）は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、上質なイタリアンレザーを使用したロングセラーシリーズ「ウルバーノ」をリニューアルし、2026年3月5日(木)に発売します。

現代のビジネスシーンやジャケットスタイルに調和する色味へと刷新し、よりモダンな印象へとアップデートした新定番カラー「ブラック」「チェスナットブラウン」「ネイビー」が登場します。

ラインアップはトート2型、ブリーフ1型、二折財布3型のほか、マネークリップ、カードケース、シューホーンを加えた計9型を展開。いずれも全国の「TSUCHIYA KABAN」14店舗および自社オンラインストアにて販売いたします。

時とともに深まる艶と風合いを楽しむ「ウルバーノ」シリーズ

イタリア・トスカーナ州のタンナーが手掛ける高級革「バケッタ・ミリングレザー」をメイン素材に使って仕立てたシリーズ。愛用の時間を重ねるたびに色味と風合いを深め、じんわりと光沢を帯びる独特のエイジングが魅力です。

ビジネスシーンになじむ新定番カラー

ロングセラーシリーズ「ウルバーノ」が、現代のビジネスシーンやジャケットスタイルにふさわしい色味へと洗練され、よりモダンな印象へアップデート。新定番カラーとして「ブラック」「チェスナットブラウン」「ネイビー」が登場します。

全カラーにシルバー色の金具を合わせることで、佇まいに一層のスタイリッシュさを添えています。

ブラック

イタリア製高級革「バケッタ・ミリングレザー」の上質感をいっそう引き立てる、奥行きのある表情豊かな黒色です。内装には外装色になじむ「ダークグレー」（鞄）、「ブラック」（小物）を配し、コバも革色と同系色でまとめることで、落ち着きと統一感を演出。ステッチには「グレー」を採用し、外装になじませつつ、さりげないアクセントを添えています。

チェスナットブラウン

明度と彩度をやや抑えて仕上げた、深みのあるブラウン。内装には外装色になじむ「カーキ」（鞄）、「ミディアムブラウン」（小物）を配し、全体に落ち着いた印象を添えています。コバには製品の輪郭を引き立てつつエイジング後になじみやすい、ワントーン深い茶色を採用。ステッチは茶色みを帯びた「アッシュブラウン」色でまとめ、外装になじませながら、上品なアクセントを加えています。

ネイビー

抑制の効いた中にも色気を漂わせる、ノーブルで深みのある“黒に近い紺”。内装には外装色になじむ「グレー」（鞄）、「ブラック」（小物）を合わせ、全体に落ち着いた印象を与えています。コバには、エイジング後により美しくなじむよう、革よりワントーン深い紺色を採用。ステッチは「グレー」でまとめ、外装になじませながらも程良いアクセントを添えています。





製品概要

ウルバーノ シティートート \154,000（税込）

サイズ：縦28.0×横42.0×底マチ9.5cm、ハンドル高さ 10.0cm

A4ファイル収納可

13inch(31.5cm×22.0cm×2.0cm)収納可

機能：

外装 = ファスナーポケット×1

内装 = ファスナーポケット×2

素材：外装 = 牛革、内装 = 綿

重さ：約1200g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-city-tote

ウルバーノ ダパートールトート \181,500(税込)

サイズ：縦36.5×横36.5×底マチ11.0cm、ハンドル高さ 12.0cm

A4ファイル収納可

14inch(33.0cm×23.0cm×2.0cm)収納可

機能：

内装 = ファスナーポケット×2、ホック留めポケット×1、クリップホルダー×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 綿

重さ：約1350g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-tall-tote

ウルバーノ アーバンブリーフ \148,500（税込）

サイズ：縦29.5×横41.5×底マチ8.0cm

ハンドル高さ 10.0cm

A4ファイル収納可

14inch(33.0cm×23.0cm×2.0cm)収納可

機能：

外装 = ファスナーポケット×1

内装 = ファスナーポケット×2、ホック留めポケット ×1、クリップホルダー×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 綿

重さ：約1200g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-urban-briefcase

ウルバーノ ジャケットパース \36,300（税込）

サイズ：縦13.1×横9.4×厚み1.6cm

機能：内装 = カードホルダー×4、フリーポケット×3、札入れ×1、ファスナー小銭入れ×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約100g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-jacket-purse

ウルバーノ スリムカードウォレット \31,900（税込）

サイズ：縦10.0×横8.7×厚み2.0cm

機能：外装=ファスナー小銭入れ×1、内装=カードホルダー×6、札入れ×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約70g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-slim-card-purse

ウルバーノ コンパクトコインパース \30,800（税込）

サイズ：縦9.3×横10.5×厚み2.0cm

機能：内装 = カードホルダー×5、札入れ×1、BOX型小銭入れ×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約100g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-coin-purse

ウルバーノ バタフライマネークリップ (小銭入れ付き) \30,800（税込）

サイズ：縦8.7×横11.0×厚み1.3cm

機能：外装 = ファスナー小銭入れ×1、内装 = カードホルダー×3、フリーポケット×3、マネークリップ×1、コーナーポケット×1

素材：外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約70g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-butterfly-money-clip-2

ウルバーノ ベルトカードケース \23,100（税込）

サイズ：縦7.5×横11.2×厚み1.7cm

機能：

内装 = メインポケット×1、フリーポケット×1、コーナーポケット×1

外装 = 牛革、内装 = 牛革

重さ：約60g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-belt-card-case

ウルバーノ レザーケースシューホーン \14,300（税込）

サイズ：縦10.3×横5.3cm

素材：外装 = 牛革

重さ：約30g

商品ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-leather-case-shoehor(https://tsuchiya-kaban.jp/products/ub-002-leather-case-shoehorn)

販売概要

■発売日：2026年3月5日(木)

■詳細ページ：https://tsuchiya-kaban.jp/collections/urbano

■販売店舗：

・「TSUCHIYA KABAN」オンラインストア：https://tsuchiya-kaban.jp

・直営店舗：西新井本店、軽井澤工房店、六本木店、丸の内店、日本橋店、渋谷店、自由が丘店、横浜店、鎌倉店、名古屋店、京都店、梅田店、神戸店、福岡店

※営業体制や取り扱い店舗を変更する場合がございます。予めご了承ください。

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com