カラオケで、もっと元気な毎日へ！ビッグエコー新橋銀座口駅前店に3月1日より「ファイテンコラボルーム」を設置

ボディケアカンパニーのファイテン株式会社(所在地:京都市中京区、代表取締役:平田好宏、以下ファイテン)は、株式会社第一興商が運営する、ビッグエコー新橋銀座口駅前店に「ファイテンコラボルーム」を導入いただきましたことをお知らせ致します。

日頃からストレスを抱えがちなビジネスパーソンをターゲットに、疲労回復やリラックスといった新たな価値を付加したカラオケ体験を提供致します。7階フロア全9ルームおよび通路に、リラックスをサポートする独自のアクアチタン技術を使った壁紙で施工をいただきました。

ファイテンコラボルーム設置記念キャンペーンを開催！

2026年3月1日(日)より3月31日(火)までの期間中、４つの特典をご用意していただいております。

【特典１. ご予約の上、ご来店いただいたお客様限定！】

ファイテンのロゴのついたアパレル、ネックレス、ブレスレットなどを着用してご利用いただいた方に、ビックエコーで人気のフードメニュー「フライドポテト」をプレゼント！

【特典２.】

LIVE DAM WAO!の精密採点Ai Heartで100点を出された方に、

ネックレス「RAKUWAネックレス EXTREMEミラーボール(ライト)」の引換券をプレゼント！ファイテンショップでのお引換をお願いします。

【特典３.】

先着2,000名様に、ファイテンテープをプレゼント！

集中力を高めたいときにオススメなテープの貼り場所である「こめかみ」や、発声かかわる「首」にテープを貼って100点を目指しましょう！

【特典４.】

ご希望の方に、縦アーチ・横アーチにアプローチする人気のフットマッサージャー「健光浴ソラーチ」を貸し出しいただけます。疲労回復に是非お試しください！

ビッグエコー新橋銀座口駅前店についてはこちらをご覧ください：https://big-echo.jp/?p=5209

ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」を企業理念とし、数多くのボディケア商品を製造販売してきました。オンリーワンの技術開発に注力し、金属をナノレベルで水中に分散させることに成功。世界各国で100以上の特許を取得しております。その高い技術力を駆使したボディケア商品は国内のみならず世界でも高い評価を受けています。

会社概要

本社：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

代表者：代表取締役 平田好宏

設立：1983年10月4日

資本金：3,000万円

企業サイトURL：https://www.phiten.com/

事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売、不動産事業