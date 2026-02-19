★電子書籍限定★還元率+3％UPクーポンで最大18％ポイント還元！春のポイントアップキャンペーン開催【漫画全巻ドットコム】
話題作をすぐお手元に！電子書籍限定、春のポイントアップキャンペーン
漫画全巻ドットコムより、電子書籍限定・期間限定のポイント還元率+3％UPクーポンを配布いたします。
電子書籍を1回のお買い物で合計500円以上お求めの際にお使いいただけます。最新刊も話題作も今すぐ読める便利な電子書籍を、この機会にぜご利用ください！
1月に続き、4月のメディア化作品も期待値の高い作品が待ち構えております。人気アニメの考察に、話題作の先取りに、ぜひ全巻セットで一気読みを！
クーポンはコチラ！ :
https://www.mangazenkan.com/special/2698.html
漫画全巻ドットコム本店特設ページへ遷移します
【キャンペーン期間】2026年2月19日(木)10:00~2026年3月1日(日)23:59
※本キャンペーンは予告なく中止、または変更する場合があります。
※該当クーポンは、会員登録済みかつログイン状態でご購入の際にのみご利用頂けます。
▼電子書籍はこちら！ブラウザでもビューアでも◎
https://www.mangazenkan.com/items/ebook/
▼紙書籍の全巻セットはこちら！ブックカバー無料進呈
https://www.mangazenkan.com/items/book/
▼オリジナル特典付き漫画はこちら！
https://www.mangazenkan.com/campaign/?tab=benefit&page=1(https://www.mangazenkan.com/campaign/?tab=benefit&page=1)
【漫画全巻ドットコムについて】
1巻から最終巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。
紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックがきっと見つかるはず。
お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。
公式サイト：https://www.mangazenkan.com/
公式X(Twitter)：https://twitter.com/mangazenkan
【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】
App Store：https://apps.apple.com/us/app/id1539547270
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec
【株式会社TORICOについて】
世界に「楽しみ」を増やす、をミッションに
「日本」だけじゃなく「世界」を、ただ「好き」じゃなく「虜」にしたい。
TORICOはそんなサービスを目指しています。
詳しくは公式サイトご覧ください。
公式サイト：https://www.torico-corp.com/