色にときめく春が来る！今っぽカワイイ「ラブい谷間」指名買い！

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長：アンドリュー・ブバラ）が展開する「AMOSTYLE BY Triumph（アモスタイル バイ トリンプ）」では、「夢みるブラ(R) DeepV」シリーズの新作＜My Blossom Bouquet＞を、2026年2月12日（木）より全国のAMOSTYLE店舗および公式オンラインストアにて発売中です。

春の訪れと共に、ファッションだけでなくランジェリーでも“色”で楽しみたい季節がやってきます。やわらかなカラーや、気分が明るくなる色合いを取り入れたスタイルが増え、装いも軽やかに変わる時期です。

AMOSTYLEは、そんな“色にときめく春”に、身に着けるだけで気分が上がるランジェリーを提案します。春服に合わせたときも、デコルテまで自然にきれいなラインが整い、着こなしを引き立てる「ラブい谷間」を演出します。

ファッションを楽しみたい気持ちが高まるこの季節に、気分を明るくしてくれるカラーとシルエットが叶う“指名買い”の1枚です。

色にときめく春。選べる春カラーで楽しむAMOSTYLE大人気フィット＜夢みるブラ(R) DeepV＞最新コレクション

商品概要

フラワーショップでブーケを選ぶように、色で楽しむランジェリー

6種類のブーケをモチーフに、それぞれ異なるカラーと表情を楽しめるコレクション。

アップリケと繊細な花柄のレースで、春らしい華やかさを存分に表現しました。

まるでフラワーショップでブーケを選ぶように、自分らしい1枚を見つけられる楽しさを届けます。

更に、Vラインカットでデコルテまで美しくふっくら見せ、夢みるブラ(R) DeepVならではの「ラブい谷間」を引き立てます。

Fit (フィット)

Vラインカットで作る、デコルテまで美しいふっくらバスト。

底厚のモールドカップでバストを前中心に集めてきれいな谷間をメイク。前中心が低く、サイドが高いV字のパターンで、

バストをふっくらとした印象に。

取り外し可能なミルキーホイップ(R)パッドで、本物のバストのような感触でボリュームアップ！

サイドに伸びのある素材を使用することで、体の動きによりフィット。ブラずれしにくくラクちんな着けごこちです。

Design (デザイン)

・それぞれ異なる花のブーケを表現した刺繍のアップリケを肩先に施した華やかなデザイン。

・刺繍にはラメ糸を織り交ぜているので、キラキラと繊細に輝きます。

・ラインアートとシルエットで表現された繊細な花柄の編みレースをV字に立ち上げ、バストを華やかに包みこみます。

Recommended for You (こんなあなたにおすすめ)

・バストを盛りたい

・ワイヤー入りでラクな着けごこちのブラが欲しい

・動いたり、長時間着けていると、ブラがズレてくるのが気になる

・ワイヤーのあたりが気にならないブラが欲しい

カラー・サイズ・価格

＜カラー＞ホワイト、シーグリーン、ブラック、ライトグレー、ピンク、ライラック

＜サイズ＞

ブラジャー：A/70-75 、B-C/65-75、D-E/65-80、F/65-75

ショーツ：M、L

キャミソール：M、L（ホワイト、ピンクのみ）

＜価格＞ブラジャー：\3,960～ ショーツ：\1,760～ キャミソール：\4,950

発売時期・取扱店舗

2026年2月12日（木）より発売中

全国のAMOSTYLE店舗・公式オンラインストア

AMOSTYLE新ブランドアンバサダー 新田さちかさん

1998年12月6日生まれ。

大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。Z世代に 人気の恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入り。以降、 女優・モデル・タレントとして映画・ドラマ・CMなど幅広く活動を展開。2023年には地元石川県の観光大使に就任。

また、挑戦する女性を応援したいという想いから、株式会社Edomを設立し 代表取締役に就任。自身がデザインを手がけるアパレルブランド「VALLAN」やジュエリーブランド「BORRAKE」なども手がけており、経営者としても注目を集めている。

ABOUT AMOSTYLE BY Triumph

AMOSTYLEは、毎日をかわいく、ハッピーに過ごしたい、そんな願いをかなえるブランドです。

“好き”が見つかるデザインバリエーションやここちよいフィット感、いつものわたしにほんの少しの自信をくれる機能など気分を上げてくれるディティールへの遊び心。

あなたの“欲しい”を手に取りやすいプライスでどんな日にも、どんなスタイルにもAMOSTYLEはあなたの毎日にやさしく寄り添います。