TECHFUND、STATION Aiと連携し愛知県主催のトヨタ「e-Palette」活用アクセラレーションプログラムを支援

「あらゆるビジョンが夜明けを迎えられるようにする」をミッションに掲げるアクセラレーター、株式会社TECHFUND（本社：東京都渋谷区、共同創業者：松山 雄太、川原 ぴいすけ、以下「当社」）は、日本最大のスタートアップ支援拠点「STATION Ai」と連携し、愛知県が主催するトヨタ自動車株式会社が開発した「e-Palette」を活用した「e-Paletteビジネスコンテスト」の実証実験支援を開始しております。

第1弾となる株式会社博報堂プロダクツとの実証実験「ぼつにゅ～！なごやツアー！～e-Paletteでおでかけしよまい！」は2025年12月15日より行われ、2025年12月26日（金）に完了し、本実験では、3D音声を活用した没入型エンタメコンテンツによる観光体験の創出が行われました。

第2弾となるCrystal株式会社との実証実験「都市部におけるオンデマンド型運行オペレーションの検証」は2026年1月26日より行われ、1月30日に完了いたしました。名古屋市内でのオンデマンド型運行の有効性を確認いたしました。

今後は、第3弾として株式会社パワーウェーブの実証実験が開始されます。

第1弾:株式会社博報堂プロダクツとの実証実験「ぼつにゅ～！なごやツアー！～e-Paletteでおでかけしよまい！」

第2弾：Crystal株式会社との実証実験「都市部におけるオンデマンド型運行オペレーションの検証」

■ 背景と目的：「e-Paletteビジネスコンテスト」による新事業創出

愛知県は、スタートアップを起爆剤としたイノベーションの創出に取り組んでおり、トヨタ自動車株式会社の「e-Palette」を活用した新たなビジネスモデルの創出を目指し、2025年3月4日に「e-Paletteビジネスコンテスト」を開催しました。

本コンテストは、e-Paletteを活用して地域課題の解決や新サービスの提供を目指す企業を募集・選定し、社会実装を支援するものです。

当社はSTATION Aiと連携し、優秀賞受賞企業に対して、アイデアを実際のモビリティ空間で機能させるための事業面からの伴走支援に協力しています。

当社は、テクノロジーを軸としたアクセラレーターとして、プロダクト設計・技術検証・実証環境への実装までを一体で支援できる点を強みとしており、構想段階に留まりがちな自治体実証を、技術的に成立するサービスとして次の事業フェーズへと押し上げています。今後も様々な自治体や地域イノベーション拠点と連携し、実証にとどまらない新規事業創出と社会実装を支援してまいります。

■ 第1弾（2025年12月）：「移動のエンタメ化」の実証実験

第1弾の実証実験では、「移動そのものをエンターテインメントにする」ことを目的に、株式会社博報堂プロダクツが、以下の検証を行いました。

１．株式会社博報堂プロダクツ https://www.h-products.co.jp/

- 実施内容： 立体音声技術（協力：クレプシードラ株式会社）を用い、地域密着型アイドル（SKE48、BOYS AND MEN）がまるで隣にいるかのような音声を車内で提供。e-Paletteで移動しながら、名古屋駅から市内の観光地を巡っているかのようなリアルな没入体験を創出しました。- 検証目的： 移動空間における「没入型エンタメコンテンツ」の受容性検証、および今後の地方創生・観光活性化に向けたサービスモデルの確立。- 当社の支援： ユーザー体験（UX）設計における実証実験タスク・課題検討・フィジビリティ評価、実証実験後のビジネス展開に向けたプランニング支援などを実施。

■ 第2弾（2026年1月）：「運行効率化」の実証実験

第2弾の実証実験では、Crystal株式会社とともに、都心部における自動運転モビリティとMaaSの連携モデルの検証を行ました。

２．Crystal株式会社 https://www.crystal-tec.co.jp/

■ 第3弾（2026年2月開始予定）：「給電技術」の実証へ

- 実施内容： ジェイアール東海バス株式会社の運行協力のもと、JR名古屋駅やSTATION Aiを含む、市内商業施設など6拠点を結ぶルートで、予約制による乗降体験と運行オペレーションの有効性を検証しました。利用者は停留所に掲示されたQRコードからWebで予約し、スマートフォン上の乗車チケットでスムーズに乗車できる仕組みです。- 検証目的： リアルタイムの移動需要データに基づき、e-Paletteが最も効率的に巡回できるルートを導き出すアルゴリズムを検証。MaaS事業の収益性向上に不可欠な運行管理の最適化を目指します。- 当社の支援：検証実施に向けた全体スケジュール・タスク・課題管理、ステークホルダーの巻き込み及び調整、PR関連支援、実証実験後のビジネス展開に向けた構想策定支援などを実施。

第1弾の「エンタメ」、第2弾の「運行システム」に続き、インフラ技術に焦点を当てた実証実験を開始予定です。

３．株式会社パワーウェーブ https://powerwave.co.jp/

■STATION Aiについて

- テーマ： ラストワンマイルまで楽しい移動を支援！次世代ワイヤレス給電- 概要： モビリティの普及における最大の課題の一つである「充電」の手間を解消するため、走行中や停車中にワイヤレスで給電を行う技術の実証を行います。インフラ面から持続可能なモビリティ社会を支えます。- 当社の支援：検証実施に向けた全体スケジュール・タスク・課題管理、及び計画骨子作成、検証計画レビューなどを実施。

「STATION Ai」は、スタートアップ企業の創出育成およびオープンイノベーションの促進を目的に様々な支援サービスを提供しています。700社を超える国内外のスタートアップ企業、パートナー企業、VC等の支援機関や大学等がSTATION Aiに参画し新規事業創出に取り組んでいます。働きやすいオフィス環境の提供に加え、事業成長をサポートする勉強会やメンタリング、スタートアップ同士のマッチング機会を設け、専門スタッフによるサポートが充実しております。スタートアップが抱える様々な課題を解決するプログラムを用意しています。メンバースタートアップの所在地は愛知県をはじめ、東京、国外など多岐に渡っています。

■トヨタ自動車「e-Palette」について

e-Paletteは、様々なモビリティサービスに活用できるバッテリーEVです。 開放感のある室内空間でサービスの可能性を拡げ、低床かつ大開口ドア、 さらには 車高調整機能やスロープを備えることで、多くの人の移動を支えます。他にも、室内の換装によって様々なサービスを1台で提供することを目指しています。

TECHFUNDについて

株式会社TECHFUNDは「Everyday, everywhere, the eve of the revolution.（毎日、至るところで、革命前夜）」というビジョンのもと、起業家を支援するテクノロジーアクセラレーターです。2014年の設立以来、500チーム以上のスタートアップ・起業家および、野村ホールディングス、ソフトバンク、JCBなど50社以上の大手企業に所属する社内起業家を支援してきました。

新規事業におけるテクノロジー面での技術革新と信頼性確保を両立させる独自の支援体制を構築し、「スウェットエクイティ」と呼ばれる伴走型支援の価値観によって新規事業の創出と成長を実現しています。

主な事業として、リーンスタートアップの仮説検証とスクラム開発手法を融合させ、現役起業家や技術者が支援主体者となって迅速な市場適応を図る新規事業アクセラレーション「Hi STARTUP」と、新規事業における価値評価手法を転用して独自のAI自動監査ツールを構築し、AI・Web3・IoTなど最先端技術領域のリスク対策を多角的に網羅するセキュリティ監査「Hi AUDIT」を展開しています。

