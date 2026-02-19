CROSSROADグループ／株式会社ZERO ONE　OBC Professional Society 2026 登壇のお知らせ

税理士法人CROSSROAD

CROSSROADグループの株式会社ZERO ONE（本社：大阪府、代表取締役CEO：三嶋政美）は、2026年3月9日（月）に開催される株式会社オービックビジネスコンサルタント主催「OBC Professional Society 2026」にゲスト講師として登壇いたします。

株式会社ZERO ONEは、CROSSROADグループにおいて中小企業向けDX・BPO支援を担う中核企業として、バックオフィス業務の効率化と経営の可視化を支援してきました。本登壇では、AIとクラウドを活用した「経理代行」への進化をテーマに、中小企業の成長を支える実践的なプロセス設計と導入定着のポイントを解説いたします。

【登壇概要】

＜登壇セッション＞

「記帳代行からの脱却

AIとツールを活用した「経理代行」への進化

～「奉行クラウド×バクラク」で実現するAI時代のプロセス自動化戦略～」

・登壇日時：2026年3月9日（月）16:20～17:20

・会場：東京會舘（ウィステリア会場）

・参加費：無料 ＊事前登録制

・主催：株式会社オービックビジネスコンサルタント

OBC Professional Society 2026(https://bugyo-event.eventos.tokyo/web/portal/1203/event/15665)

＜セッション内容＞

記帳代行の価格競争から脱却し、AIとクラウドを活用した高付加価値な「経理代行」へ進化するための実践セミナーです。記帳代行の価格競争から脱却し、AIとクラウドを活用した高付加価値な「経理代行」へ進化するための実践セミナーです。奉行クラウドとバクラクを組み合わせ、証憑回収・規定チェック・承認・入力の自動化から月次決算の早期化までのプロセス設計を解説。単なるツール導入に終わらせず、ビジネスモデル転換につなげる具体策と導入定着のノウハウを紹介します。

＜登壇者＞

三嶋 政美

株式会社ZERO ONE 代表取締役 CEO ／CROSSROADグループ代表

＜代表コメント＞

「中小企業の成長を支えるためには、バックオフィス業務を単なる“作業”から、経営判断を支える“戦略機能”へと進化させる必要があります。本セミナーでは、AIとクラウドを活用し、実際の現場で定着しているプロセス設計と運用のポイントをご紹介します。

OBC様との連携を通じて、士業および中小企業の皆様の持続的な成長に貢献してまいります。」

橋本 真澄

株式会社ZERO ONE 取締役 COO

1977年兵庫県出身。銀行・証券会社での金融実務を経てMBA（経営学修士）を取得。現在は株式会社ZERO ONEにてBPO・DX事業を統括する傍ら、大学院にて「証券投資論」の講師として教鞭を執る。 ITコーディネータとして、単なるツール導入ではない「経営判断に資するDX」を提唱。グループ税理士法人との連携強みを活かし、SaaSを最適に組み合わせた業務設計を行う。財務状況のリアルタイム可視化や月次決算の早期化を通じて、経営者が迅速かつ正確な意思決定を行える強固なバックオフィス体制の構築を支援している。

【イベント概要】

タイトル：OBC Professional Society 2026

日時：2026年3月9日（月）14:30-18:00（受付開始 14:00）

会場：東京會舘（東京都千代田区丸の内3-2-1）

参加費：無料 ＊事前登録制

主催：株式会社オービックビジネスコンサルタント

参加方法：専用申込ページより事前登録の上ご来場ください

■ 株式会社ZERO ONEについて

株式会社ZERO ONEは、CROSSROADグループの一員として中小企業向けにDX支援・BPOサービスを提供しています。業務自動化やクラウド活用を通じて、バックオフィスの効率化と経営の可視化を実現し、企業の持続的成長を支援しています。

経理・労務に革新を 専門家×DXで未来へ加速(https://zeroone-bpo.jp/)

https://zeroone-bpo.jp

■グループ紹介

CROSSROADグループは、

・ 税理士法人CROSSROAD：税務顧問・会計DX支援

・ 株式会社ZERO ONE：バックオフィス業務の代行・効率化支援、DXコンサルティング・クラウドシステム導入支援

・ 社会保険労務士法人CROSSROAD：人事労務・給与計算、助成金申請、人事労務DX支援

の3法人で構成され、「DXによる業務効率化と企業成長支援」を強みとする専門家集団です。

■CROSSROADグループ社員／2026年1月現在

大阪中央区本町／東京港区の税理士法人CROSSROAD（クロスロード）(https://www.crossroad.or.jp/)

https://www.crossroad.or.jp

名称：CROSSROADグループ

従業員数：95名（グループ全体）

所在地：

・大阪本社：大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル4階

・東京支店：東京都港区新橋5-8-11 新橋エンタービル8階

＜本プレスリリースに関するお問い合わせ先＞

CROSSROADグループ コーポレート推進部

広報担当：安藤

TEL：06-6210-3401 Email：soumu@crossroad.or.jp