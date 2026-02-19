ソフトクリエイト、「働きがいのある会社」に認定

株式会社ソフトクリエイト

株式会社ソフトクリエイト（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：林 宗治、以下 ソフトクリエイト）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下 GPTW）が実施する調査において、「働きがいのある会社」として認定されましたのでお知らせします。

本認定は、従業員へのアンケート結果をもとに、働く環境や組織文化、マネジメントの在り方などが総合的に評価されるものです。当社では、ミッションとして掲げる「共に未来を切り開く」のもと、テクノロジーを通じて人と社会に向き合いながら、社員一人ひとりが前向きに挑戦できる組織づくりに取り組んできました。

今回の認定においては、特に以下の点が当社の強みとして評価されています。

- 仕事と生活の両立を前提とした働き方が浸透している点- 社員の成長を支援する能力開発の機会が継続的に提供されている点- 安全・衛生面に配慮された、安心して働ける労働環境が整備されている点

公式発表：https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0131_5331.html

「楽しみながら成長する」ことを大切にした人材育成

ソフトクリエイトでは、Valueの一つとして「楽しみながら成長する」ことを掲げています。テクノロジーに触れることや、仲間と協働しながら新たな価値を生み出すプロセスそのものを前向きに捉え、日々の仕事の中で自らの成長を実感できることを大切にしています。

社員一人ひとりが挑戦と学びを積み重ね、「できることが増えていく」「視野が広がっていく」といった成長の手応えを感じながら働ける環境づくりを通じて、自律的な成長を後押ししています。

その取り組みの一環として、管理職向けの体系的な研修プログラムや、社員の学びを支援する各種制度を整備し、役職や職種に応じた成長機会を継続的に提供しています。こうした成長実感を伴う人材育成の積み重ねが、社員の前向きな挑戦意欲を高め、働きがいの向上につながっています。

安心して挑戦できる職場環境づくり

社員が安心して挑戦し続けられるよう、オフィス環境の整備やIT基盤の強化、働き方に配慮した制度設計にも継続的に取り組んでいます。こうした環境づくりが、社員同士の信頼関係や心理的な安心感を生み出し、前向きな組織文化の醸成につながっています。

ソフトクリエイトは今後も、「共に未来を切り開く」パートナーとして、社員一人ひとりの成長と働きがいを大切にしながら、ITとテクノロジーの力でお客様と共に未来を切り開くパートナーとして寄り添い、人間らしく誇りを持って働ける社会の実現に貢献してまいります。

代表取締役社長 林 宗治 のコメント

このたび、「働きがいのある会社」として認定いただけたことを大変光栄に思います。本認定は、「共に未来を切り開く」という当社のミッションが、社員一人ひとりの実感として評価された結果だと受け止めています。

IT戦略が経営戦略の中核を担う今、IT企業には、最適なテクノロジーの提供にとどまらず、変革を共に成し遂げるパートナーであることが求められています。その原動力となるのは、変化を恐れず挑戦し続ける人の力です。

ソフトクリエイトはこれからも、社員が楽しみながら成長できる環境を大切にし、テクノロジーと人の力で、お客様と社会に新たな価値を提供してまいります。

「Great Place to Work(R) Institute Japan」について

Great Place to Work(R) Institute Japan（GPTW）は、世界約150カ国で展開する調査機関で、「働く人の声」をもとに企業文化や職場環境を評価する専門機関です。従業員へのアンケート調査を中心に、働きがいのある職場づくりに関する調査・分析・認定を行っています。

URL：https://hatarakigai.info/

■株式会社ソフトクリエイトについて

ソフトクリエイトは、お客様の変革に不可欠なベストパートナーを目指し、企業向けの総合的なITサービスを提供しています。クラウド、セキュリティ強化、DX支援、ITインフラ構築を主要な事業とし、最適なテクノロジーを通じた「価値の提供」でお客様のビジネスを支援します。40年以上にわたり、お客様と共に培った経験を生かし、日本全国の企業へサービスを届けていきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ソフトクリエイト

代表者：代表取締役社長 林 宗治

設立：2012年10月

資本金：2億円 (2025年3月31日現在)

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目15番1号 渋谷クロスタワー

URL：https://www.softcreate.co.jp/

※ 記載している会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。