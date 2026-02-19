猫好き必見！2月22日は「猫の日」 UCC公式オンラインストア限定『猫づくしコーヒーセット』2月19日新発売

UCC上島珈琲株式会社

UCC上島珈琲株式会社（本社／兵庫県神戸市、資本金／1億円、社長／芝谷博司、以下UCC）は、2月22日の「猫の日」にちなんで、UCC公式オンラインストア限定の猫好きのための『猫づくしコーヒーセット』3種類を発売します。あわせて犬好きの方にもお楽しみいただける『犬づくしコーヒーセット』2種類をラインアップし、計5種類のセットを2月19日（木）10時より販売開始します。

『猫づくしコーヒーセット』『犬づくしコーヒーセット』は、COFFEE STYLE UCC株式会社が販売する、UCC独自技術「フレッシュキューブ」で1杯分ずつ真空パックしたワンドリップコーヒー『CAFE@HOME（カフェアットホーム）』のコーヒーセットです。コーヒー粉を1杯分ごとに真空パックすることで、酸化を防ぎ、鮮度を最大限に保つため、ご家庭でも挽きたての香りと味わいをいつでもお楽しみいただけます。また、ドリップ用フィルターも付属しているので、お湯を用意するだけで、簡単においしいコーヒーを淹れることができます。愛猫や愛犬との過ごす時間は、日常の中で心がほっと和む大切なひとときです。可愛らしい猫・犬グッズとともに、『CAFE＠HOME』ならではの気軽に淹れられるおいしいコーヒーを味わいながら、ご家庭での愛猫・愛犬とのゆったりとした時間より心地よく豊かなものとなるよう、ぜひお楽しみください。

■『猫づくしコーヒーセット』『犬づくしコーヒーセット』 販売情報

▼販売開始日：2月19日（木）10:00～

▼販売チャネル：UCC公式オンラインストア https://store.ucc.co.jp/

■『猫づくしコーヒーセット』『犬づくしコーヒーセット』 製品概要

※いずれも送料無料でお届けいたします。

●＜タオル付き＞猫づくし ほっこりコーヒータイムセット

「暮らしの中のさまざまなシーンに合わせてコーヒーを選ぶ」がテーマの『CAFE@HOME』のコーヒー6杯分と、

後ろ姿が愛おしい猫柄のタオルや、猫の顔をかたどった“にゃんとも”おいしいスイーツが入ったセット。

猫好きの来客の際には、猫型のお砂糖をコーヒーに添えればきっと会話も弾みます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/266_1_fb1f9fc483c533167c09eda584a9f297.jpg?v=202602191151 ]

価格：\3,500（税込）

●＜ポーチ付き＞猫づくし くつろぎコーヒータイムセット

「暮らしの中のさまざまなシーンに合わせてコーヒーを選ぶ」がテーマの『CAFE@HOME』のコーヒー6杯分と、

ドット柄が重なって様々な模様の猫が現れる、日常使いにちょうどいいポーチの入ったセット。

おいしそうなスイーツとじゃれる猫柄パッケージのバームクーヘンは、コーヒータイムのお供にぴったりです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/266_2_45462f20514a0218c37be7f2b7c84437.jpg?v=202602191151 ]

価格：\4,300（税込）

●＜マグ・タオル付き＞ 猫づくし ごほうびコーヒータイムセット

CAFE@HOMEの人気商品12種とスイーツ、猫のマグやタオルなどが詰め合わせになっている豪華なセット。

猫が大集合したマグには、きっとあなたの愛猫と同じ柄の子も見つかるかも？シルエットがかわいらしい猫柄の和たおるや、猫耳が付いたパッケージのスイーツも入っています。ご自分のごほうびにも、猫グッズに目がないあの人への贈り物にも。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/266_3_42818913261305da5ec756ebc449f9a9.jpg?v=202602191151 ]

価格：5,600円（税込）

●＜タオル付き＞犬づくし コーヒータイムセット

「暮らしの中のさまざまなシーンに合わせてコーヒーを選ぶ」がテーマの『CAFE@HOME』のコーヒー6杯分と、

「ワン！」と聞こえてきそうな無邪気な表情をした、かわいい犬型のお砂糖が入ったセット。

ころころとポーズを変える愛らしい豆柴柄のタオルは、落ち着いた藍色のかっこよさも持ち合わせています。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/266_4_12423a6ff64bcc37fe9ab11b99634a80.jpg?v=202602191151 ]

価格：3,000円（税込）

●＜タオル付き＞犬づくし デカフェコーヒータイムセット

どんな時でもあなたに寄り添う、デカフェコーヒー3種×2個ずつと、可愛い犬型のお砂糖・富士山からひょっこり顔をのぞかせる豆柴柄のタオルが一緒になったセット。戌の日にちなんだ「安産祈願」の贈り物にも！

セットのコーヒーはカフェインレスなので、妊婦さんにも安心しておいしいコーヒーを楽しんでいただけます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/74056/table/266_5_80fb7e6f2bbd8d0c3fc6fbc19745963a.jpg?v=202602191151 ]

価格：3,000円（税込）

■関連URL

・UCC公式オンラインストア：https://store.ucc.co.jp/

【本件に関する一般のお客さまからのお問い合わせ先】

UCC公式オンラインストア お客様担当

TEL：0120-511-051

WEB：https://store.ucc.co.jp/apply.html?id=APPLY1