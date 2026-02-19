最大消費電力115W版「GeForce RTX(TM) 5050」搭載だからゲーミング性能もバッチリ！ハイスペックゲーミングノートPC 「Katana-15-HX-B14WEK-5498JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、GPUに最大消費電力115W「GeForce RTX(TM) 5050 Laptop GPU」と性能強化型のパワフルCPU「Core(TM) i7 プロセッサー 14650HX」を搭載したハイスペックゲーミングノートPC「Katana-15-HX-B14WEK-5498JP」をMSI Store（Amazon）にて2026年3月6日（金）より順次販売開始 いたします。

【Katana 15 HX B14Wの主な特徴】

●本格的なゲーミング性能・機能を扱い易い15.6インチサイズに凝縮したハイスペックモデル

・最大消費電力115W版の「GeForce RTX(TM) 5050 Laptop GPU」を採用。デスクトップ級のグラフィックスパワーをノートPCサイズで実現し、FPS・RPG・オープンワールド・eスポーツタイトルまで、あらゆるジャンルのPCゲームを高フレームレートで快適にプレイ可能です。

さらに、DLSS 4のマルチフレーム生成技術により、対応する最新ゲームでは描画負荷を抑えながら、より高精細で滑らかな映像表現を実現。長時間のゲームプレイでも高い没入感を維持します。

・「Core(TM) i7 プロセッサー 14650HX」を搭載し、高クロック動作と多コア構成により、最新ゲームのプレイはもちろん、ゲーム実況配信、動画編集、画像処理、複数アプリを同時に使用するマルチタスク環境でも安定したパフォーマンスを発揮します。

ゲーミング用途にとどまらず、クリエイティブワークや高負荷な作業にも対応できる高い処理能力を備えています。

・15.6インチ WQHD（2560×1440）/ 165Hz ディスプレイを採用。CPU・GPUの性能を最大限に引き出す高解像度・高リフレッシュレートパネルにより、ゲームでは素早い視点移動や激しいアクションも滑らかに描写。

また、作業領域の広いWQHD解像度は、動画編集や資料作成などの生産性向上にも貢献し、ゲームから普段使い、クリエイティブ用途まで幅広く活躍します。

・Katana 15 HX B14W シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Katana-15-HX-B14WX

