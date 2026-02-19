会議体験から働き方を進化させるワークスタイルプラットフォーム Acallが「freee IT管理」とのAPI連携を開始

Acall株式会社

Acall株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：長沼 斉寿、以下「Acall」）は、フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）が提供する SaaS 一元管理ツール「freee IT管理」 との API 連携を開始したことをお知らせします。

本連携により、Acall のアカウント情報が自動で freee IT 管理に連携され、Acall アカウントの利用状況を freee IT管理のダッシュボード上で一元的に把握できるようになります。これにより、アカウント管理における確認・棚卸し作業の負荷を軽減し、人事異動や入退社に伴うアカウント管理を効率化することで、IT 部門の SaaS 運用を支援します。

■Acallについて

Acall（アコール）は、会議体験を起点に、働き方そのものを進化させるワークスタイルプラットフォームです。会議前の会議室予約やチェックイン、会議中の進行を支えるファシリテーション、会議後の利用データの可視化・分析まで、会議の一連の体験を通じて、日々の会議運用とオフィス活用の最適化を支援します。

Acall が大切にしているのは、機能や仕組みとして理解することではなく、「会議の現場で何がどう変わるのか」を体感していただくことです。Acall 六本木オフィスでは、実際の会議室チェックインの流れや、来訪者・従業員の動線、会議デバイスや各種プロダクト連携を、実際のオフィス環境の中で体験いただけるデモ・見学を実施しています。

会議体験がどのように変わるのかを、ぜひ Acall 六本木オフィスでご体感ください。

https://www.workstyleos.com/

■ フリー株式会社について

会社名 フリー株式会社

代表者 CEO 佐々木大輔

設立 2012年7月9日

所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階

https://corp.freee.co.jp/

■Acall株式会社 について

会社名 Acall株式会社

代表者 代表取締役 長沼斉寿

設立 2010年10月

所在地 東京都港区六本木七丁目15-7 新六本木ビル 6F

事業内容 Acallの開発および提供

https://www.acall.inc/