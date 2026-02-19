【洋菓子メーカー　モロゾフ】通天閣７０周年（※）記念商品第１弾「通天閣クリスピーショコラ（アソート）」新発売！

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、大阪の名所「通天閣」をお持ち帰りサイズのお菓子にした「通天閣クリスピーショコラ」シリーズにて、３種類の味わいをお楽しみいただけるアソートを新発売いたします。通天閣の造形を再現したショコラは、サクサクとしたシリアルの食感とチョコレートの絶妙なハーモニーが魅力。大阪の思い出を添える、ちょっとした手土産にもおすすめです。

販売期間：２０２６年２月２０日（金）～順次販売

★NEW★通天閣クリスピーショコラ（アソート）

価格：２,１６０円（本体価格：２,０００円）

通天閣クリスピーショコラに、３つの美味しさが楽しめるよくばりアソートが新登場。

定番のホワイトに、華やかないちご、ほろ苦い大人なカフェモカ。

バラエティ豊かな美味しさをお楽しみください。

～３種類の味わい～

通天閣クリスピーショコラ

サクサクのシリアルにこだわりのホワイトチョコレートをコーティング。

クランベリーを混ぜ込み、甘さと酸味を絶妙のバランスに仕立てました。

通天閣クリスピーショコラ いちご

サクサクのシリアルが入った、いちご顆粒入りのホワイトチョコレート。

ほのかな酸味とまろやかな味わいをお楽しみください。

通天閣クリスピーショコラ カフェ モカ

サクサクのシリアル食感にコーヒーを組み合わせてカフェモカ風味に仕立てました。

香ばしい香りとともにお楽しみください。

＜販売場所（一例）＞※店舗によって販売期間が異なる場合がございます。

・通天閣

・伊丹空港 関西旅日記

・アントレマルシェエキマルシェ新大阪店

・アントレマルシェ新大阪中央口店

・アントレマルシェ大阪店

・おみやげ街道アルデ新大阪店

・関西国際空港 関西旅日記 第２ターミナル国内ロビー店

・関西国際空港 関西旅日記 第２ターミナル国内ゲート店 など