【洋菓子メーカー　モロゾフ】通天閣７０周年（※）記念商品第１弾「通天閣クリスピーショコラ（アソート）」新発売！

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、大阪の名所「通天閣」をお持ち帰りサイズのお菓子にした「通天閣クリスピーショコラ」シリーズにて、３種類の味わいをお楽しみいただけるアソートを新発売いたします。通天閣の造形を再現したショコラは、サクサクとしたシリアルの食感とチョコレートの絶妙なハーモニーが魅力。大阪の思い出を添える、ちょっとした手土産にもおすすめです。



販売期間：２０２６年２月２０日（金）～順次販売



★NEW★通天閣クリスピーショコラ（アソート）


価格：２,１６０円（本体価格：２,０００円）


通天閣クリスピーショコラに、３つの美味しさが楽しめるよくばりアソートが新登場。


定番のホワイトに、華やかないちご、ほろ苦い大人なカフェモカ。


バラエティ豊かな美味しさをお楽しみください。



～３種類の味わい～


通天閣クリスピーショコラ


サクサクのシリアルにこだわりのホワイトチョコレートをコーティング。


クランベリーを混ぜ込み、甘さと酸味を絶妙のバランスに仕立てました。




通天閣クリスピーショコラ いちご


サクサクのシリアルが入った、いちご顆粒入りのホワイトチョコレート。


ほのかな酸味とまろやかな味わいをお楽しみください。




通天閣クリスピーショコラ カフェ　モカ


サクサクのシリアル食感にコーヒーを組み合わせてカフェモカ風味に仕立てました。


香ばしい香りとともにお楽しみください。




＜販売場所（一例）＞※店舗によって販売期間が異なる場合がございます。


・通天閣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


・伊丹空港　関西旅日記　
・アントレマルシェエキマルシェ新大阪店　 　


・アントレマルシェ新大阪中央口店
・アントレマルシェ大阪店　　　　　　　　　　　


・おみやげ街道アルデ新大阪店
・関西国際空港 関西旅日記 第２ターミナル国内ロビー店
・関西国際空港 関西旅日記 第２ターミナル国内ゲート店　　　　　　　　など