【洋菓子メーカー モロゾフ】通天閣７０周年（※）記念商品第１弾「通天閣クリスピーショコラ（アソート）」新発売！
洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、大阪の名所「通天閣」をお持ち帰りサイズのお菓子にした「通天閣クリスピーショコラ」シリーズにて、３種類の味わいをお楽しみいただけるアソートを新発売いたします。通天閣の造形を再現したショコラは、サクサクとしたシリアルの食感とチョコレートの絶妙なハーモニーが魅力。大阪の思い出を添える、ちょっとした手土産にもおすすめです。
販売期間：２０２６年２月２０日（金）～順次販売
★NEW★通天閣クリスピーショコラ（アソート）
価格：２,１６０円（本体価格：２,０００円）
通天閣クリスピーショコラに、３つの美味しさが楽しめるよくばりアソートが新登場。
定番のホワイトに、華やかないちご、ほろ苦い大人なカフェモカ。
バラエティ豊かな美味しさをお楽しみください。
～３種類の味わい～
通天閣クリスピーショコラ
サクサクのシリアルにこだわりのホワイトチョコレートをコーティング。
クランベリーを混ぜ込み、甘さと酸味を絶妙のバランスに仕立てました。
通天閣クリスピーショコラ いちご
サクサクのシリアルが入った、いちご顆粒入りのホワイトチョコレート。
ほのかな酸味とまろやかな味わいをお楽しみください。
通天閣クリスピーショコラ カフェ モカ
サクサクのシリアル食感にコーヒーを組み合わせてカフェモカ風味に仕立てました。
香ばしい香りとともにお楽しみください。
＜販売場所（一例）＞※店舗によって販売期間が異なる場合がございます。
・通天閣
・伊丹空港 関西旅日記
・アントレマルシェエキマルシェ新大阪店
・アントレマルシェ新大阪中央口店
・アントレマルシェ大阪店
・おみやげ街道アルデ新大阪店
・関西国際空港 関西旅日記 第２ターミナル国内ロビー店
・関西国際空港 関西旅日記 第２ターミナル国内ゲート店 など