Qoo10の大人気セール「メガ割」を渋谷でリアル体験できる！2月28日（土）～3月8日(日)まで「MEGA POP UP」開催！メガ割で人気の62コスメブランドが大集合！

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営する eBay Japan 合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、年4回開催のセール「メガ割」を、リアル体験できる「MEGA POP UP」を2026年2月28日（土）から3月8日（日）まで、渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOで開催します。

「MEGA POP UP」サイトURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=355241

「MEGA POP UP」は、「Find Your Mega Beauty」をテーマに、これまでQoo10の画面越しでしか見られなかったビューティーアイテムを実際に手に取り、試すことができる体験型イベントです。会場にはメガ割で人気のブランドから、これから期待のブランドまで様々な62のブランドが集まります。この参加ブランドのうち10社のブランドが出展ブースを設け、今春のメガ割おすすめアイテムを紹介し、他にも様々なブランドが各コーナーに参加し、歴代最多規模となる25,000名を無料招待します。Qoo10は、本イベントを通じて、オンラインとオフラインを融合した新しいショッピング体験を提供します。初日の2月28日（土）はQoo10 VIP・GOLD会員限定の事前抽選制（※抽選応募期間終了）で、3月1日（日）から3月8日（日）までは一般来場者向けに希望日時での事前申し込みにて開催します。

本イベントは、トレンドの発信地である渋谷でメガ割をリアルに楽しんでいただく機会として、オンラインとオフラインの垣根を越えた新しい購買体験をユーザーのみなさまに提供します。ECでのショッピングの悩みとして多く挙げられている、「実際に商品を手に取って試せない」という悩みを解決し、よりよいECでのショッピング体験とECの新たな可能性を、お客様に体験いただきます。

■「MEGA POP UP」開催概要

イベント名：「MEGA POP UP」

開催日時：2026年2月28日（土）～3月8日（日） 各日11：00～21：00 ※最終入場20：30

会場：MEDIA DEPARTMENT TOKYO（〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町19-3）

公式サイト：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=355241

入場方法：事前申し込み制

主催：eBay Japan合同会社

内容：Qoo10アプリにログインされた状態でチェックインQRを読み取ると、Qポイントやコスメ本品がもらえます。また、Qoo10が厳選したコスメの中から、自分の好きな7点を選んで作る「My MEGAKIT」ももらえるチャンス。その他、MEGA POP UPに参加するブランドのアイテムが入った「MEGA LOCKER ROOM」や、ケースいっぱいのコスメから、スコップですくったアイテムが全部もらえる「MEGA SCOOP」などのイベントに参加できます。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。※画像はイメージです。

ブース出展ブランド：10ブランド

想定来場者数：約25,000名

申込期間：全てのQoo10会員 2026年2月19日 (木)17:00～

当選者数：25,000名

対象：Qoo10会員

申込方法：希望の日時を上記公式ページからお申し込み下さい。お一人様1回まで参加が可能です。複数アカウントでのご参加はお受けいたしかねます。

※本イベントやキャンペーンに関する詳細は、Qoo10内「MEGA POP UP」公式ページをご参照下さい。

※イベント内容は予告なく変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

※本イベントの特典は全て抽選特典のみです。また、特典の返品・交換などの対応はできかねます。

※本イベントはイベント期間中、お一人様1回まで参加可能です。

ブース出展ブランド数：10社 ※ABC順

Anua：https://www.qoo10.jp/shop/anua

APRILSKIN：https://www.qoo10.jp/shop/aprilskin1

BENTON：https://www.qoo10.jp/shop/BENTONJP

ByUR：https://www.qoo10.jp/shop/byur

COSRX：https://www.qoo10.jp/shop/cosrx

Easydew：https://www.qoo10.jp/shop/easydewjapan

JUNG SAEM MOOL：https://www.qoo10.jp/shop/jungsaemmool

Luassencia：https://www.qoo10.jp/shop/Luassencia

medicube：https://www.qoo10.jp/shop/medicube

PERFECT DIARY：https://www.qoo10.jp/shop/perfectdiary

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9：30-17：30、土・日・祝日休み）TEL 050-5840-9100