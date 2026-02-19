【転職しゅふの平均年齢調査 2026年1月】45.8歳（前月比-0.9歳）
ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、掲載求人から採用に至った採用データから算出した「転職しゅふの平均年齢」を集計しました。
【傾向】
転職しゅふの平均年齢は45.8歳となり、前月比-0.9歳、前年同月比＋1.5歳となりました。
1月は年末年始の繁忙期が明け、学校再開などで生活リズムが戻りやすい時期でもあることから、就職活動を控えていた子育て層が多いと考えられる30～40代が徐々に市場に戻り始めた様子がうかがえます。その結果、60歳以上の比率が前月より低下したことも相まって、平均年齢は前月から下がりました。
今後の見通しとして、例年通りであれば新学期準備が本格化する3月にかけては子育て層の動きが一時的に鈍り、平均年齢は上昇しやすいと考えられます。
