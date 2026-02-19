【転職しゅふの平均年齢調査 2026年1月】45.8歳（前月比-0.9歳）

株式会社ビースタイル ホールディングス

ビースタイルグループで求人サイト『しゅふＪＯＢ』を運営する株式会社ビースタイルメディア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石橋聖文）は、掲載求人から採用に至った採用データから算出した「転職しゅふの平均年齢」を集計しました。

【傾向】

転職しゅふの平均年齢は45.8歳となり、前月比-0.9歳、前年同月比＋1.5歳となりました。

1月は年末年始の繁忙期が明け、学校再開などで生活リズムが戻りやすい時期でもあることから、就職活動を控えていた子育て層が多いと考えられる30～40代が徐々に市場に戻り始めた様子がうかがえます。その結果、60歳以上の比率が前月より低下したことも相まって、平均年齢は前月から下がりました。

今後の見通しとして、例年通りであれば新学期準備が本格化する3月にかけては子育て層の動きが一時的に鈍り、平均年齢は上昇しやすいと考えられます。

※本リリースの引用の際は、

必ず「しゅふＪＯＢ調べ」とクレジットを明記していただきますようお願い申し上げます。

Webサイトのリンクを設定いただける場合は、こちらのURLをご記載ください。

https://part.shufu-job.jp

しゅふＪＯＢとは？

しゅふのお仕事探しならしゅふＪＯＢ！

91%*のしゅふがまた利用したいと回答！

パート・アルバイトや、正社員、業務委託、派遣まで、しゅふ歓迎のお仕事情報が満載！しゅふに嬉しい条件で探せる、主婦と主夫のための求人サイトです。

*2024年2月実施。しゅふＪＯＢ会員1323名のアンケート調査結果より

ビースタイルグループとは？

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふＪＯＢ」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。