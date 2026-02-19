『キングダム 乱 -天下統一への道-』大型イベント『8周年大感謝祭-乱-』が開催中！UR王翦・UR媧燐をプレゼント！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲーム『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年2月18日(水) メンテナンス後より大型イベント『8周年大感謝祭-乱-』が開催中であること、新たな武将『LG媧燐』をリリースしたことをお知らせいたします。



■『8周年大感謝祭-乱-』イベント開催！




『キングダム 乱 -天下統一への道-』は、たくさんのお客様に遊んでいただいているおかげで、2月22日に8周年を迎えます。


最高の盛り上がりの中でこの日を迎えられることを、運営一同、心より感謝申し上げます。


8周年を迎えた後も、これまでと変わらない楽しさを大切にしながら、より一層遊びやすい環境づくりに励み、引き続きサービスの向上に努めてまいります。


日頃の感謝の気持ちを込めて、特別仕様のキャンペーンやイベントを多数ご用意しておりますので、ぜひお楽しみください。



■8周年を記念してUR王翦やUR媧燐、『祝剣：王翦』などをプレゼント中！


UR王翦に、同時にプレゼントされる『祝剣：王翦』10個を使用することで、すぐにLG王翦を獲得できます！





また、UR媧燐は軍師としても活躍できる強力な武将です。


この機会にプレゼントを受け取って、スタートダッシュでキンランを楽しもう！







その1【8周年ログインボーナス前半開催！】


《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月4日(水) 14:00


《概要》


　『LG祝剣』や『李牧の武運』『王翦の武運』などの豪華報酬が獲得できます！



その2【8周年特別パネルミッション開催！】


《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　玉獣やLG祝剣などの豪華報酬がもらえる9つのミッションをクリアしてパネルを解放しよう！


　9つのミッションをすべて達成すると『★3武将選択宝箱【8周年】』が獲得できます！



その3【新城主応援！武運ガチャ・アイテムガチャ開催！】





《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　無料で1日1回引ける2つの新城主応援！ガチャを開催！


　『新城主応援！武運100連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット100回のガチャで、武運のみが排出されます！


　『新城主応援！アイテム10連ガチャ』は1日1セット無料で利用できる1セット10回のガチャで、アイテムのみが排出されます！



その4【宝玉消費キャンペーン開催！】


《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月4日(水) 14:00


《概要》


　宝玉を消費することで、『LG祝剣』や『宝玉』、『EX追想交換券』を含む豪華報酬が獲得できます！



その5【宝玉購入キャンペーン開催！】


《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月4日(水) 14:00


《概要》


　宝玉を購入することで、各種ガチャチケットや『LG祝剣』、『EX追想交換券』を含む豪華報酬が獲得できます！



その6【8周年積み荷パック販売！】


《開催期間》


　第1弾：


　・2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 18:00


　・2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月4日(水) 18:00


　第2弾：


　・2月22日(日) 18:00 ～ 2月25日(水) 18:00


《概要》


　8周年を記念した特別なパックが登場！


　8周年の感謝の気持ちを詰め込んだ『【8周年記念】信じて、進め。パック』が新登場！


『究極選択宝箱』や『SR武運交換券』などをお得に獲得できる『【8周年記念】私の目に狂いはないパック』や、同盟イベントでの活躍をサポートするアイテムをお得に獲得できる『【8周年記念】同盟イベント堪能パック』も、ぜひお見逃しなく！


　なお、積み荷によって販売期間は異なります。



その7【新城主応援！武将ガチャ開催！】




《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　人気武将が獲得できる3つの新城主応援！武将ガチャを開催！


　毎回SR以上の武将排出確定！


奇数のセット数ではUR武将が確定で排出する1セット6回のガチャです！



その8【1日1回限定UR武将1体確定ガチャ開催！】




《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 14:00


《概要》


　1日1回限定で、UR武将1体を確定で獲得できるガチャを開催！



その9【1日1回限定UR追想カード1枚確定ガチャ開催！】




《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 14:00


《概要》


　1日1回限定で、UR追想カード1枚を確定で獲得できるガチャを開催！



その10【お賽銭ガチャ開催！】




《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　1日1回限定の『お賽銭ガチャ』開催！


　お賽銭として使用する宝玉数を選択して回すガチャです！


　運勢に応じて、さまざまなアイテムを獲得しよう！



その11【8周年毐国＋α★6ランクアップガチャ開催！】




《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月4日(水) 14:00


《概要》


　12セット目でUR★5武将が確定！


　さらに、15セット目で『★6武将選択宝箱【毐国＋α2】』で武将を選んで獲得できます！



その12【8周年趙国★6ランクアップガチャ開催！】




《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月11日(水) 14:00


《概要》


　12セット目でUR★5武将が確定！


　さらに、15セット目で『★6武将選択宝箱【趙国】』で武将を選んで獲得できます！



その13【8周年覚醒ガチャ開催！】





《開催期間》


　項翼・白麗・傅抵・燕呈：2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 14:00


　馬関・奈棍・宮康・松琢：2月23日(月) 18:00 ～ 3月2日(月) 18:00


《概要》


　ガチャを10セット利用すると★3武将を選んで入手できる『★3武将選択宝箱』が獲得できます！



その14【8周年SRピックアップガチャ開催！】






《開催期間》


　項翼・白麗：2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月23日(月) 18:00


　傅抵・燕呈：2月20日(金) 18:00 ～ 2月25日(水) 14:00


　馬関・奈棍：2月23日(月) 18:00 ～ 3月2日(月) 18:00


《概要》


　SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！



その15【季節追想ピックアップガチャ開催！】


《開催期間》


　2月23日(月) 18:00 ～ 3月2日(月) 18:00


《概要》


　5セットまで追想カード1枚以上確定のピックアップガチャを開催！


　また、新たな期間限定追想カードが追加されます。


　排出されるUR追想カードはいずれも期間限定追想カードとなります。



その16【8周年復刻ピックアップガチャ開催！】




《開催期間》


　金毛・岳嬰：2月20日(金) 18:00 ～ 2月27日(金) 18:00


《概要》


　UR武将排出確率が通常時の2倍にUPします！



その17【『8周年記念特別編』連撃戦線！】


《開催期間》


　2月20日(金) 18:00 ～ 3月17日(火) 5:00


　上記期間中、月曜日・金曜日に開催


《概要》


　『8周年記念特別編』の連撃戦線が登場！撃破数に応じて宝玉が獲得できます！


　1日につき最大で宝玉1000個を獲得！チャンスは8日で、最大宝玉8000個が獲得可能！



その18【へきのしゅうれん？クエスト復刻開催！】




《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月4日(水) 14:00


《概要》


　評価基準を達成し、イベント限定称号や『結晶選択宝箱』を獲得しよう！



その19【お試しクエスト開催！】


《開催期間》


　1週目：2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 14:00


　2週目：2月25日(水) 18:00 ～ 3月4日(水) 14:00


　3週目：3月4日(水) 18:00 ～ 3月11日(水) 14:00


　4週目：3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　運営が用意した編成で武将をお試しいただけるイベントクエストを毎週開催！


本イベントでは、これまでの『運営からの挑戦状』クエストと比べて難易度を抑え、武将ごとの性能や役割をより分かりやすく体験できる内容となっています。


クエストをクリアすることで、イベント限定称号を獲得しよう！



その20【智将の一手イベント開催！】


《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 14:00


《概要》


　イベントガチャで『LG祝剣』、『銀の塊Lv6』などの報酬を獲得しよう！



その21【〇×クイズイベントクエスト開催！】


《開催期間》


　1週目：2月18日(水) メンテナンス後 ～ 2月25日(水) 14:00


　2週目：2月25日(水) 18:00 ～ 3月4日(水) 14:00


　3週目：3月4日(水) 18:00 ～ 3月11日(水) 14:00


　4週目：3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　イベントクエストをクリアして、『追想ガチャチケット』を獲得しよう！



その22【周回や育成をサポートするキャンペーン開催！】


《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　・天啓『伝説の食材』イベント


　開催期間中の木・日曜日は1日3回、ギュポーが獲得できるチャンスが発生します！


　・天啓『山の民』イベント


　開催期間中の火・土曜日は1日3回、豪華アイテムが獲得できるチャンスが発生します！


　・オート再戦回数+20キャンペーン


　オート再戦を設定できる回数がすべてのお客様一律で+20回増加します。


　・兵士負傷・離脱50%OFFキャンペーン


　クエストクリア時の兵士の負傷数と戦線離脱数が、通常時と比べ50%低下します。



その23【週例宝玉購入キャンペーンのオート再戦数増加！】


《開催期間》


　2月18日(水) メンテナンス後 ～ 3月18日(水) 14:00


《概要》


　宝玉を購入すると増加するオート再戦数が、期間限定で10回から20回に増加します！



■新武将『LG媧燐』が登場！




『祝剣：媧燐』を集めて『UR媧燐』に使用することで、『LG媧燐』に覚醒することができます！


媧燐をLG覚醒すると、武将レベルの上限解放に必要な『龍剣石Lv3』や争覇スキル解放に必要な『争覇解放石』などが入手できる特別なログインボーナスを獲得できます！




・LG媧燐の特徴


函谷関の戦いでは奇策を用い函谷関を陥落寸前まで追い込んだ媧燐は、LGに覚醒することで新たに副将スキルを習得します。


このスキルにより、計略デッキに計略『獄煙幕』『攻防自在』をそれぞれ1枚ずつ追加します。


また、バトル中に『獄煙幕』を初めて使用した際には、その効果を受けた敵部隊に状態異常『魅了』を付与します。


さらに、条件達成時には、計略『戦象さん』を計略デッキに1枚追加できるため、新計略を軸とした戦術の構築が可能となります。



・UR媧燐上方修正の概要


合従軍で楚国第二軍を率いる将軍である媧燐は、一部のスキルおよび裏スキルが上方修正され、複数の効果の発動条件が緩和されて強化されます。


さらに、裏スキルで新たに習得する副将スキル『ただの目くらましだ！』では、自身の攻撃時に、攻撃対象の敵部隊へ状態異常『煙幕』を付与可能となります。


これにより、『煙幕』を軸とした戦術を、これまで以上に活かしやすくなります。



■新イベント『智将の一手』で指定された武将を編成するとドロップ追加！




開催中のイベント『智将の一手』のイベントクエストに、指定武将を編成すると、討伐の証が追加でドロップ！討伐の証を集めて李牧討伐指令書と交換し、イベントクエスト『突入！ 趙国王都圏』に挑戦しよう！


イベントクエスト『突入！ 趙国王都圏』では、8周年記念硬貨ガチャで使用する『8周年記念硬貨』が獲得できます！




＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞




ダウンロードはこちら⇒https://app.adjust.com/ao6zjkl


・公式サイトURL：https://www.kingdomran.jp/


・公式X(旧Twitter)：https://x.com/KingdomRan （@KingdomRan）


・公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p （キングダム 乱 -天下統一への道-）


(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会　(C)でらゲー



『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。


プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。


敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。










＜会社概要＞


会社名：株式会社でらゲー


本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F


代表者：代表取締役社長　鄭允哲


事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営