うららかな春の気配を、香りと色で味わう。異国情緒あふれるエキゾチックな「ぺルシャンラブティー」が新登場

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、2026年2月26日（木）より、香り華やぐ2つの「フラワーティー」を、カフェ店舗、一部マーケット店舗にて、販売いたします。また「ペルシャンラブティー」のエッセンスとなった「ペルシャンラブケーキ」も期間限定にて販売いたします。

特集ページ： https://x.gd/lrRFE

可憐な花と芳醇な茶葉の香りが心ものども潤す、２つの「フラワーティー」

春の訪れを香りと味わいでたのしむシーズナルドリンクとして、2種の「フラワーティー」が今年も登場します。

初登場となるのが、異国情緒あふれるエキゾチックな「ぺルシャンラブティー」。ペルシャの伝統菓子「ペルシャンラブケーキ」に着想を得たドリンクです。愛の象徴とされるローズと、情熱を表すサフランを軸に、ミントを重ねて丁寧に抽出しました。花、ハーブ、スパイスが調和し、奥行きのある香りと味わいをおたのしみいただけます。

さらに、ラベンダーにベルガモット香る紅茶に、はちみつとチーズがまろやかに寄り添う「ラベンダーアールグレイティーラテ」が登場します。

花の華やかさだけを際立たせるのではなく、茶葉本来の旨味や渋み、奥行きを活かすことで、甘さに頼らない軽やかな満足感を実現。やわらかな香り立ちと透明感のある味わいが、うららかな季節に心地よく寄り添います。

春は、気温や装いが軽やかになる一方で、身体はまだ冷えを感じやすい時期。温かくもすっきりとした飲み心地のフラワーティーは、気分を切り替えたいひとときにおすすめです。ぜひ季節の移ろいを味わう体験をおたのしみください。

香り華やぐ２つの「フラワーティー」

ローズ、ミント、サフランがバランスよく香る「ペルシャンラブティー」は、愛の魔法を持つといわれる「ペルシャンラブケーキ」の世界観を表現したドリンク。

ケーキにはペルシャ（現・イラン）の女性が、想いを寄せる王子の心を射止めるために焼いたという逸話があり、オーソドックスなレシピには、愛の象徴としてローズウォーター、情熱の象徴としてサフラン、そしてピスタチオが使われています。

そんな逸話からドリンクに仕立てた「ペルシャンラブティー」には、世界でもっとも高貴なスパイスといわれる、サフランを贅沢に使用。薔薇やミントとともに、素材からエッセンスを丁寧に抽出しました。カップの中で花、果実、ハーブ、スパイス、ナッツが複雑に合わさり、魅惑的な味と香りをひと口ごとにおたのしみいただけます。

ペルシャンラブティー

\745（税込）

ベースは、丁寧に淹れたミントティーにサフランとカルダモンをブレンド。そこに薔薇の花とフレッシュミント、デーツシロップで仕立てたローズミントシロップを溶かし、ローズペダル、ミント、ざくろ、ピスタチオをあしらいました。すっきりした印象の奥に、多彩なフレーバーが優雅に重なる、エキゾチックなフラワーティーです。

ラベンダーアールグレイティーラテ

\745（税込）

ラベンダー、アールグレイ、ミルク、はちみつで仕立てた芳醇なベースに、ハニーチーズクリームをたっぷり絞り、はちみつとラベンダーをトッピング。ラベンダーとベルガモット香る紅茶に、はちみつとチーズがまろやかに寄り添うフラワーティーです。アイスはラベンダーとアールグレイがよりくっきり香り、ホットはチーズのコクをより豊かに感じられます。

シーズナルドリンク ２つの「フラワーティー」販売概要

□販売期間

2026年2月26日（木）～4月1日（水）

□取扱店舗

マーケット店舗（六本木 / 品川 / 有楽町 / 新宿 / 恵比寿 / 広尾 / 八重洲 / アトレ川崎 / たまプラーザ / シァル横浜 / 名古屋 / 京都 / 岡山 / アミュプラザ博多）

カフェ店舗：全店

□特集ページ

https://x.gd/lrRFE(https://x.gd/lrRFE)

＊表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

【3月13日（金）～3月15日（日）限定販売】ペルシャンラブケーキ

ペルシャンラブケーキ \518（税込/1個）

シーズナルドリンク「ペルシャンラブティー」のエッセンスとなった「ペルシャンラブケーキ」を期間限定にて販売いたします。

生地にローズシロップとカルダモンを混ぜ合わせ、ピスタチオをほんのり加えたアーモンドケーキ。ホワイトチョコレートでコーティングし、トップにはローズチェリージャム、ローズペダル、ピスタチオをあしらいました。ロマンチックな物語とともにたのしめる特別なケーキで、プチギフトや手土産にもおすすめです。

期間限定「ペルシャンラブケーキ」販売概要

□販売期間

2026年3月13日（金）～2026年3月15日（日）

□取扱店舗：

マーケット店舗

六本木 / 品川 / 有楽町 / 新宿 / 恵比寿 / 広尾 / 八重洲 / アトレ川崎 / たまプラーザ / シァル横浜 / そごう横浜 / 名古屋 / 栄 / 京都 / 大阪

カフェ店舗

一部店舗は取扱有り（お近くの店舗へお問い合わせください）

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア19店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと進化します。