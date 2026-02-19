【新商品】3月5日より春限定「天然水の削り氷　桜もちみるく」等、期間限定の新メニューが「和カフェTsumugi」に登場

株式会社プロントコーポレーション

飲食チェーン『PRONTO（プロント）』や『È PRONTO（エ プロント）』などを展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、『和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）』にて、「天然水の削り氷 桜もちみるく」を発売します。また、同日より期間限定のお膳メニューとドリンク2種も登場いたします。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/327_1_f7e85a1abadecd0f94d14fa194202f99.jpg?v=202602191151 ]

■商品説明

１．天然水の削り氷 桜もちみるく

全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”食感が人気のツムギの削り氷。

春限定の「天然水の削り氷 桜もちみるく」は、塩を効かせたミルクと桜ミルクのソースをかけた削り氷に桜ホイップをのせ、桜味のチョコレートを花びらのように散らして仕上げました。中には桜もち風アイスが入っています。もちもちの求肥と桜の花びらが舞うジュレをかけてお召し上がりください。

天然水の削り氷 桜もちみるく２．熟成三元豚カツの卵とじお膳～3種薬味添え～

熟成された三元豚のカツを、甘辛いお出汁とトロッと食感の半熟卵でとじ、3種の薬味（カイワレ大根、みょうが、大葉）とともにご提供します。

ツムギでは山形県の主力品種「つや姫」の弟分として、2018年に本格デビューした注目の山形県産ブランド米「雪若丸（ゆきわかまる）」を採用しています。しっかりとした粒感と適度な粘り、上品な甘さをぜひご堪能ください。

熟成三元豚カツの卵とじお膳～3種薬味添え～３．桃とミントの和紅茶（HOT）

大阪の老舗茶屋が厳選した日本茶を提供するツムギ。定番メニュー「鹿児島県産べにふうき」にピーチシロップとフレッシュミントを加え、春から初夏にぴったりの味わいに仕上げました。

４．苺グリーンティー（COLD）

苺の甘酸っぱさとグリーンティーの心地よい苦みが絶妙にマッチした、フルーティーでまろやかな味わいが楽しめるドリンクです。

左：苺グリーンティー 右：桃とミントの和紅茶

■和カフェTsumugiとは

『和カフェTsumugi（ツムギ）』は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。『築地本願寺カフェ Tsumugi』や『和カフェ Tsumugi 鎌倉店』など、関東エリアを中心に全国で19店舗を展開しています。（2026年2月現在）