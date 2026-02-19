Godot、沖縄県読谷村で村民向けAI体験イベントを開催[

株式会社Godot

株式会社Godot（ゴドー／兵庫県神戸市、代表取締役 森山 健、以下「Godot」）は2026年2月19日（木）、22日（日）、沖縄県読谷村立図書館（ゆんラボ・未来館）において、AIの技術をわかりやすく伝える体験型イベントを開催いたします。AI体験を通じて、村民が主体的に行政へ関わる機会を広げ、市民科学の基盤づくりにもつなげていくものです。協定２年目となる今年は、AIシミュレーションや行動科学の内製化を加速し、村民主体の行政モデルのさらなる発展に貢献してまいります。

読谷村が志向する「村民主体行政」へ向け、若年村民を対象にしたAI体験イベントを開催

昨年締結した包括的連携協定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000106742.html)に基づき、当社と読谷村役場では行動デザインチームを立ち上げることで、健康促進分野での成果に留まらず、環境やデジタル・トランスフォーメーション、役場内の業務効率化等においても行動科学の知見活用を進めてまいりました。このたび開催するイベントは、Godot の行動科学AIによる支援を村役場の職員だけでなく、村民の皆さまにも体験いただく機会として計画いたしました。

読谷村が志向する次世代の村づくりとは、村民主体の行政です。職員と村民が共同で村づくりを進めていくうえで、本イベントでの体験は、村民が関わる仕組みづくりにおける最初のステップとなります。

また、連携による取り組みが2年目を迎えるにあたり、本イベントでは村民の皆さまに最先端の技術に触れる機会をご提供することで、市民科学の基盤づくりを力強く進める一歩ともしてまいります。

楽しく学ぶAI体験を契機に行政への主体的な関わりづくりを推進



イベントは読谷村から後援を受け、村内の中高生ならびに20～30代の若年層を対象として2日に分けて開催します。AIの作り方やフェイク画像の特徴などについて、実際にAIを操作しながら理解を深めることができます。

また、体験プログラムは、AIに慣れている方からそうでない方まで楽しく学べる内容としています。それにより幅広い方々の参加を促し、主体的な行政への関わりづくりへとつながることを期待するものです。

イベント概要

・開催日時：2026年２月19日（木）

セミナー：17：00-19：00

体験ブース：16：00-19：30

2026年2月22日（日）

セミナー：13：00-14：30

体験ブース：13：00-15：30

・対象：読谷村に居住する中学生、高校生、20～30代の村民

・後援：読谷村

・主催：株式会社Godot

・詳細・申し込み先：https://yomitan-lib.jp/event/seminar/event-3395.html

(https://yomitan-lib.jp/event/seminar/event-3395.html) https://yomitan-lib.jp/event/seminar/event-3396.html

※ 本イベントは対象とする読谷村住民以外の方はご参加になれません。

Godotと読谷村、2年目は「村全体の進化」を目指す

イベント会場の読谷村立図書館（ゆんラボ・未来館）は、「地域の人々が新しい学びや発見を生み出す場」を目指して2025年秋にリニューアルオープン

Godotと読谷村の行動デザインチームは、これまでに幅広い行政課題に対応する行動科学の活用を進めてまいりました。具体例としては、村民視点の把握に関する課題やAI活用について職員と意見交換を重ね、聞き取り調査を基にAI仮想村民を搭載したAIシミュレーターも開発しています。役場内での活用も広がり、職員の意識変革や施策立案の質向上に寄与しています。

さらに協定２年目となる2026年は、政策への村民反応を事前に把握するAIシミュレーションの実装、行動デザインチームによる組織的な行動科学活用の定着、そして村民が主体的に行政へ関わる機会を広げる市民科学の基盤づくりを推進し、村民本位の行政運営の実現に一層の貢献を進めてまいります。

[企業情報]

商号 ：株式会社Godot

代表取締役：森山 健

設立 ：2022年７月

所在地 ：兵庫県神戸市中央区浪花町56 起業プラザひょうご内

事業内容 ：行動科学とAIを融合したディープテック開発

URL ：https://godot.inc/