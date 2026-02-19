「子育ての街・明石」で増える現役世代の働く場所不足に対応 駅チカ24時間利用できる個室型ワークスペース「BIZcomfort明石」 2026年3月1日開業

株式会社WOOC

コワーキングスペース・レンタルオフィスの「BIZcomfort（ビズコンフォート）」を運営する、株式会社WOOC（読み方：ウォーク 、所在地：東京都品川区、代表取締役：阪谷 泰之 以下、WOOC）は、2026年3月1日（日）、兵庫県明石市に「BIZcomfort明石」をオープンします。

子育て支援を軸に現役世代の流入が続く兵庫県明石市では、駅周辺のマンション開発が進む一方、住宅のコンパクト化により「自宅で集中して働ける場所がない」という新たな課題が生まれています。住まいのすぐ近くで働ける環境を整えることで、明石市民の多様な働き方や学び直しを支える、街の新たなワークインフラとなることを目指します。

「ベッドタウン明石」から、地元で働く街へと変化

BIZcomfort明石 コワーキングスペース イメージ

明石市はこれまで、近隣大都市圏へ通勤する人が多いベッドタウンとして発展してきました。しかし近年、テレワークの定着や働き方の多様化により、長時間の通勤を減らし、地元で働きながら家族との時間を大切にしたいというニーズが高まっています。 このような変化は、個人の働き方にとどまらず、街全体の働きやすさを左右するテーマとなっています。

住宅のコンパクト化で浮かび上がった「働く場所不足」

駅周辺のマンション開発が進む一方、住宅のコンパクト化により、子育て世帯を中心に「仕事・作業に集中できる環境がない」「ビジネスの設備が整っていない」といった声も見られます。

BIZcomfort明石は、24時間365日利用できるワーク拠点を駅近に整備することで、住まいの制約を超えて働ける環境を提供し、明石市の住みやすさを支える次の機能として、働く場の選択肢を広げます。

BIZcomfort明石 内覧会・無料体験会の予約受付中！

【内覧会・無料体験会】

2026年2月27日（金）・2月28日（土）11：30～18：00／3月1日（日）10：00～18：00

（無料体験会の最終受付は17：00まで）※3月2日以降の内覧予約も随時受付しております。

【利用方法】

BIZcomfort明石のHPから内覧予約ページにアクセスし、ご希望日時・必要事項を入力の上ご予約ください。

確定日時は追ってご連絡いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

メディア関係者の取材や撮影も歓迎しております。ぜひお気軽にお越しください。事前にご連絡をお願いいたします。

担当：株式会社 WOOC 太田（おおた） TEL：03-5789-3325 MAIL：pr@wooc.co.jp

BIZcomfort明石の特徴

特徴1.明石駅徒歩5分、24時間使える駅チカシェアオフィス

JR神戸線「明石駅」、山陽電鉄本線「山陽明石駅」徒歩各5分、「職住近接」の理想を叶える駅近のオフィス。職種やライフスタイルを問わず、日中のテレワークはもちろん、早朝のリスキリング、育児の合間時間、深夜の海外クライアントとの会議など「必要なとき」にいつでも利用が可能です。

明石駅前特徴2.仕事も勉強も。効率的なコワーキングスペース

窓から差し込む光が生み出す開放的なデザインと、利用目的に応じて最適化されたゾーニングにより、圧倒的な作業効率を実現します。全45席のコワーキングスペースには、ゆったり座れるソファー席やハイチェアがあるカフェブースと、全席切りがあるワークブースにはモニター席も完備し、集中して作業に取り組める環境を整えています。

コワーキングスペース イメージ特徴3.初期コストを最小化した「完全個室」のレンタルオフィス

1～2名用のレンタルオフィスを43戸用意。オフィスに必要な家具・インターネット環境・什器類の設備をあらかじめ完備。通常のオフィス契約で発生する敷金・礼金などの初期費用は不要※1、さらに、内装工事費や設備工事費を削減できるため、コストを抑えたオフィス開設が可能です。法人登記や事業所登録にも対応、各種許認可の取得実績もあります。

※1予約制・有料

レンタルオフィス イメージ特徴4.登記もOK！明石でスタートする起業・拡張拠点

明石市で起業を目指す方や、自宅住所とは別にビジネス用の住所を利用したい方など、多様なニーズに対応する登記オプションをご用意しています。あわせて、住所利用や専用ポストなど、ビジネスに必要な各種オフィス機能も備えています。さらに、自習や学習利用にも便利なロッカーオプションを完備し、幅広い利用シーンに対応します。

エントランス イメージ特徴5.15分単位で利用できる打ち合わせ場所として

ビジネス利用に欠かせない2名用・6名用の会議室※2に加え、WEB会議ルーム※2を完備。対面・オンライン問わず、周囲を気にせず打ち合わせできる専用スペースです。会議室にはモニターを設置しており、情報共有がスムーズに行えます。オープンスペースでのWEB会議や会話に抵抗がある方には、専用個室のWEB会議ルームを用意。機密性の高い打ち合わせも、プライバシーを守りながら行えます。

※2 予約制・有料

BIZcomfort明石 施設概要

会議室 イメージ

住所：兵庫県明石市本町2-1-29 みなとメゾン明石本町2F

アクセス：JR神戸線「明石駅」中央改札徒歩5 分・山陽電鉄本線「山陽明石駅」西改札徒歩5 分

広さ：412.39平方メートル （124.8坪）

席数：【コワーキングスペース】オープンスペース45席／【レンタルオフィス】43戸／【設備】会議室2室／WEB会議ルーム1室

利用料金：【コワーキングスペース】

全日プラン（24時間365日いつでも使える）：13,200円/月

土日祝プラン（土日祝のみ使える）：5,500円/月

兵庫プラン（兵庫県内のBIZcomfortが全て使える）：14,300円/月

関西プラン（関西エリアのBIZcomfortが全て使える）：17,600円/月

全拠点プラン（全国のBIZcomfortが全て使える）：22,000円/月

ライトプラン（月額基本料2,200円を超えた分は1日ごとの従量課金制で使える）：1,650円～/日

【レンタルオフィス】38,500円～/月 （共益費込み、部屋により異なる）

設備：Wi-Fi、フリードリンク、無料プリンター、ロッカー、ポスト、登記可、会議室、WEB会議専用個室

HP：https://bizcomfort.jp/hyogoken/akashi.html

BIZcomfort明石 フロアマップ

BIZcomfortについて

2階フロアマップ

近年は働き方が多様化し、フリーランスや副業、スタートアップなど、自分の特技や強みを生かした働き方を選択する人が増加しています。さらに企業側も、働き方改革の一環で、シェアオフィスを用いたテレワークの導入や、子育て・介護世代が自宅近くでも働けるサテライトオフィスを設置する傾向にあり、働くスタイルや意識が大きく変わろうとしています。

そんな背景の中、当社では”「はたらく」をもっと自由に快適に！”をコンセプトに、シェアオフィス「BIZcomfort」を運営。関東・関西を中心に、全国展開に向けて積極的に拡大しています。

兵庫県内のBIZcomfort 3拠点BIZcomfort西宮

JR西宮駅徒歩2分、阪神西宮駅からも徒歩圏内で、三宮・大阪方面からのアクセスも便利。兵庫の拠点の中でコワーキングスペースの席数が一番多く、開放感溢れる空間が特徴です。

HP：https://bizcomfort.jp/hyogoken/nishinomiya.html

BIZcomfort神戸元町

各線「元町駅」から徒歩1分の好立地。駅近のため、移動の合間利用やクライアントとの待ち合わせにも便利です。コンシェルジュが在籍しており、不在時には荷物の受け取りや転送を代行するオプションサービスもご利用いただけます。

HP：https://bizcomfort.jp/hyogoken/kobemotomachi.html

BIZcomfort神戸三宮

神戸最大のターミナル三宮駅徒歩3分の好立地。コンシェルジュが在籍し、ドロップインでの利用も可能。兵庫県内唯一のサイレントブースも完備し、静かに作業・勉強をされたい方におすすめです。

HP：https://bizcomfort.jp/hyogoken/kobe.html

WOOC 会社概要

商号：株式会社WOOC（ウォーク）

代表：代表取締役 阪谷 泰之

本社所在地：東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル7F

電話：03-5789-3323

設立：2008年9月

資本金：17,510万円（資本準備金8,255万円含む）

年間売上高：17期 6,779,540（千円）

店舗数：レンタルオフィス193拠点・コワーキングスペース187拠点（提携店舗・新規オープン予定を含む）

従業員数：計 209名（社員86名・パート123名）※2026年2月時点

事業内容：レンタルオフィス・コワーキングスペース事業／住宅サブリース事業／リフォーム・リノベーション事業／不動産管理・仲介事

業／不動産売買仲介事業

公式HP：https://www.wooc.co.jp/

WOOCのSDGsについて

WOOCは、「空間再生」と「シェアオフィス運営」を通じてSDGsの推進に取り組んでいます。シェアオフィス「BIZcomfort」は、都心だけでなく住宅地や郊外にも展開し、誰もがどこでも働ける環境を提供。多様な働き方や労働生産性の向上を支援し、「働きがい」と「経済成長」に貢献しています。

HP：https://www.wooc.co.jp/sustainability.html

WOOCの働き方について

WOOCは、「女性活躍推進法」に基づく厚生労働大臣認定の「えるぼし」において、最高位の３つ星を獲得しました。多様な働き方をサポートする企業として、自社内でも男女問わず互いを尊重し、自分らしく活躍できる環境実現への取り組みを続けてまいります。