ランコムが科学的革命を加速： スイスを代表する寿命科学バイオテクノロジー企業Timeline(R)社との連携により「肌の寿命（スキン・ロンジェビティ）」を革新の中核へ

ランコムは、革新戦略の核心に「細胞長寿研究（ロンジェビティ・サイエンス）」を据えることで、この科学領域におけるリーダーとしての地位を確固たるものにします。世界で最先端のバイオテクノロジー企業と戦略的な協力関係を築くことで、ブランドは業界標準を再定義し、単に「若々しく見せること」を追求するのではなく、生物学的な「肌の活力」を育むという、能動的で科学的な美のビジョンを推進しています。この度、ランコムはスイスの寿命科学バイオテクノロジー企業であるTimeline(R)社とのパートナーシップを通じ、美容における「長寿（ロンジェビティ）」の新時代を切り拓きます。

Timeline(R)社との提携：細胞エネルギーにおける突破口

2024年、ロレアルグループは寿命科学の先駆者であるスイスのバイオテクノロジー企業Timeline(R)社に出資することで、世界のロンジェビティに関する議論の中心に美容を位置づけた最初の企業となりました。ランコムはこの提携を消費者市場の最前線へと導きます。

本提携の焦点は、15年の研究と5,000万ドル以上の研究開発費を投じて開発された独自分子「Mitopure(R)（ミトピュア）」の活用です。

Mitopure(R)は非常に純度の高い「ウロリチンA」であり、「マイトファジー」として知られる細胞更新プロセスを通じて、細胞の発電所である「ミトコンドリア」に再びエネルギーを供給することが臨床的に証明されたポストバイオティクスです。

このパートナーシップにより、Mitopure(R)とランコムの独自成分を組み合わせ、肌に対して臨床的に証明されたロンジェビティの恩恵をもたらす、新しいスキンケアラインを発表する予定です。各製品は、肌の「生物学的な年齢」に働きかけるよう設計されており、主要な美容ブランドとして初めてMitopure(R)をグローバル規模で展開します。

リーダーによるコメント

「ランコムにとっての長寿とは、見た目の問題ではなく、根本的な進歩のフロンティアです。Timeline社のような最先端の革新者と提携することで、細胞の活力を取り戻し、女性たちに自分の肌の未来に対する新しい視点を提供することを目指します。」

― Vania Lacascade（ランコム グローバル ブランド プレジデント）

「ランコムとの協力は、Timelineにとってエキサイティングな新章です。私たちの長寿分子Mitopure(R)をより身近なものにし、その高度な肌への恩恵をかつてないほど広く届ける素晴らしい機会となります。」

― Chris Rinsch（Timeline(R)社 共同創設者兼プレジデント）

大胆な野心：肌の細胞長寿研究領域におけるランコムの主導権

肌の長寿（スキン・ロンジェビティ）への挑戦は、これまでの常識を覆し、社会に新しい価値観をもたらす大きな一歩です。それは、単に「老化のサインを隠す」ことではありません。肌が本来持っている「健康な状態」をより長く保ち、回復させるために、生命の根本的なメカニズムを解明することなのです。この分野をリードする者として、私たちは消費者に正しい知識を伝え、「年を重ねることを前向きに捉える」という、美容業界の新しいスタンダードを創り上げる責任があると考えています。

急拡大するロンジェビティ・エコシステム

私たちの「ロレアル ロンジェビティ インテグレイティブ サイエンス(TM)」エコシステムにTimeline(R)社が加わったことは、ランコムがすでに進行させていた他の2つの技術的柱による戦略を完成させます。

1. 製品革新

2025年、ランコムは特許出願中のローズ由来のDNA成分を配合した製品を発表しました。この成分は細胞の寿命代謝を高めることで知られており、肌の層ごとに目に見える老化のサインを逆転させる効果が実証されています。

2. ビューティーテック（Cell BioPrint(TM)：セル バイオプリント）

韓国のスタートアップ企業NanoEnTek社との提携により、ランコムは初となる「チップ上の研究所（ラボ・オン・チップ）」スキン分析ソリューションを開発しました。プロテオミクス（タンパク質解析）とマイクロ流体技術を利用して肌表面のタンパク質バイオマーカーを分析することで、Cell BioPrint(TM)は肌表面の生物学的年齢を特定し、将来の肌の美しさと寿命の軌道をモデル化します。これにより、起きた問題に対処する「反応的な修正」から、データに基づいた「能動的なケア」への転換が可能になります。

美容の新しいパラダイムに向かって

最先端の分析、画期的な有効成分、そして深い細胞プロセスの解読を組み合わせることで、ランコムは単に製品を発売するだけではありません。科学に基づき、データに裏打ちされた、美容における長寿のためのホリスティック（包括的）なアプローチを構築しているのです。

Timeline(R)社によるMitopure(R)を採用した新しいランコムのロンジェビティ・スキンケアラインは、2026年3月27日から29日までコロラド州デンバーで開催される米国皮膚科学会（AAD）の年次大会で披露される予定です。

■Timeline(R)社について

Timeline(R)社は、画期的で臨床的に証明された独自成分Mitopure(R)を用いて、長寿業界に革命を起こすことに尽力しているスイスの先駆的なヘルスサイエンス企業です。細胞の健康に対する包括的なアプローチを提供するTimelineは、Mitopureの恩恵を次世代の栄養補助食品や局所的な肌の健康製品に取り入れています。老化科学研究における10年以上の専門知識を持つTimelineは、人類の健康寿命の限界を押し広げ、誰もがより長く健康に生きられる未来に貢献することを目指しています。同社は、著名な科学者による15年以上の研究、複数の臨床試験、および50以上の世界的特許に裏打ちされています。ネスレ ヘルスサイエンスとロレアルが同社に出資しています。

