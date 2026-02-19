プリの“過去・今・これから”を体験しよ→！「プリでアソブ」体験型展示「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」3月20日（金）～4月5日（日）にプリの聖地・渋谷で開催！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、プリントシール（以下、プリ）機30周年を記念して、プリの魅力をお届けする様々な企画を展開し、多くの皆さまにお楽しみいただいてまいりました。そして今回、30周年記念プロジェクトの締めくくりとして、プリの聖地・渋谷にて「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」を3月20日（金）から4月5日（日）にOPENBASE渋谷にて開催します。

「ウチらのプリ展」は、プリの平成時代の振り返りにとどまらず、プリを愛してくれた人や、今もプリを楽しんでいる人、すべての人に向けて、世代や時代を超えてプリが持つ本質的魅力に触れていただき、「プリって面白くて、めっちゃ楽しい！」と笑顔になれる体験をお届けすることを目的に企画しました。

フリューは、プリントシール機が30年間にわたり愛され続けてきた理由を、プリ機が時代に合わせた変化を遂げながらも不変的な魅力を持つコミュニケーションツールだからだと考えています。こうした背景を踏まえ、「ウチらのプリ展」では「親愛なる令和のキミたちへ プリで、なにしてアソブ？」をテーマに掲げ、平成世代には懐かしく、令和世代には新鮮に映る“新しい自由なプリのアソビ方”との出会いを提供します。プリが育んできた文化やアソビ方の進化を感じながら、いつでも遊べて、新たな楽しさに出会える“身近なエンタメ空間”としてのプリの魅力を再発見していただけます。

会場は3つのゾーンで構成され、全部で15種類のコンテンツを展開。平成を代表するプリ『美人-プレミアム-』の約20年ぶりの復活をはじめ、平成プリ熱狂時代の撮影ギミックを体験できる「ウチらのプリ展」専用撮影アトラクションなど、ここでしか味わえないコンテンツをご用意しています。ぜひこの機会に「ウチらのプリ展」にお越しください。

＜「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」 開催概要＞

イベントタイトル：

「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」

開催期間：

2026年3月20日（金）～4月5日（日）

場所：

OPENBASE渋谷 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 14-13 宇田川町ビルディング B1F、1F（アクセス：JR「渋谷駅」ハチ公口より徒歩8分）

営業時間：11:00～20:00（最終受付19：30）

主催：フリュー株式会社

入場料：無料

公式サイト：https://www.puri30th.furyu.jp/

フリュー、「プリでアソブ」体験型展示「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」_会場外観イメージ

■会場フロアマップ

「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」の会場フロアマップを初公開。プリ30周年を祝う「アニバーサリーゾーン」、「プリで遊ぶゾーン」、「プリのこれから」を体験できる3つのゾーンで構成されており、全15種類ものコンテンツをお楽しみいただけます。なお、展示や特典内容について、プリ機メーカー様をはじめ、青春に寄り添ってきた様々な企業様の協力を得ております。

フリュー、「プリでアソブ」体験型展示「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」_フロアマップ

1F｜30周年を祝う「アニバーサリーゾーン」

プリ30周年を祝うフォトスポットや平成の懐かしいアイテムなど、プリ文化の象徴を散りばめた空間が広がります。7 種類のコンテンツで、令和世代も平成世代も一緒に楽しめる、華やかなエントランスフロアです。

B1F｜プリで何してアソブ？「プリで遊ぶゾーン」

プリの歴史も、少し恥ずかしい記憶も、プリの魅力を全部を詰め込んだ体験エリアが登場！ ここでは、時代ごとに変化してきた“プリのアソビ方”を巡りながら、思わず「もっと撮りたい！」があふれる体験ができます。

1F離れ｜これからも続く、みんなが遊べる文化「プリのこれから」を体験できるゾーン

みんながもっと自由に、もっと楽しく“プリをアソブ”ために誕生した『CENTI:U（センチユー）』。プリの進化をいち早く体験できる特別ゾーンがプリ展に登場！（『CENTI:U』の撮影は有料となります）。

【体験コンテンツの一部を初公開】 残り8種類のコンテンツは来場者のみのお楽しみ！

1F｜30周年を祝う「アニバーサリーゾーン」

プリントシール機30周年の歴史

歴代のプリ機の進化の歴史をまとめたヒストリーボードを展示します。「開発が大変だった」「一番撮られた」などプリ〇〇ランキングも掲出。

プリントシール機はココから始まった

日本で数台しか残っていない！？あの「プリント倶楽部(R)2」を展示。

今だけ復活！『美人-プレミアム-』体験

プリ展限定で平成を代表する超人気プリ機で、2007年に登場した『美人』の無料模擬体験を実施します。

※画像はすべてイメージ。内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

B1F｜プリで何してアソブ？「プリで遊ぶゾーン」

平成プリパニック

「風が吹く！？」「椅子がある！？」渋谷に突如現れた謎の箱。平成プリ熱狂時代の撮影ギミックを体験できるプリ展専用の撮影アトラクション。

プリ幕トンネルでLET’S GO平成

プリのカーテン（幕）をくぐるたび、懐かしの記憶が蘇る。歴代人気機種7台のプリ幕を再現したプリ幕トンネル。

本当は見られたくないプリ黒歴史

誰もが隠し持っている黒歴史プリを会場の奥の小部屋にこっそり展示します。恥ずかしさと懐かしさが爆発しそうな黒歴史プリを是非のぞきに来てください。

※画像はすべてイメージ。内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。

1F離れ｜これからも続く、みんなが遊べる文化「プリのこれから」を体験できるゾーン

プリ機『CENTI:U』

プリはこれからも続いていく！新プリ『CENTI:U（センチユー）』

平成も令和もこれからも、誰もがプリで遊べることが叶う最新プリ機『CENTI:U』*を特別設置！

30周年以降のプリ文化を開く、新しい体験をぜひ試してみてください。

（https://www.puri.furyu.jp/allnews/press/202602_centiu/）

*・・・2026年1月現在 ※撮影は有料となります。

【来場者限定】平成プリならではの特典が登場

フリュー、「プリでアソブ」体験型展示「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」_特典イメージ

平成プリといえばコレ！プリおまけのとして記憶に刻まれているであろう“あの時のつけま”と、「ウチらのプリ展」オリジナルステッカーをセットにして、ご来場のみなさまにプレゼント。

ステッカーのデザインは全部で10種類。平成・令和世代の誰も

「懐かしい！」「ギャルサイコー！」と言いたくなるようなデザインばかりで、思わずコレクションしたくなる可愛さです。どのデザインが当たるかは開けてからのお楽しみ。ランダムで1枚お渡しします。

※来場者プレゼントはなくなり次第終了

プリ30周年をアソビつくせ！30周年をお祝いするスペシャルな企画

■プリ 30 周年記念特設サイト「親愛なる令和のキミたちへ プリで、なにしてアソブ？」

プリ 30周年にまつわる最新情報に加え、平成プリが自身のスマホで手軽に撮影でき る「めっちゃ★平成プリ」やギャルの『プリ帳』をめくりながらプリの歴史を振り返れる「盛り×2 プリ年表」など、体験型の遊べる特設サイトを公開中。

≪https://www.puri30th.furyu.jp/≫(https://www.puri30th.furyu.jp/%E2%89%AB)

■プリ30周年記念ムービー「プリクラ(R)は見た！」

1995年の「プリント倶楽部(R)」（セガ／アトラス）誕生から、2025年現在までの30年間のプリの歩みを振り返る記念ムービーを公開中。つい口ずさみたくなるような歌詞やラップ調のメロディーも必見です。

≪https://youtu.be/M1Xk2ZrZN5w≫(https://youtu.be/M1Xk2ZrZN5w%E2%89%AB)

■資料「プリの歴史 30 年」の公開

30年間のプリ機の移り変わりやティーントレンドとの関わり合いを文章と写真で紹介しています。技術的な進化やプリ文化の転機などプリの軌跡を振り返れるほか、プリが30年間愛され続ける理由にも触れた資料は必見です。

≪https://www.furyu.jp/news/2025/07/puri30th/≫(https://www.furyu.jp/news/2025/07/puri30th/%E2%89%AB)

■プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」

「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」は、平成・令和を代表する“伝説のプリ機”の写り・落書き・デザイン・BGMなどを現行のプリ機で再現し、当時風の体験ができる特別復活企画です。第1弾は平成の『姫と小悪魔（2006年）』・『LADY BY TOKYO（2011年）』、令和の『Melulu（2019年）』といったそれぞれの時代を代表する“伝説のプリ機”が復活。開始以降SNSを中心に、“平成プリ最高”、“他のプリ機も撮ってみたい”とバズリ中で、連日行列ができるなど多くのお客様からご好評をいただいており、第2弾（3月2日スタート）の追加実施も決定しています。

≪http://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release≫(http://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release%E2%89%AB)

フリュー、プリ30周年特別企画「DEAR 令和&平成 ウチらの伝説プリ」

■「平成プリ ミニチュアチャーム」全国のガシャポン(R)自販機で発売中

1月第4週より、平成を代表するプリ機がキーホルダーになった「平成プリ ミニチュアチャーム」を発売中。撮影・落書きブースやカーテンのデザインなどの細部までリアルに再現し、懐かしさやプリを撮っているときのワクワク感をお届けします。

≪https://www.furyu.jp/news/2026/01/puri30th_gashapon/≫(https://www.furyu.jp/news/2026/01/puri30th_gashapon/%E2%89%AB)

＜Special Thanks＞

プリ 30 周年の企画実現において、株式会社セガ フェイブ、株式会社バンダイナムコエンターテインメント、辰巳電子工業株式会社、ME Group Japan 株式会社、TOMO エンターテインメント株式会社をはじめ、青春に寄り添ってきた様々な企業様の協力を得ております。

＜プリ30周年企画関連SNS＞

プリ公式X（旧Twitter） https://x.com/furyu_puri

プリ公式Instagram https://www.instagram.com/furyu_girlslabo/

プリ公式Threads https://threads.com/@furyu_girlslabo

＜フリュー株式会社について＞

フリュー株式会社は、人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！という企業理念のもと、“かわいい”のプロデュースができるという強みを活かし、キャラクター商品、プリントシール機、ゲーム・アプリなど様々な事業を展開。ステークホルダーのみなさまにかけがえのない毎日“Precious days”をお届けしています。2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。2015年12月に東証一部上場、2022年4月に市場区分見直しに伴いプライム市場に移行しました。

≪フリュー株式会社 https://www.furyu.jp/≫(https://www.furyu.jp/%E2%89%AB)

＜「フリューかわいい研究所」とは＞

セカイに新しい「かわいい」を。日々世の中で生み出される新しい「かわいい」。フリュー株式会社のガールズトレンドビジネス、キャラクタービジネスで培ったアンテナと感性で、新しい「かわいい」を素早くキャッチ。新たなクリエイティブ、プロダクトとして「かわいい」をプロデュースし、発信します。

≪フリューかわいい研究所 https://kawaii.furyu.jp/≫(https://kawaii.furyu.jp/%E2%89%AB)

