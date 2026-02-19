LunaTone Inc.

LunaTone Inc.（本社：東京都港区六本木、CEO：ヒョン・バロ、以下、LunaTone）は、AI生成ショート動画と選択式分岐を組み合わせた新しい全社オンライン研修ツール「Micro Scenario Learning（MSL）」 の提供を開始しました。MSLは、インタラクティブな縦型のショート動画を通じて、受講者が「選ぶ・判断する・行動する」ことで学ぶ意思決定体験型の研修形式です。

■最大の特長：今起きている課題を、今学ぶ

MSLは生成AIを活用して、「昨日起きたインシデント」「報道された不祥事」「社内で顕在化している課題」「業界で発生した事例」などを迅速にシナリオ化し、全社へ展開可能な研修コンテンツへと転換します。従来の「年1回の網羅型研修」とは異なり、MSLは今起きている課題をリアルタイムに学ぶ学習基盤を提供します。

■ 判断プロセスを可視化・分析

MSLでは、単なる受講完了だけでなく、以下を測定・可視化します。

- 選択肢の正誤傾向（判断の質）- 分岐ごとの意思決定パターン- 回答までの思考時間- 視聴完了率・離脱ポイント

受講結果の測定・可視化により、研修を実施するだけで終わらせず、「組織全体のリスク傾向」「部署別の判断傾向」「理解不足領域の特定」など組織の課題が把握可能となります。

■ショート×判断型で行動変容へ

MSLは、以下をポイントに設計しており、単なる視聴型研修ではなく「判断力を鍛える研修」を実現します。スマートフォンで完結する設計のため、全社員へ即時展開が可能です。

- AI生成のショート動画- 選択式分岐による意思決定体験- 軽量なインタラクション設計

■対応テーマ（例）

- コンプライアンス／ハラスメント／情報セキュリティ- オンボーディング／理念浸透- DXマインドセット／営業・CS対応- 業界特化シナリオ

■PoC実証導入企業を募集

現在、MSLの実証導入パートナー企業を募集しております。詳細な営業紹介資料は、以下よりご覧いただけます。

https://lunatoneinc.jp/msl-material