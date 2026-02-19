Reaplus、TikTok検索時代に対応したVSEO型購買導線構築サービス「TikTok Boost by Youth Now!」提供開始
株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、
ショート動画時代の検索行動に最適化したVSEO（Video Search Engine Optimization）型マーケティングサービス「TikTok Boost by Youth Now!」 の提供を開始いたしました。
本サービスは、TikTok Shop・UGC・インフルエンサーマーケティングを組み合わせ、インフルエンサーによるオーガニック投稿を大量生成することで、動画検索結果上での商品占有率を高め、自然流入による購買を最大化する新しいEC支援ソリューションです。
■背景：「検索」はGoogleからSNSへ
現在、購買前の情報収集はテキスト検索から動画検索へ急速に移行しています。
TikTok調査では
・TikTokをきっかけに商品を購入したユーザーは 41.6%
・ショート動画が購買に影響すると回答したユーザーは 55.6%（Z世代では60%超)
つまり現在は「検索して比較」ではなく「動画で理解して購入」へ意思決定構造が変化しています。
しかし企業側はまだ、
・広告依存でCPAが高騰
・UGC不足で検索面に表示されない
・口コミが少なく購入理由が作れない
といった課題を抱えています。
Reaplusはこの問題をSEOの動画版＝VSEOの発想で解決します。
■VSEOとは
VSEO（Video Search Engine Optimization）とは動画検索結果内の露出を最大化し、検索面そのものを占有するマーケティング手法です。
従来のSEO：キーワード × 記事数 × 被リンク
VSEO：検索意図 × 動画本数 × 口コミ多様性
検索行動が動画へ移ったことで、“ランキングを上げる” から
“検索結果を埋める” へ戦略が変わりました。
■TikTok Boostの仕組み
「TikTok Boost」は、インフルエンサー投稿を大量生成することで検索面を占有し、
発見→比較→信頼→購入の導線を動画内で完結させます。
主な特徴
・50名以上のインフルエンサーを同時起用
・全投稿に商品リンクを設置し即購入へ接続
・レビュー・比較・日常利用のUGCを大量生成
・検索結果での露出最大化とCVR改善
■提供価値（VSEO効果）
本サービスにより企業は以下を実現します。
１. 検索占有率の向上
動画検索結果の上位をUGCが占有し発見機会を増加
２. 購入率の改善
広告ではなく口コミとして認識されるためCVR向上
３. 売上の継続化
投稿が資産として残り長期集客を実現
４. 広告依存からの脱却
広告×オーガニックのハイブリッド運用へ
お問い合わせ :
https://reaplus.jp/contact
■代表取締役 コメント
これまでのマーケティングは「クリックを取る競争」でした。
しかしショート動画時代は「検索結果を制する競争」に変わりました。
私たちは「“広告を増やすサービス”ではなく“検索結果を設計するサービス”を作ることはできないか？」と考えました。
TikTok Boostはその第一歩となるVSEOソリューションです。
もしご興味がある方は是非、お問い合わせください。
<プロフィール>
株式会社Reaplus 代表取締役
松元 詞音（まつもと しおん）
1999年生まれ。
広告代理事業、インフルエンサー事業、D2C、調査事業など複数事業を展開し、Z世代・α世代の意思決定を「行動経済学」「SNSデータ」「実務現場」の3軸から分析している。
SNS時代において「バズっても売れない」「若者に届かない」といったマーケティング課題に対し、
誰の言葉として、どの文脈で届いているかという視点から構造的な整理と
実務への落とし込みを行うことを得意とする。
複数事業を経営する中で得たリアルな経営視点と、若年層理解を
感覚論にせず言語化できる点を強みとしている。
■会社概要
若者の「今」を読み解き、ブランドと世代をつなぎ直すマーケティングカンパニー、Reaplus。
SNS・インフルエンサー・広告・PR・リサーチを横断し、Z世代・α世代の感性や行動原理を起点に、人・商品・サービスが自然に選ばれる理由を創出いたします。
社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）
所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208
代表者 ：代表取締役 松元 詞音
設立年月：2023年7月20日
事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /
タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業
HP ：https://reaplus.jp/
note ：https://note.com/reaplus_