SHEGLAMより、ぷにっと弾むゼリー質感が人気のスティックアイシャドウ「Crystal Jelly Glaze Stick」に春を装う新色4色が2月上旬より仲間入り！

150以上の国と地域で展開するグローバルコスメブランド「SHEGLAM」から、みずみずしいツヤときらめきをひと塗りでプラスできるスティックアイシャドウ「Crystal Jelly Glaze Stick」に、春のメイクを彩る新色4色が仲間入りしました。

今回仲間入りしたのは、クリアなツヤで目頭やハイライトにも使いやすい「Frost Bite」、ライトブロンズにシルバーの輝きを重ねたデイリー使いしやすいニュアンスカラー「Satin Suede」、繊細なパールがきらめくローズピンクでやわらかな血色感を演出する「Peach Fuzz」、花びらのようなピンクベースにシルバーラメを重ねた華やかな「Petal Luxe」の全4色。

ぷにっと弾むゼリーのようなテクスチャーで、指でぼかすだけで簡単に肌になじむのが特徴です。ひと塗りで自然な陰影ときらめきをプラスし、単品使いでも立体感のある目元を演出します。

今回の新色追加により、「Crystal Jelly Glaze Stick」は全14色とより幅広いメイクバリエーションに対応。アイシャドウとしてはもちろん、涙袋やハイライト、目元のアクセントにも使えるマルチユースなアイテムです。春のやわらかな光をまとったツヤ感で、日常のメイクにさりげない華やかさを添えてみてはいかがでしょうか。

■商品情報

「Crystal Jelly Glaze Stick」

・価格：各\977（税込）

・カラー展開：全14色（うち新色4色）

・商品コード：

Frost Bite sb251126230972337106

Satin Suede sb251126155151470680

Peach Fuzz sb251126848188144644

Petal Luxe sb251126358111530823

・購入先：

SHEGLAM 公式サイト

https://www.sheglam.com/ja/product/Crystal-Jelly-Glaze-Stick-Peach-Fuzz-12647841880064960

※価格は、キャンペーン状況、為替レートにより変動する場合があります。

※販売数には限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

■『SHEGLAM』のご紹介

SHEGLAMは2019年にSylvia Fuによって設立され、高品質なメイクアップを手頃な価格で提供するグローバルビューティーブランドです。多様な製品ラインと豊富なカラーバリエーションが特徴で、クリエイティビティやイノベーションへの取り組みが評価され、Z世代やミレニアル世代の間で瞬く間に人気を集めています。

私たちはお客様とのコミュニティの力を信じており、お客様からのフィードバックを活かして製品の改善と洗練に努めています。SHEGLAMは現在、ビューティーコミュニティでの強い存在感を持ち、ソーシャルメディアを通じて世界中の数百万人の方を魅了しています。

また、倫理的な取り組みにも力を入れており、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

公式Webサイト：https://www.sheglam.com/

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/sheglam_official/

https://www.instagram.com/sheglam_japan/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sheglam

■『SHEGLAM』の取り組み

SHEGLAMでは、お客様の健康と安全を最優先に考え、革新的なビューティープロダクトを提供し、全ての処方において最高品質を実現しています。

1. クルエルティフリー

2022年に、英国の動物保護・擁護団体クルエルティ・フリー・インターナショナルより、製造や開発の過程で動物実験を行わないことを証明するLeaping Bunny Approvalを取得しています。

2. ヴィーガン

より多くのお客様にご利用いただけるよう、SHEGLAMの製品の90%以上がヴィーガン仕様となっております。

3. 安全性の保証

全ての SHEGLAM 製品は、FDA、EU 化粧品規制、GCC 標準化機構(GSO)、メキシコ公定規格と一般衛生法(GHL)、日本の化粧品規制基準など、厳格なグローバル化粧品安全規制に準拠していることをお約束いたします。当社の製品は、人の健康や生命に危険を及ぼす可能性のある発がん性物質や毒性物質を含まない処方となっています。

4. FSC認証の取得

パッケージには責任を持って調達された素材を使用しており、森林の生物多様性を守り、地域社会や先住民族、労働者の権利を守りながら適切に生産された製品であることを意味するFSC認証を取得しています。

5. 労働倫理

労働者の人権を保護するため、SHEGLAMの製品を製造する施設は全てSA8000、BSCI、SMETA認証を100％取得しています。