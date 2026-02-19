レクシスネクシス、Protege(TM)︎ AIアシスタントを業界最大級の裁判データコレクションCourtLink(R)︎へ拡張

レクシスネクシス・ジャパン株式会社

「法務・コンプライアンス業務を変革する」を掲げ、世界150カ国以上のビジネスで培った法令情報データベースとテクノロジーを掛け合わせた「ASONE(R)(アズワン)」「Lexis+ AI(R)」などのリーガルSaasプロダクトを提供する レクシスネクシス・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：パスカル ロズィエ、以下当社）は、プライベートで安全かつ信頼性の高い法的AIワークフローソリューションの世界的リーダーとして、本日、米国訴訟情報を提供する CourtLink (コートリンク) への Protege (プロテジェ) 搭載および提供開始を発表しました。

これにより、業界で最も信頼される事件管理情報プラットフォームをユーザーのワークフローに統合した、パーソナライズされたAI支援が実現します。Protege in CourtLinkは、AIを活用し、調査・分析・モニタリングを簡素化、ユーザーは事件記録から判決までを数秒で把握できます。事件記録インテリジェンスを変革し、法務専門家が訴訟動向の発見、主要当事者の監視、新たなリスクの予測を明確かつ確信を持って行えるよう支援します。

自然言語での検索画面

CourtLinkのProtegeは、比類なき事件記録カバレッジの深さと信頼性に、先進的なAIを融合。法律専門家が裁判データを発見・分析・活用する手法を変革します。AI搭載の自然言語事件記録検索、オンデマンド文書要約、裁判記録の完全要約により、ユーザーは情報発見と活用をより迅速かつ明確に行えるようになります。これにより手動レビューの時間を大幅に削減し、迅速な対応と確信に満ちたデータドリブンな意思決定を実現します。CourtLinkのProtegeは、法律専門家が業界最大の裁判データコレクションと関わる方法を再定義する、3つの独自のAI機能を導入します。

- 新機能 自然言語裁判記録検索では、ブール演算子や複数のフィルターを操作する代わりに、「[名前]が被告である最近の製造物責任訴訟を表示」といった平易なワークフロークエリを使用できます。Protegeは意図と文脈を解釈し、正確で関連性の高い結果を瞬時に提供。これによりs証拠開示対応が簡素化され、新規ユーザーでも短期間で活用できるようになります。- オンデマンド文書要約機能では、事件記録内のあらゆる文書についてAIによる簡潔な要約を即時生成。数十ページに及ぶ新規提出書類を読まずとも関連性を迅速に判断可能となり、チームの時間配分を最適化。より高付加価値な分析と戦略立案に集中できます。- オンデマンド裁判記録要約機能は、手続き上の重要な節目、主要な提出書類や判決の要約、これまでの事件のタイムラインを含む、事件のこれまでの経緯を単一の物語形式で可視化します。新たな文書が追加されると、要約は更新され、洞察を最新かつ完全な状態に保ちます。これにより、ユーザーは同僚への説明、クライアントへの助言、より迅速で情報に基づいた意思決定に必要な文脈を把握できます。

Protegeは顧客の意思決定の迅速化・高度化を支援し、手作業によるレビューの負担を軽減します。CourtLinkにおけるProtegeの導入は、顧客が働くあらゆる場所で強力な法務AI機能を提供するという当社のビジョン実現に一歩近づくものです。CourtLinkのProtege機能は、Lexis+ AIアクセス権を持つ CourtLinkユーザー向けに2026年1月より提供を開始しています。

CourtLink についての詳細は、 www.lexisnexis.com/ja-jp/courtlink(https://www.lexisnexis.com/ja-jp/products/global-solutions/courtlink) をご覧ください

レクシスネクシスのAI開発について

レクシスネクシスの顧客主導型AIイノベーションは、複雑な問題を解決し、価値を高めるアナリティクスと意思決定ツールに重点を置いています。レクシスネクシスは、高度な暗号化とプライバシー技術に支えられ、人間の監視の下、安全なAIソリューションを責任を持って開発しています。そのグローバル テクノロジー プラットフォームは、スケーラブルなマルチクラウド インフラストラクチャ内に抽出型AI、生成型AI、エージェント型AIをシームレスに統合し、迅速なイノベーションを推進し、回答の質、精度、スピードを継続的に向上させます。独自のRAG(Retrieval Augmented Generation)プラットフォームは、信頼できる法律コンテンツとメタデータの包括的なリポジトリに大規模言語モデル(LLM)の回答を根拠づけ、高品質の回答と検証された引用を提供します。そのマルチモデルアプローチは、各ユースケースに最適なAIモデルを選択し、モデルの微調整は、パートナーであるMistral、Anthropic、AWS、Microsoftによってサポートされているドメイン固有のパーソナライズされたLLMの高いパフォーマンスを保証します。同社は2,000人以上の技術者、データサイエンティスト、専門家を雇用し、RELX レスポンシブル AI 原則 に沿ったソリューションの開発、テスト、検証を行っています。

会社概要

社 名 : レクシスネクシス・ジャパン株式会社

所在地 : 東京都中央区八重洲 2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11 階

代表者 : パスカル ロズィエ

設 立 : 1999年 2月 16日

事業内容:

- 企業、法律事務所、大学、官公庁等に対するコンプライアンス- 法令、行政基準、判例、知財、企業情報等の専門的データベースや支援ツール- コンサルティングサービスの提供

サイト : www.lexisnexis.com/ja-jp(https://www.lexisnexis.com/ja-jp)