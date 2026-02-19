プラス、神奈川・静岡エリアの新拠点となるライブショーケース「PLUS DESIGN CROSS 横浜」をオープン

プラス株式会社

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、オフィス家具事業の神奈川・静岡エリアにおけるプラスブランドの発信拠点として、横浜市中区にライブショーケース「PLUS DESIGN CROSS（プラスデザインクロス） 横浜」を2026年2月19日にオープンいたします。

「PLUS DESIGN CROSS 横浜」は、ファニチャーカンパニーの新拠点であると同時に、最新のオフィス家具や、さまざまなスタイルのオフィス空間と働き方をお客様に体感いただく場であり、社内外の多様な人とビジネスが交差しながら新たな挑戦へ漕ぎ出す共創の場として運用してまいります。

加えてジョインテックスカンパニー東海支社ならびにグループ企業であるプラス ロジスティクス株式会社横浜営業所が入居し、事業領域を横断した連携によりプラスグループの総合力を発揮してまいります。

フロアは、「ワーキングスペース」「イベントスペース」「CREATORE with PLUS（クリアトーレ ウィズ プラス）」エリアなどのゾーンで構成。横浜の街並みや港・海の開放感、歴史・自然・文化を取り入れた「横浜の歴史と新たなビジネスの船出」をテーマにした空間で、地域と一体となったオフィスの在り方を具現化しています。

「PLUS DESIGN CROSS横浜」

公式サイト：https://kagu.plus.co.jp/designcross/pdc-yokohama/(https://kagu.plus.co.jp/designcross/pdc-yokohama/)

＜＜「PLUS DESIGN CROSS横浜」の主な特長＞＞

■お客様と共に創る「CREATORE with PLUSエリア」

フロア中央には、オフィスを構成するカラーやマテリアルが豊富に揃った「CREATORE with PLUS（クリアトーレ ウィズ プラス）エリア」を配置。全国5カ所のプラスのショールームである「CREATORE with PLUS」が培ってきた、お客様と共に創る考え方を踏襲した、ラボスペースです。

来訪者とワーカーが自然に交差するこのエリアは、本拠点の象徴的なスペースであり、お客様との共創活動だけでなく、さまざまなイベント、セミナーの開催などを通じて、プラスが考えるこれからのオフィスの在り方や、働き方について情報発信してまいります。

■ライブ感と一体感を重視した空間デザイン

フロアは、ガラスパーティションによる解放感、高低差を活かした空間構成、カーテンによる可変的な仕切りを組み合わせ、多様なシーンに対応しながら、空間全体のつながりやライブ感を体感できる設計としました。

床面には、前進する船をイメージしたデザインを採用し、波形を模した意匠を取り入れることで、「新たなビジネスの船出」というコンセプトを空間全体で表現しています。

インテリアの色調には、海とプラスブランドを想起させるブルーを基調に、赤錆やレンガをイメージさせるテクスチャーを組み合わせ、港町・横浜の文化や景色を反映したデザインを採用。

オフィスをぐるりと囲む窓からは、大さん橋や大観覧車など横浜の景色が一望でき、来訪者とワーカーともに眺望を楽しみながら、街とのつながりを感じることができます。

▲ PLUS DESIGN CROSS 横浜レイアウト全景▲ ガラスパーティションとカーテンで内外を仕切る会議室▲ 多目的に活用できるイベントスペース

■フリーアドレス運用と座席管理システム「Suwary」活用による効率的なワークスタイル

ワーキングスペースでは、フリーアドレスを基本とした働き方を採用し、その動きや空間の使い方をご紹介します。

開放感のあるオープンな執務スペースや、パネルで囲まれた集中ブースまで、ワーカーはその日の働き方に応じて、豊富な選択肢の中から最適な場所を選ぶことができます。

それぞれの座席予約には座席管理システム「Suwary」を導入し、スマートなフリーアドレス運用を実現します。

さらにプラスが展開する、オフィス環境の定量・定性の両面からファクトデータを収集・分析する「イゴコチの見える化ソリューション/Data Based Working(R)」を活用して、効率的で快適なオフィス環境を構築します。

プラスでは、『Furnishing Uniqueness 一人ひとりの働き方に プラス の価値を』をブランドメッセージとして掲げています。「空間・モノ・人の関係性」をより良いかたちに整え、ワーカーの「イゴコチ」に寄り添いながら、一人ひとりの個性や能力を輝かせるオフィス環境を目指しています。

■施設概要

【施設名】 PLUS DESIGN CROSS 横浜

【WEBサイト】 https://kagu.plus.co.jp/designcross/pdc-yokohama/

【オープン日】 2026年2月19日

【住所】 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町22 山下町SSKビル 15F

【延床面積】 650.01平方メートル ／196.6坪

【電話番号】 045-201-2121

【従業員数】 37名

【定休日】 土・日・祝日および夏季・冬季休業期間/プラス株式会社の休日に準ずる

一般オフィス見学ツアー受付は４月開始の予定です。

見学のお申し込みは上記ホームページへのリンクをご確認ください。

＊本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。