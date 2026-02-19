「進研ゼミ　小学講座」　小学校入学に関する調査　年長児保護者の84.5％が「入学に不安あり」　入学前やってよかったのは「ひらがなの読み・書き」「通学路の下見」

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：岩瀬 大輔）が提供する通信教育講座「進研ゼミ 小学講座」は、小学校の入学準備や入学に関する意識調査を実施しました。

本調査では、「進研ゼミ 小学講座」の小学1～3年生、これから「進研ゼミ 小学講座」を受講する「こどもちゃれんじ」じゃんぷ（年長さん向け講座）を受講中の会員を対象に2026年1月28日～2月2日に実施し、782人から回答を得ました。各回答からは、入学前の不安や準備内容、費用の実態に加え、実際に入学を経験した保護者から見た「小1の壁」や「やってよかった入学準備」などについて明らかになりました。本調査結果を分析し、以下にグラフやランキングとともに発表します。

「進研ゼミ 小学講座」は小学校入学を目前にした新1年生とその保護者に寄り添い、学習はもちろん生活までトータルでサポートし、実りの多い小学校生活が送れるよう支援してまいります。

■年長さん保護者の84.5％が「入学に不安がある」と回答

年長さんの保護者に、小学校入学を前に不安があるかを聞いたところ、84.5％が「不安がある」と回答しました。

不安の内容としては、「集団生活・友だち関係」が圧倒的1位、次いで「学習面（読み書き・計算）」「学校の先生との関係」が続きました。

■入学に向けてやっていることは「ひらがなの読み・書き」特に「自分の名前の読み・書き」

生活面では「決まった時間に寝る・起きる」が同率の1位に。

■ランドセル購入費用は「60,001～100,000円」、それ以外の学用品などの準備にかかった費用は「10,001～30,000円」が最多

小学校入学と言えば「ランドセル」。気になるランドセルの購入費用は60,001～100,000円が最多となりました。（「かかっていない」の内訳は「プレゼント」や「おさがり」）ランドセル以外の学用品などにかかった費用は「10,001～30,000円」が最多の46.1％、次いで「30,001円～」が27.9％、「5,001～10,000円」15.2％となりました。

■小学1～3年生の保護者の46.2％が「小1の壁を感じた」と回答

小学1～3年生の保護者に、いわゆる「小1の壁」（仕事と子どもの生活の両立の難しさなど）を感じたかを聞いたところ、46.2％が「感じた」と回答、「小1の壁を感じなかった」と回答した40.5％を上回りました。

具体的には、「登下校の付き添いが小２まで必要だったため、働ける時間に制限があった」「登校時間が保育園の登園時間よりも遅い」「両親共にフルタイム勤務だが、学童に入ることができなかった」などがあげられました。

■入学前にやってよかったこと1位は「ひらがなの読み書き」、やらなくてよかったことも明らかに

小学1～3年生のお子さまがいる保護者に「入学前にやってよかったこと」を聞いたところ、

1位：ひらがなの読み書き

2位：通学路の練習

3位：生活習慣を整える（早寝早起き）

という結果になりました。

学習では「ひらがなの読み書き」ができるようになると、勉強に苦手意識がつかないという意見や、通学路の練習では「実際にランドセルを背負って歩く練習をやってよかった」という具体的な声が集まりました。

一方で、「やらなくてよかった」ことで数多くあがったのは、

1位：勉強の先取り

2位：文房具の事前購入・文房具を買い過ぎてしまったこと

3位：学用品の準備

「勉強の先取り」では難しい計算や九九など、無理に教える必要はないと後悔したとのコメントがありました。文房具は「鉛筆の芯の種類や、キャラクターもの以外」など学校で細かく指定があることが多く、先回りして購入した文房具を使うことができなかった、「学校説明会まで文房具の購入はストップ！」という声がありました。

小学校入学時の調査結果を受けて

ベネッセコーポレーション 小学講座責任者 水上宙士

今回の調査では、小学校入学を前に「集団生活・友だち関係」「学習面」で少なからず保護者の皆様が不安を抱えていることが明らかになりました。合わせて、小学1～3年生の保護者のかたから「小学校入学前にやってよかったこと・やらなくてよかったこと」を聞いたところ、多くの知見が集まりました。

「進研ゼミ 小学講座」では、万全の小学校生活をスタートできるよう小学校入学準備に向けた教材をご用意しています。お子さまが通う小学校の教科書に合わせた教材で、新1年生と保護者のかたが安心して入学式を迎え、実りの多い小学校生活を過ごせるよう、今後も支援してまいります。

■調査概要

対象：ベネッセの保護者向けアプリ「まなびの手帳」に登録している、年長さん～小学３年生の保護者782人

期間：2026年1月28日～2月2日

方法：インターネットでのアンケート調査

【参考情報】

■「進研ゼミ 小学講座」https://sho.benesse.co.jp/

小学生利用者数No.1※の「進研ゼミ 小学講座」は、小学１年生から小学６年生まで継続してご利用いただける家庭学習サービスです。「勉強が好きになる！」をコンセプトにお子さまの学校の教科書や授業の進度、一人ひとりの理解度や目標に合わせて、効果的に学習を進めていただけます。

また、新１年生を応援する入会特典「１年生準備スタートボックス」を2/28（土）まで提供。小学校の授業に向けた国語・算数の準備ができる「入学直前ワーク」や、早寝早起きのリズムが自然と身につくお子さま専用目覚まし時計「目覚ましコラショ」などを追加受講費不要でお届けいたします。

※個人で申し込んで2025年4月に利用した学校・参考書・問題集以外の学習法において、小学生の利用率を調査。 文部科学省「令和6年度学校基本調査」の児童数を用い利用者数を推計。 比較した事業者は矢野経済研究所「2024年版教育産業白書」をもとに選定。 （調査委託先：(株)マクロミル、小学生の保護者22,566名が回答、インターネット調査で2025/6/4～6/13実施）