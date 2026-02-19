「マネーキャリア」を運営するWizleapが、3月5日（木）に『Wizleapが「MCライフプラン」をリリース !

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア（https://money-career.com/）」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）が提供する、保険の共同募集における案件管理システム「MCエキスパートクラウド」は、2026年3月5日（木）に、保険代理店を対象とした無料オンラインセミナー『Wizleapが「MCライフプラン」をリリース !-AIサポート付きで誰でもカンタン操作＆高クオリティを両立!保険募集の生産性向上セミナー-』を開催いたします。

◾Wizleapが「MCライフプラン」をリリース ! -AIサポート付きで誰でもカンタン操作＆高クオリティを両立!保険募集の生産性向上セミナー-を開催！

保険業界で求められる提案根拠の可視化や、募集プロセスの透明化への対応。変化の激しい時代に選ばれ続けるための新ツール「MCライフプラン」が遂にリリースされました。本セミナーでは、AIサポートによる圧倒的な操作性と、成約率向上を両立する次世代のライフプランニング手法について、徹底解説します。

ツールの最大の特徴は、AIの補助により「誰でもカンタン」に「高クオリティ」な提案書を作成でき、現場の負担を最小限に抑えた点です。デモ画面を通じ、顧客管理システムとの連携による二重入力ゼロの仕組みや、直感的なUIで商談の本質に集中できる環境を公開します。さらに、業法改正への対応を強化し、顧客からの信頼を勝ち取るための将来展望も披露いたします。日々の業務効率化とコンプライアンス遵守を実現したい保険代理店・募集人の皆さま必見の内容です。



〈セミナー概要〉

開催日時： 2026年3月5日（木）12:00～13:00

※オンラインで開催いたします（Zoomを予定）



プログラム：

１. 成約率・単価アップの秘訣：ライフプラン実施による成果の違いと手法を解説。

２.AIサポートで入力カンタン！圧倒的UI：現場の負担を最小限におさえます。AIサポートと直感的な操作で、高クオリティな提案を短時間で実現する方法。

３.二重入力ゼロの業務効率化：顧客管理システムとの互換性により、事務作業を削減し、商談の本質に集中できる環境を構築。

４.業法改正対応と信頼獲得：提案根拠を可視化しコンプライアンス遵守を強化。信頼を勝ち取り選ばれ続けるための将来展望を提示します。

登壇者：

上田 純平 株式会社Wizleap クラウド事業本部 マネージャー

藤田 和馬 株式会社Wizleap クラウド事業本部 シニアリーダー（ファシリテーター）



【お申し込みURL】

本セミナーへの参加をご希望の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

申込URL：https://forms.gle/st6SN9GiB6NYVsbaA(https://forms.gle/st6SN9GiB6NYVsbaA)

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/