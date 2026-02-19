着心地はルームウエア級、見た目はフォーマルのようなきちんと感　ジャージーなのにウール見えする究極の「伸びるスーツ」を発売

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、現代のビジネスパーソンが求める「ハイブリッド・スタイル」のニーズに対応する圧倒的な伸縮性とフォーマルな見た目を両立させたジャージー生地の「伸びるスーツ」を、2月19日（木）よりスーツスクエア全店および、公式オンラインで発売します。

商品ページ：https://tinyurl.com/4k9zn7sx

近年、ワークスタイルの多様化に伴い、ビジネスウエアのカジュアル化が急速に進んできました。しかし、対面でのコミュニケーションや重要な会議において“カジュアルになりすぎた服装を整えたい、だけれども楽にスーツを着用したい”というビジネスパーソンの価値観も変化してきています。こうした「リラックス感（楽に着用したい）」と「きちんと感（フォーマルな見た目）」の相反する需要に応えるため、スーツスクエアでは「ハイブリッド・スタイル」として高機能ジャージー生地を採用した「伸びるスーツ」を企画しました。

本商品は、「ジャージー生地はカジュアルすぎる」という従来のイメージを払拭させるため、特殊な染色・プリント工程を駆使することで、布帛（織物）のような繊細で奥行きのある生地感を表現しています。シルエットは、細身でスッキリとしながらも、ジャージー特有の体の動きに追従する高い伸縮性により、ストレスなく着用ができます。またパンツの内側には、ウエストゴムを採用することで立ち座りの圧迫感を軽減する他、消えにくい折り目（センタークリース）加工を施すなど、長時間のデスクワークや移動時も快適に過ごせるスーツとなっています。

パンツ内側のウエストゴム

【商品概要】

商品 伸びるスーツ

色柄 ブルー、グレー/織柄、ブラウン/グレンチェック、ブルー/チェック

素材 ポリエステル84％、レーヨン12％、ポリウレタン4％

サイズ YA3～7 / A3～8 / AB3～8 / BE4～9（全23サイズ）※色柄によってサイズが異なります。

販売価格 税込32,890円

販売店舗 スーツスクエア全店、公式オンラインストア

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。