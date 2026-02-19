こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「サイバーセキュリティシンポジウム道後2026」に参加
〜多様化・多層化する脅威への挑戦〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、2026年2月27日（金）〜28日（土）に開催される「サイバーセキュリティシンポジウム道後2026」に参加し、Internal Risk Intelligence（内部脅威検知サービス、以下「IRI」）の提供を通じて得た内部不正対策に関する知見を紹介いたします。
本イベントは、全国のサイバーセキュリティ専門家が集い、最新情報の共有や意見交換を行うことにより、日本のセキュリティレベルの向上に寄与するとともに、サイバーセキュリティ人材の育成及び地域におけるサイバーセキュリティに対する気運の醸成に資することを目的としています。
◆ ◆ ◆
■サイバーセキュリティシンポジウム道後
テーマ：多様化・多層化する脅威への挑戦〜デジタル社会のセキュリティ戦略〜
日時：2026年2月27日(金)〜28日(土)
会場：松山大学 文京キャンパス (愛媛県松山市文京町 4 番地 2) ※一部オンライン配信あり
主催：サイバーセキュリティシンポジウム道後 実行委員会
ホームページ：https://www.sec-dogo.jp/
開催趣旨：
今回の SEC道後は、「多様化・多層化する脅威への挑戦 〜デジタル社会のセキュリティ戦略〜」をテーマに掲げ、サイバー攻撃の手法が一層複雑かつ巧妙になった現代において、増大する脅威にどのように対抗し、安全・安心なデジタル社会を実現していくかについて、最新の政策動向や技術・手法等について専門家や実務者による多角的な視点からの議論を深め、参加者同士のネットワーキングや意見交換を通じ、新たな知見やアイデアを創出する機会となることを期待しています。
SEC道後が、参加される皆様の情報収集と、皆様が関係する組織におけるセキュリティ対策の取組推進に向けた一助となり、安全・安心なデジタル社会の構築と地域の発展に役立てば幸いです。
■エルテス実施のプレゼンテーション
日時：2日目 2月28日（土） 10:45〜
出席者プロフィール：
株式会社エルテス 執行役員 IRI事業本部 本部長
川下巧
経済産業省認定資格 情報セキュリティスペシャリスト保有（現情報処理安全確保支援士）。新卒にてエルテスに入社し、IRIの立ち上げメンバーに選抜。多数の企業に対して、内部不正のリスクマネジメント支援を行い、IRI事業の責任者を務める。
株式会社エルテス IRI事業本部 IRI営業部 アカウントセールスグループ エバンジェリスト
永易靖規
サイバーセキュリティ企業で営業責任者として従事し、IPOに貢献。その後、2021年よりエルテスに入社。従業員数10,000人以上の大手企業中心にIRIの導入に貢献。また、サービス向上の商品企画にも従事。
■IRIについて
IT資産管理ツールやグループウェアのログデータをもとに、単なるログ管理ではなく、ログプロファイリング（ログデータを元に、ユーザーの行動意図を分析・推測して怪しい行為を抽出）をおこなうマネージドサービスです。具体的には、他のユーザーや普段の行動と比較した異常ユーザーの検知や、職域を超えた重要情報への接触などから、営業秘密の持ち出しの検知などが可能です。翌営業日には分析を完了し、タイムリーにリスクを把握することが強みとなっています。
転職市場の拡大、テレワークなど働き方の多様化、経済安全保障リスクの高まりを背景に、大手製造業、金融機関を中心に幅広い業種での導入が進んでおり、株式会社アイ・ティ・アールが提供する調査レポート「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場2025」において、IRIがUEBA運用監視サービス市場シェアNo.1を獲得しました（※1）。類似製品に外国産の製品はいくつかありますが、国産の内部脅威検知の専業サービスが他にないこともあり、日本を代表する大企業からもご支持いただいております。
サービス詳細ページ：https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence
＜参考情報＞
※1 出典：ITR「ITR Market View：エンドポイント・セキュリティ対策型／情報漏洩対策型SOCサービス市場 2025」UEBA運用監視サービス市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度）
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260219
