¥Ð¥¹¥±¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIN THE PAINT¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCHOTEN¡×¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê¤Ç½éÅÐ¾ì
¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊÈÎÇä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ÆØÇ·¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCHOTEN¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡ÖCHOTEN¡×¡½¡½ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø
²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë»³¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÅÐ¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢º£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢Ä©¤ßÂ³¤±¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·è°Õ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹þ¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢
¥¢¥ë¥Ú¥ó ¡ß IN THE PAINT ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¡ÖCHOTEN¡×¡£
Äº¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡£¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿®¤¸¡¢ÆÍ¤¿Ê¤â¤¦¡£
¢£¡ÖCHOTEN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
20Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀì¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIN THE PAINT¡×¤¬¡¢º£²ó¥¢¥ë¥Ú¥ó¤È¥³¥é¥Ü¤·½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌÜ»Ø¤¹¡ÖÄºÅÀ¡×¤È¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÄ©Àï¤ËÂÐ¤·°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤¹¤ë¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯»Ñ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ï»³¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥¤¥º¤âËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCHOTEN¡×¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿þÌî¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤â¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£FEATURES
¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÄ©ÀïÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖCHOTEN¡×È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ë¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òÀ©ºî¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÄ©ÀïÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·µ±¤Â³¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢¥×¥ì¡¼¤òË¸¤²¤Ê¤¤¡¢¹âµ¡Ç½ÁÇºà
¼çÎÏÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥¢¥í¥·¥ë¥Ð¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¶ä¥¤¥ª¥ó½ü¶Ýµ¡Ç½¡Ü¥¯¡¼¥ë¡õ¥É¥é¥¤µ¡Ç½¤Ç¡¢¾ï¤Ë¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ò¥¡¼¥×¡£¤Þ¤¿¡¢½À¤é¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ç¿½ÌÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²÷Å¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£°µÅÝÅªÉÊ¼Á¡¢JAPAN QUALITY
¥¦¥§¥¢¤ÏÁ´¤ÆMADE IN JAPAN¡£²¬»³¸©Èþºî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ê¡ÈÈþ¤·¤¯ºî¤ë¡É¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Îô²½¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¯¡¢²á¹ó¤Ê¥×¥ì¡¼´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤ÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¤¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¥æ¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÅ¸³«
Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥«¥é¡¼¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÊ»¤»¤ÆÂ·¤¨¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÊÌ¤äÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤º¡¢Éý¹¤¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¡ÖCHOTEN¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸ URL¡Û
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/inthepaint/alpen-exclusive/
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê ¥¸¥å¥Ë¥¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡°ìÎã
¡ãT-SHIRTS¡ä
4¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§3,499±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§140cm¡¢150cm¡¢160cm
¡ãSHORTS¡ä
2¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§3,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§140cm¡¢150cm¡¢160cm
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê ¥æ¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡°ìÎã
¡ãT-SHIRTS¡ä
5¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§4,499±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
¡ãSHORTS¡ä
3¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§4,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¸ÂÄê ¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡°ìÎã
¡ãSOCKS¡ä
²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§19-22,22-25,25-28
¡ãSPORTS TOWEL¡ä
²Á³Ê¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãWATER BOTTLE¡ä
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥Ý¡¦¥¢¥ë¥Ú¥óÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡§ https://store.alpen-group.jp/store_search/
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.alpen-group.jp/
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡§https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
¡¦¥¢¥ë¥Ú¥ó¥°¥ë¡¼¥×¥ä¥Õ¡¼Å¹¡§https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ¶È¡§1972Ç¯7·î
»ñËÜ¶â¡§151²¯±ß
¶ÈÀÓ¡§Çä¾å¹â2,686²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×104²¯±ß¡Ê2025Ç¯6·î´ü¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¦³Æ¼ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÍÑÉÊ¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÅù¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥´¥ë¥Õ¾ì¡¢¥¹¥¡¼¾ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://store.alpen-group.jp/corporate/
