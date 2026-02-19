走る燃料に新しい常識を。糖に頼らないエネルギー源。TIGORA「マラソン直前にこそ飲みたい天然由来ケトン体D-BHB」をスポーツデポ限定店舗、マラソン大会EXPO会場にて新発売

　スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、3/5(木)よりTIGORA「マラソン直前にこそ飲みたい天然由来ケトン体 D-BHB」をスポーツデポの限定店舗およびマラソン大会EXPOにて2/20(金)より販売いたします。







■TIGORA「マラソン直前にこそ飲みたい天然由来ケトン体 D-BHB」とは

　ケトン体（D-BHB）は通常、糖質制限や絶食などで糖エネルギーが枯渇した際に、糖に代わるエネルギー源として働く成分です。ケトン体を糖エネルギーが枯渇していない状況で摂取し、運動などを行うと、糖エネルギーよりも優先してケトン体エネルギーを消費するため、糖エネルギーを体内にとどめておくことができます。また、糖エネルギーを運動などで消費すると、体内で疲労の要因の一つとされる乳酸が発生するため疲労を感じますが、ケトン体エネルギーはエネルギー代謝のプロセスで乳酸を発生させません。マラソン、長距離走などのスポーツの前にケトン体を摂取することで、速やかに栄養補給ができ、ケトン体エネルギーと糖エネルギーの2つのエネルギー源を持つことで、レース後半に向けたエネルギー設計ができます。



　




■販売概要

【スポーツデポ店舗】

2026/2/20(金)発売

販売店舗

Alpen TOKYO（スポーツデポ フラッグシップストア 新宿店）

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=5200

Alpen NAGOYA（スポーツデポ フラッグシップストア 名古屋栄店）

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=5500

Alpen FUKUOKA（スポーツデポ フラッグシップストア キャナルシティ博多店）

https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=5400

Alpen Online

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3430030006-0001&bid=0013

【マラソン大会EXPO会場】

・大阪マラソンEXPO 特設会場 スポーツデポブース：2/20(金)、2/21(土)

・東京マラソンEXPO 特設会場 スポーツデポブース：2/26(木)〜2/28(土)

■商品詳細







TIGORA「マラソン直前にこそ飲みたい天然由来ケトン体 D-BHB」

アセロラ風味　10包（1袋4g）税込2,999円

https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=3430030006-0001

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

　　　　　・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営

本件に関するお問合わせ先

ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/