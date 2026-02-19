こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボより、ギフトにも喜ばれる「SAKURA craft_lab® 001&キーリングセット」を数量限定で発売！
株式会社サクラクレパス（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：西村彦四郎 以下「サクラクレパス」）は2026年3月下旬より、「SAKURA craft_lab®︎001&キーリングセット」を数量限定で販売開始します。
「SAKURA craft_lab®︎001」は、ボディの真鍮部分は使うにつれて風合いが変化し、自分だけの1本に進化していく、回転式単色ゲルインキボールペンです。アンティーク眼鏡をイメージしデザインされたクリップ、アンティークカメラのダイヤルを思わせる頭冠、そして「WE ARE COLORING THE FUTURE」を掲げるサクラクレパスらしく、インキは6種類のブラックから選ぶことができ、ワンランク上のこだわりを表現した商品です。
今回新たに 「SAKURA craft_lab®︎001」にちょっとしたメモなどを収納できるキーリングをセットした特別なパッケージをご用意しました。「SAKURA craft_lab®︎001」をモチーフにしたデザインのキーリングは、サクラマークの頭冠をひねって分離させ収納物を出し入れすることが可能です。「SAKURA craft_lab®」の世界観を表現した個装パッケージに入っており、大切な人へのプレゼントに最適です。
■SAKURA craft_lab®︎(サクラクラフトラボ)について
サクラクレパスは1921年の創業時より「教育・文化に貢献すること」を社是に掲げて「色彩による豊かな暮らし」を求め、クレパス®︎やクーピー®︎などの世の中にない革新的な技術や商品を生み出してきました。
かいていてワクワクする、もっていてドキドキする、子どものころの無邪気な気持ちを思い起こさせ、いつまでもペンを走らせていたくなる。そんな大人の筆記具を生み出したいと考え生まれたのが「SAKURA craft_lab®︎」(2017年)です。「SAKURA craft_lab®︎」は、大人に「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボとして、大人の感性を刺激する筆記具をお届けします。
商品概要
■001 回転式単色ゲルインキボールペン
・軸色：2SKU(ブルーブラック,グリーンブラック)
・ボール径：0.5mm
・インキ色：ブルーブラック,グリーンブラック)
・サイズ：全長 約131mm / 軸径 約10.5mm
・重量：約34g
・レフィル：R-LGB05A
別売レフィル：ブラック、ブルーブラック、ブラウンブラック、
ボルドーブラック、グリーンブラック、漆黒
■キーリング
・素材：真鍮、スチール
・サイズ：約95mm × 約30mm
・重量：約21g
■個装ケース
・サイズ：約160mm ×約106mm × 約20mm
■価格
11,000円(税込)
別売レフィル：「漆黒」のみ 275円(税抜価格 250円)
それ以外は 220円(税抜価格 200円)
■商品ページ https://craft.lab.craypas.com/001.html
#43 ブルーブラック
#30 グリーンブラック
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818
「SAKURA craft_lab®︎001」は、ボディの真鍮部分は使うにつれて風合いが変化し、自分だけの1本に進化していく、回転式単色ゲルインキボールペンです。アンティーク眼鏡をイメージしデザインされたクリップ、アンティークカメラのダイヤルを思わせる頭冠、そして「WE ARE COLORING THE FUTURE」を掲げるサクラクレパスらしく、インキは6種類のブラックから選ぶことができ、ワンランク上のこだわりを表現した商品です。
■SAKURA craft_lab®︎(サクラクラフトラボ)について
サクラクレパスは1921年の創業時より「教育・文化に貢献すること」を社是に掲げて「色彩による豊かな暮らし」を求め、クレパス®︎やクーピー®︎などの世の中にない革新的な技術や商品を生み出してきました。
かいていてワクワクする、もっていてドキドキする、子どものころの無邪気な気持ちを思い起こさせ、いつまでもペンを走らせていたくなる。そんな大人の筆記具を生み出したいと考え生まれたのが「SAKURA craft_lab®︎」(2017年)です。「SAKURA craft_lab®︎」は、大人に「かく」喜びを届ける筆記具開発ラボとして、大人の感性を刺激する筆記具をお届けします。
商品概要
■001 回転式単色ゲルインキボールペン
・軸色：2SKU(ブルーブラック,グリーンブラック)
・ボール径：0.5mm
・インキ色：ブルーブラック,グリーンブラック)
・サイズ：全長 約131mm / 軸径 約10.5mm
・重量：約34g
・レフィル：R-LGB05A
別売レフィル：ブラック、ブルーブラック、ブラウンブラック、
ボルドーブラック、グリーンブラック、漆黒
■キーリング
・素材：真鍮、スチール
・サイズ：約95mm × 約30mm
・重量：約21g
■個装ケース
・サイズ：約160mm ×約106mm × 約20mm
■価格
11,000円(税込)
別売レフィル：「漆黒」のみ 275円(税抜価格 250円)
それ以外は 220円(税抜価格 200円)
■商品ページ https://craft.lab.craypas.com/001.html
#43 ブルーブラック
#30 グリーンブラック
本件に関するお問合わせ先
株式会社サクラクレパス 広報宛
TEL：06-6910-8813
サクラクレパスお客様相談室
TEL：06-6910-8818