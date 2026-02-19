こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
白梅学園大学の学生がフリーペーパー「Kichi Jojiこども日和」を制作 ― 子育てにやさしい街がテーマ、吉祥寺駅周辺の子育てスポットを紹介
白梅学園大学子ども学部（東京都小平市）田中真衣准教授ゼミナールは、フリーペーパー「Kichi Jojiこども日和 親子の毎日をそっと支える吉祥寺のとっておきガイド」を制作した。同誌は「子育てにやさしい街」をテーマに、吉祥寺駅周辺の子育てスポットを掲載しているもの。冊子は取材した施設、店舗等で2月中旬〜下旬にかけて配布予定。
白梅学園大学子ども学部田中ゼミでは、「子育てにやさしいまちづくり」をテーマに研究を進めている。
フリーペーパー「Kichi Jojiこども日和 親子の毎日をそっと支える吉祥寺のとっておきガイド」は、ゼミ活動の一環で制作。子育てをしている保護者が、どういった場所でやさしさを実感しているのか、また、店舗や公共施設は、保護者に対してどのような意識を持ち、接客しているのか、どのようなやさしさを提供しているのかを調べることを目的に作られた。
学生たちは吉祥寺駅周辺の子育てに関する施設、店舗として、クレヨンハウス、アトリエニキティキ、なかよしライブラリー、武蔵野市立0123吉祥寺の4か所を取材。冊子では取材先の概要とともに、「子育て中の方に配慮している点は？」「商品の配列や配置にはどのような工夫があるか？」 といった、取材先へのインタビュー記事も掲載されている。
今回制作したフリーペーパーは、取材した施設や店舗等で2月中旬〜下旬にかけて配布される予定。
（参考）
・白梅学園大学子ども学部
https://daigaku.shiraume.ac.jp/university/child-studies/
・田中真衣准教授
https://daigaku.shiraume.ac.jp/teachingstaff/000676.html
▼本件に関する問い合わせ先
田中ゼミナール
田中真衣
メール：m-tanaka@shiraume.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
