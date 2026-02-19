こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
明海大学が東京都立篠崎高等学校と教育連携に関する協定を締結
明海大学（千葉県浦安市・学長：中嶌裕）は、東京都立篠崎高等学校（東京都江戸川区・校長：郄橋聡）と、2026年2月16日（月）に教育連携に関する協定を締結した。
明海大学と東京都立篠崎高等学校は、相互の教育資源を有効に活用し、教育活動の充実を図るとともに、生徒・学生の学習意欲の向上および進路選択の支援に資することを目的として、教育連携に関する協定を締結した。
これまでの継続的な入学実績を背景に、教育面において相互理解を深めてきた両校は、その成果を基盤としてより一層の連携強化を図る。
本協定の下で、大学における教職体験プログラムへの高等学校生徒の参加や同校における明海大学留学生による異文化交流会の実施などにおいて、相互に協力し、さまざまな取り組みを実施していく。
連携協力事項
（1）大学教員による高等学校への出張講義・特別授業の実施
（2）高等学校生徒の大学見学・授業体験の受け入れ、大学生との交流
（3）大学生の高等学校授業・学校行事見学の受け入れ、高等学校生徒との交流
（4）教育課程の改善に係る情報交換及び教員間の交流
（5）研究活動や探究学習における連携・協力
（6）その他、双方が協議し、必要と認める事項
▼本件に関する問い合わせ先
明海大学浦安キャンパス学務部企画広報課
TEL：047-355-1101
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
明海大学と東京都立篠崎高等学校は、相互の教育資源を有効に活用し、教育活動の充実を図るとともに、生徒・学生の学習意欲の向上および進路選択の支援に資することを目的として、教育連携に関する協定を締結した。
本協定の下で、大学における教職体験プログラムへの高等学校生徒の参加や同校における明海大学留学生による異文化交流会の実施などにおいて、相互に協力し、さまざまな取り組みを実施していく。
連携協力事項
（1）大学教員による高等学校への出張講義・特別授業の実施
（2）高等学校生徒の大学見学・授業体験の受け入れ、大学生との交流
（3）大学生の高等学校授業・学校行事見学の受け入れ、高等学校生徒との交流
（4）教育課程の改善に係る情報交換及び教員間の交流
（5）研究活動や探究学習における連携・協力
（6）その他、双方が協議し、必要と認める事項
▼本件に関する問い合わせ先
明海大学浦安キャンパス学務部企画広報課
TEL：047-355-1101
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/