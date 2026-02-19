「カフェロップ」をリニューアル発売 ＜発売日：2026年3月5日（木）＞

「カフェロップ」は2025年4月から販売を一時休止していました。販売休止中は再開を望む多くの声を頂戴しており、このたび製造体制が整いましたので、処方や味などの中身はそのままに、新しいパッケージデザインでリニューアル発売します。なお、このたびの発売にあたり、昨今のエネルギーや物流費の上昇に伴い、原材料および包装資材の価格高騰が長期化していることを受け、価格改定も実施します。