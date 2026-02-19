こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「カフェロップ」をリニューアル発売 ＜発売日：2026年3月5日（木）＞
持ち運びやすいスティック包装。ドロップタイプの眠気防止薬が新たなパッケージで再登場
第一三共ヘルスケア株式会社（本社：東京都中央区、社長：内田高広、以下「当社」）は、ねむけ・だるさに効くドロップタイプの眠気防止薬「カフェロップ」（OTC医薬品：第3類医薬品）を2026年3月5日（木）にリニューアル発売します。
眠気防止薬は錠剤やドリンク剤が中心ですが、本製品は口中で溶かしながら服用するコーヒー風味のドロップタイプであり、2001年の発売以来、多くのご支持をいただいています。持ち運びやすいスティック包装なので、仕事、勉強、運転時など、ねむけやだるさが気になるシーンに合わせて服用いただけます。
当社は本製品を通じて、一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献してまいります。
「カフェロップ」は2025年4月から販売を一時休止していました。販売休止中は再開を望む多くの声を頂戴しており、このたび製造体制が整いましたので、処方や味などの中身はそのままに、新しいパッケージデザインでリニューアル発売します。なお、このたびの発売にあたり、昨今のエネルギーや物流費の上昇に伴い、原材料および包装資材の価格高騰が長期化していることを受け、価格改定も実施します。
